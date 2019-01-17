Đây là 4 quy tắc chăm sóc da mà phụ nữ U30 cần làm mỗi ngày để đẩy lùi lão hóa, duy trì nhan sắc tươi trẻ

Dưới đây là 4 quy tắc làm đẹp hàng ngày có khả năng trì hoãn lão hóa da hữu hiệu được tổng kết bởi Brightside.

Để giúp làn da tươi trẻ tồn tại lâu hơn, bạn phải bắt đầu chăm sóc thật khoa học ngay lập tức. Có nghĩa là đừng đợi đến khi những dấu hiệu lão hóa đã xuất hiện thì mới áp dụng các phương pháp điều trị.

Giữ ẩm là "câu thần chú" mà bạn nên ghi nhớ mỗi ngày. Bạn nên dưỡng ẩm thường xuyên từ trong ra ngoài vì một số dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện bắt nguồn từ thiếu độ ẩm.

Độ ẩm cực kỳ quan trọng và cần thiết để hỗ trợ làn da chống lại quá trình lão hóa - Ảnh: Internet

Những gì bạn nên làm là bắt đầu sử dụng các dòng mỹ phẩm chứa axit hyaluronic và các thành phần giữ ẩm khác. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bình xịt khoáng bên mình. Kèm theo đó là uống thật nhiều nước để duy trì sự cân bằng trong cơ thể.

2. Tránh chạm tay vào da mặt

Hãy suy nghĩ xem lần cuối bạn chạm tay lên mặt là khi nào? Nếu có, từ giờ hãy ngừng thực hiện việc này. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh xa thói quen chống tay lên cằm, đây là hành động tạo ra nếp nhăn trên da mặt.

Bên cạnh đó, đừng dụi mắt thường xuyên, ngay cả với bàn tay sạch sẽ. Tập thói quen cầm điện thoại ở khoảng cách xa khuôn mặt.

Chạm tay trực tiếp lên mặt, chống cằm, áp điện thoại vào da là những nguyên nhân đẩy nhanh tốc độ lão hóa mà bạn nên tránh xa - Ảnh: Internet

3. Bảo vệ làn da khỏi ánh nắng mặt trời

Quang phổ UVA thâm nhập vào các lớp sâu hơn của da, từ đó gây ra nhiều tổn thương nếu bạn tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên. Trong khi đó, lớp hạ bì có nhiệm vụ giữ vững cấu trúc da. Khi lớp hạ bì yếu đi, lớp trên của da sẽ bắt đầu chảy xệ.

Hơn nữa, nhiệt độ cao từ ánh nắng sẽ làm cho da mặt sạm đen, thậm chí là xuất hiện các dấu hiệu của hắc sắc tố như nám, tàn nhang, đồi mồi...

Chính vì vậy, để đẩy lùi lão hóa tối ưu, hãy thoa kem chống nắng, cũng như che chắn cho cơ thể thật tốt mỗi khi ra khỏi nhà.

Trước khi ra khỏi nhà, hãy thoa kem chống nắng và bảo vệ làn da thật kỹ càng để ngăn ngừa lão hóa tối ưu - Ảnh: Internet

4. Làm sạch thường xuyên

Hầu hết chúng ta đều đang sống ở các thành phố, thị trấn với bầu không khí ô nhiễm, đầy khói bụi từ nhà máy, xe cộ khiến làn da phải tiếp xúc với nhiều tác nhân xấu.

Cộng với mồ hôi, bã nhờn và mỹ phẩm trang điểm thì mỗi ngày làn da sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng hơn nữa. Đây là những lý do buộc bạn cần làm sạch làn da thường xuyên và kỹ lưỡng hơn.

Những gì bạn nên làm là đọc kỹ nội dung của mỹ phẩm làm sạch, loại trừ các mặt hàng có chứa cồn. Luôn tẩy trang vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

Hãy làm sạch kỹ càng da mặt 2 lần mỗi ngày, cụ thể là sáng và tối để loại bỏ hết tác nhân xấu - Ảnh: Internet

Thực hiện chăm sóc khuôn mặt theo 4 quy tắc trên, lão hóa sẽ đến trễ hơn giúp bạn duy trì làn da căng mịn, hồng hào và rạng ngời.