Để Tết này tự tin khoe mặt mộc với làn da trắng mịn, không tì vết, hãy học phụ nữ Hàn làm đẹp theo 5 cách này

Dưới đây là 5 bí quyết dưỡng da khác thường nhưng mang đến hiệu quả vượt trội từ Hàn Quốc mà bạn có thể áp dụng.

Mọi người đều biết Hàn Quốc là một quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp nổi tiếng trên khắp thế giới. Chính vì vậy mà những phương pháp chăm sóc da , cũng như mỹ phẩm từ đất nước này luôn nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ mạnh mẽ từ các tín đồ làm đẹp

Loại kem này chiết xuất từ mỡ ngựa mang đến rất nhiều tác dụng điều trị bệnh về da. Các nhà sản xuất loại kem này nhấn mạnh là cấu trúc hóa học của mỡ người và ngựa rất giống nhau. Do đó, kem bơ ngựa không chỉ giữ ẩm, chăm sóc tuyệt vời mà còn làm tan sẹo và chữa lành vết thương nhỏ.

Những đặc tính này đã khiến dòng mỹ phẩm này trở nên rất phổ biến trên khắp châu Á.

Làm đẹp từ nọc ong, chất nhầy ốc sên

Phụ nữ Hàn Quốc rất ưa chuộng phương pháp làm đẹp bằng nọc độc ong và chất nhầy ốc sên - Ảnh: Internet

Ở Hàn Quốc, có rất nhiều dòng mỹ phẩm chiết xuất từ chất nhầy ốc sên và nọc độc ong. Nghe có vẻ điên rồ với nhiều người nhưng từ thời cổ đại, nọc độc tự nhiên đã được sử dụng rộng rãi bởi các đặc tính chữa bệnh của chúng.

Người Hàn Quốc quyết định tìm đến các công thức này vì chúng có hiệu quả chữa lành các bệnh về da, có ảnh hưởng tích cực đến tình trạng da.

Kem trứng cá

Kem trứng cá cũng là một dòng mỹ phẩm được ưa chuộng tại Hàn - Ảnh: Internet

Từ giờ, bạn nên đặt một hộp trứng cá muối trên bàn trang điểm. Đắp 2 quả trứng lên mặt vào buổi sáng sẽ duy trì độ ẩm, sử dụng 3 quả trứng vào buổi tối để phục hồi và làm trắng da.

Kem phô mai

Không chỉ là một loại thực phẩm quen thuộc, phô mai còn có thể trở thành mỹ phẩm dưỡng da - Ảnh: Internet

Đừng ngần ngại vì kem phô mai thực sự là "thần dược" đối với làn da mà bạn nên sở hữu. Theo phản hồi của những người đã sử dụng, tính chất giữ ẩm và trẻ hóa của loại kem này cực kỳ vượt trội, dường như mang đến hiệu quả rất nhanh chóng.

Tuy nhiên, loại kem này có độ kết dính cao, do đó, sẽ rất mất thời gian để bạn thoa chúng lên khuôn mặt.

Mặt nạ vàng 24 cara

Nếu ưa chuộng phương pháp làm đẹp Hàn Quốc, bạn sẽ không cảm thấy kì lạ với loại mặt nạ từ vàng này - Ảnh: Internet

Mặt nạ từ vàng 24 cara của Hàn Quốc mang đến tác dụng thẩm thấu bụi bẩn, loại bỏ cặn bã và tác nhân xấu trên da một cách triệt để. Hơn nữa, đây là loại mỹ phẩm có khả năng trẻ hóa da hữu hiệu.

Còn chần chừ gì nữa mà bạn không học phụ nữ Hàn Quốc 5 bí quyết làm đẹp trên để nhanh chóng sở hữu làn da hoàn hảo, tươi trẻ và căng mịn?