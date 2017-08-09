Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng

Chăm sóc da 09/08/2017 11:43

Áp dụng ngay mẹo sau để lấy lại làn da trắng hồng, mịn màng với chi phí siêu rẻ, hiệu quả gấp mấy lần kem trộn.

Vào mùa hè các chị em thường có xu hướng mặc đồ mát mẻ và tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển dẫn đến làn da bị cháy nắng, đen sạm. Nếu không biết cách chăm sóc, làn da sẽ rất lâu mới có thể hồi phục, lão hóa không phanh và sớm xuất hiện nếp nhăn xấu xí. Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn cách làm trắng da từ bột bắp và sữa tươi hiệu quả cao, an toàn, chi phí lại vô cùng tiết kiệm.

Bột bắp rất giàu các vitamin E, B1, B5, C cùng các chất dinh dưỡng như kali, phốt pho, mangan và folate có khả năng loại bỏ các hắc sắc tố, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa, làm căng mịn da. Ngoài việc ăn bắp thường xuyên để có làn da đẹp, bạn còn có thể dùng bột bắp để tắm trắng vô cùng hiệu quả.

Sữa tươi chứa vitamin A, D, E có tác dụng giảm kích ứng và đỏ rát, cực kỳ phù hợp với làn da bị cháy nắng. Vitamin B và axit lactic cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng da tự nhiên và làm sạch da từ sâu bên trong.

Vì thế, đây là cặp đôi hoàn hảo giúp làm trắng da siêu nhanh, loại bỏ tế bào chết và kích thích tái tạo làn da mới hồng hào, mịn màng. Áp dụng cách tắm trắng với sữa tươi bột bắp trong 1 tuần, làn da bạn sẽ đổi màu một cách rõ rệt.

Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng - Ảnh 1
Tắm trắng với sữa tươi bột bắp đều đặn 1 tuần liền, làn da sẽ biến đổi rõ rệt - Ảnh: Internet

Chuẩn bị:

- Sữa tươi không đường 

- Bột bắp

- Mật ong

Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng - Ảnh 2
Bột bắp và sữa tươi là cặp đôi hoàn hảo để làm trắng da - Ảnh: Internet

Cách làm:

Bước 1: Bạn trộn 1/2 chén bột bắp với 1 lượng sữa tươi vừa đủ sao cho hỗn hợp tạo thành hơi sệt, không quá đặc hay quá lỏng. Thêm 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều hỗn hợp.

Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng - Ảnh 3
Trộn bột bắp, sữa tươi và mật ong thành hỗn hợp sệt - Ảnh: Internet

Bước 2: Tắm sạch với nước ấm và sữa tắm để làm sạch da, loại bỏ hết bụi bẩn, lỗ chân lông được giãn nở, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ hỗn hợp.

Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng - Ảnh 4
Thoa đều hỗn hợp lên và mát xa nhẹ nhàng trong 10 phút - Ảnh: Internet

Bước 3: Thoa hỗn hợp bột bắp sữa tươi lên toàn thân, mát xa nhẹ nhàng trong vòng 10 phút để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Mát xa giúp loại bỏ tế bào chết và các hắc sắc tố, kích thích lưu thông máu cho làn da trắng hồng mịn màng. Tập trung mát xa tại các vùng bị cháy nắng nhiều nhất.

Đi biển về bị cháy nắng, tắm ngay với hỗn hợp này để da trắng bật 3 tông sau 1 tuần không kem trộn nào sánh bằng - Ảnh 5
Sữa tươi bột bắp rất lành tính nên có thể áp dụng cho cả da mặt - Ảnh: Internet

Bước 4: Để nguyên hỗn hợp trên da thêm 15 phút nữa rồi tắm sạch với nước. Thấm khô người rồi thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm.

Áp dụng cách này hàng ngày trong 1 tuần đầu tiên da sẽ trắng bật tông một cách rõ rệt, sau đó giảm xuống 2 lần/tuần để duy trì độ trắng sáng mịn màng cho da. Nhớ thoa kem chống nắng và che chắn thật cẩn thận khi ra ngoài trời.

Chúc các bạn thành công!

Xông mặt bằng sả rồi lột bằng lòng trắng trứng, mụn đầu đen bong ra cả mảng, da trắng nõn nà không tì vết

Xông mặt bằng sả rồi lột bằng lòng trắng trứng, mụn đầu đen bong ra cả mảng, da trắng nõn nà không tì vết

Chỉ cần làm theo cách này, không cần phải dùng mỹ phẩm đắt tiền da vẫn trắng sáng mịn màng, mụn đầu đen sẽ mất sạch không dấu vết.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo làm trắng da nhanh nhất tắm trắng tại nhà nhanh nhất trắng da với bột bắp sữa tươi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 46 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 46 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ