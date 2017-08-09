Áp dụng ngay mẹo sau để lấy lại làn da trắng hồng, mịn màng với chi phí siêu rẻ, hiệu quả gấp mấy lần kem trộn.

Vào mùa hè các chị em thường có xu hướng mặc đồ mát mẻ và tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển dẫn đến làn da bị cháy nắng, đen sạm. Nếu không biết cách chăm sóc, làn da sẽ rất lâu mới có thể hồi phục, lão hóa không phanh và sớm xuất hiện nếp nhăn xấu xí. Bài viết sau sẽ giới thiệu đến bạn cách làm trắng da từ bột bắp và sữa tươi hiệu quả cao, an toàn, chi phí lại vô cùng tiết kiệm. Bột bắp rất giàu các vitamin E, B1, B5, C cùng các chất dinh dưỡng như kali, phốt pho, mangan và folate có khả năng loại bỏ các hắc sắc tố, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lão hóa, làm căng mịn da. Ngoài việc ăn bắp thường xuyên để có làn da đẹp, bạn còn có thể dùng bột bắp để tắm trắng vô cùng hiệu quả.

Sữa tươi chứa vitamin A, D, E có tác dụng giảm kích ứng và đỏ rát, cực kỳ phù hợp với làn da bị cháy nắng. Vitamin B và axit lactic cung cấp độ ẩm, dưỡng trắng da tự nhiên và làm sạch da từ sâu bên trong. Vì thế, đây là cặp đôi hoàn hảo giúp làm trắng da siêu nhanh, loại bỏ tế bào chết và kích thích tái tạo làn da mới hồng hào, mịn màng. Áp dụng cách tắm trắng với sữa tươi bột bắp trong 1 tuần, làn da bạn sẽ đổi màu một cách rõ rệt.

Chuẩn bị: - Sữa tươi không đường - Bột bắp - Mật ong Cách làm: Bước 1: Bạn trộn 1/2 chén bột bắp với 1 lượng sữa tươi vừa đủ sao cho hỗn hợp tạo thành hơi sệt, không quá đặc hay quá lỏng. Thêm 2 muỗng mật ong rồi khuấy đều hỗn hợp. Bước 2: Tắm sạch với nước ấm và sữa tắm để làm sạch da, loại bỏ hết bụi bẩn, lỗ chân lông được giãn nở, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất từ hỗn hợp. Bước 3: Thoa hỗn hợp bột bắp sữa tươi lên toàn thân, mát xa nhẹ nhàng trong vòng 10 phút để các dưỡng chất thẩm thấu sâu vào da. Mát xa giúp loại bỏ tế bào chết và các hắc sắc tố, kích thích lưu thông máu cho làn da trắng hồng mịn màng. Tập trung mát xa tại các vùng bị cháy nắng nhiều nhất. Bước 4: Để nguyên hỗn hợp trên da thêm 15 phút nữa rồi tắm sạch với nước. Thấm khô người rồi thoa lên da một lớp kem dưỡng ẩm. Áp dụng cách này hàng ngày trong 1 tuần đầu tiên da sẽ trắng bật tông một cách rõ rệt, sau đó giảm xuống 2 lần/tuần để duy trì độ trắng sáng mịn màng cho da. Nhớ thoa kem chống nắng và che chắn thật cẩn thận khi ra ngoài trời. Chúc các bạn thành công!

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