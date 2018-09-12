Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau

Chăm sóc da 12/09/2018 10:18

Hãy thử áp dụng các công thức mặt nạ trẻ hóa da ban đêm của Boldsky, bạn sẽ nhận được điều tuyệt vời vào sáng hôm sau.

Mọi phụ nữ đều mong muốn thức dậy với làn da mềm mại, dẻo dai và tươi trẻ. Nhưng bạn không thể đạt được điều này mà không làm điều gì vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Theo nghiên cứu, ban đêm là thời gian tuyệt vời nhất để cung cấp dưỡng chất cho làn da. Do đó, nếu mong muốn sở hữu da mặt căng bóng, tươi trẻ, bạn cần áp dụng các liệu pháp giàu chất chống oxy hóa, trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa.

Dưới đây là 5 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng duy trì vẻ mềm mịn, dẻo dai của làn da mà bạn có thể tham khảo. 

Mặt nạ nghệ và sữa tươi

Thành phần:

- 1-2 muỗng canh bột nghệ

- 2-3 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau - Ảnh 1
Nghệ giàu curcumin có khả năng ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da vượt trội. Trong khi đó, protein và các loại khoáng chất từ sữa tươi giúp duy trì độ đàn hồi, mềm mịn của da mặt - Ảnh: Internet

Cách làm:

Đầu tiên bạn cần làm hỗn hợp mặt nạ bằng cách trộn đều bột nghệ và sữa tươi đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Thoa đều chúng lên khuôn mặt, để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô. Cuối cùng, mát xa làn da nhẹ nhàng với kem dưỡng ẩm.

Lặp lại điều này 3 - 4 lần trong một tuần để sớm nhận được kết quả.

Mặt nạ lòng trắng trứng

Thành phần:

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Tách lấy lòng trắng trứng cho ra chiếc bát rồi đánh nhuyễn. Thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt, giữ qua đêm và rửa sạch với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này 2 - 3 lần trong 1 tuần để có kết quả tốt hơn.

Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau - Ảnh 2
Lòng trắng trứng rất giàu collagen, chuỗi liên kết protein cần thiết cho quá trình ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet

Mặt nạ gel nha đam và vitamin E

Thành phần:

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 2 viên nang vitamin E

Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau - Ảnh 3
Nha đam và vitamin E đều giàu chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da hiệu nghiệm. Ngoài ra, đây còn là phương pháp duy trì độ ẩm cho da - Ảnh: Internet

Cách làm:

Lọc lấy phần gel nha đam cho ra chiếc bát, trích dầu vitamin E vào rồi trộn thật đều. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong 2 - 3 phút, để qua đêm. Sáng hôm sau rửa sạch bằng nước mát.

Lặp lại điều này 2 - 3 lần trong tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Mặt nạ cà chua và mật ong

Thành phần:

- 1/2 quả cà chua

- 1 muỗng canh mật ong

Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau - Ảnh 4
Cà chua giàu vitamin A (retinol), loại dưỡng chất góp phần tăng sức đề kháng cho làn da - Ảnh: Internet

Cách làm:

Cắt cà chua thành những miếng nhỏ rồi nghiền nhuyễn chúng, tiếp đó, thêm mật ong vào và trộn đều. Dùng hỗn hợp thu được thoa đều lên da mặt, để qua đêm. Sáng hôm sau rửa sạch bằng nước mát.

Lặp lại phương pháp này 2 - 3 mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và chanh

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau - Ảnh 5
Chanh giàu vitamin C, một trong những chất chống oxy hóa hiệu quả. Mật ong giàu kháng khuẩn giúp điều trị mụn, viêm da vượt trội - Ảnh: Internet

Cách làm:

Trộn nước cốt chanh và mật ong để tạo thành hỗn hợp đồng nhất rồi thoa đều lên da mặt và cổ qua đêm. Bạn có thể rửa sạch vào buổi sáng ngày hôm sau bằng nước ấm. Lặp lại điều này 3 - 4 lần/tuần. 

Với 5 công thức mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên giàu chất chống oxy hóa tế bào trên, chỉ cần áp dụng vào ban đêm, ngay sáng hôm sau bạn đã có thể cảm nhận được độ căng mịn, mềm mại của làn da. 

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong

Động tác yoga kích thích đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể giúp làn da khỏe đẹp, trẻ hóa từ bên trong

Yoga tác động trực tiếp đến các cơ quan bên trong cơ thể bằng cách tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện quá trình trao đổi và đào thải độc tố. Nhờ đó, chăm chỉ tập luyện bộ môn này sẽ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa lão hóa mặt nạ dưỡng da ban đêm làm đẹp bằng tự nhiên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay