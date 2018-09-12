Đắp mặt nạ trẻ hóa này qua đêm, làn da mềm mịn, căng mướt ngay vào sáng hôm sau

Theo nghiên cứu, ban đêm là thời gian tuyệt vời nhất để cung cấp dưỡng chất cho làn da. Do đó, nếu mong muốn sở hữu da mặt căng bóng, tươi trẻ, bạn cần áp dụng các liệu pháp giàu chất chống oxy hóa, trẻ hóa tế bào, ngăn ngừa lão hóa .

Mọi phụ nữ đều mong muốn thức dậy với làn da mềm mại, dẻo dai và tươi trẻ. Nhưng bạn không thể đạt được điều này mà không làm điều gì vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Dưới đây là 5 công thức mặt nạ từ nguyên liệu tự nhiên có tác dụng duy trì vẻ mềm mịn, dẻo dai của làn da mà bạn có thể tham khảo.

- 1-2 muỗng canh bột nghệ

- 2-3 muỗng canh sữa tươi (không đường)

Nghệ giàu curcumin có khả năng ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da vượt trội. Trong khi đó, protein và các loại khoáng chất từ sữa tươi giúp duy trì độ đàn hồi, mềm mịn của da mặt - Ảnh: Internet

Cách làm:

Đầu tiên bạn cần làm hỗn hợp mặt nạ bằng cách trộn đều bột nghệ và sữa tươi đã chuẩn bị trong chiếc bát nhỏ. Thoa đều chúng lên khuôn mặt, để qua đêm. Sáng hôm sau, bạn rửa sạch bằng nước lạnh và lau khô. Cuối cùng, mát xa làn da nhẹ nhàng với kem dưỡng ẩm.

Lặp lại điều này 3 - 4 lần trong một tuần để sớm nhận được kết quả.

Mặt nạ lòng trắng trứng

Thành phần:

- 1 quả trứng gà

Cách làm:

Tách lấy lòng trắng trứng cho ra chiếc bát rồi đánh nhuyễn. Thoa đều chúng lên khắp khuôn mặt, giữ qua đêm và rửa sạch với nước lạnh vào sáng hôm sau.

Bạn có thể sử dụng biện pháp khắc phục này 2 - 3 lần trong 1 tuần để có kết quả tốt hơn.

Lòng trắng trứng rất giàu collagen, chuỗi liên kết protein cần thiết cho quá trình ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da - Ảnh: Internet

Mặt nạ gel nha đam và vitamin E

Thành phần:

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 2 viên nang vitamin E

Nha đam và vitamin E đều giàu chất chống oxy hóa giúp trẻ hóa làn da hiệu nghiệm. Ngoài ra, đây còn là phương pháp duy trì độ ẩm cho da - Ảnh: Internet

Cách làm:

Lọc lấy phần gel nha đam cho ra chiếc bát, trích dầu vitamin E vào rồi trộn thật đều. Thoa hỗn hợp lên khắp khuôn mặt, nhẹ nhàng mát xa theo chuyển động tròn trong 2 - 3 phút, để qua đêm. Sáng hôm sau rửa sạch bằng nước mát.

Lặp lại điều này 2 - 3 lần trong tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

Mặt nạ cà chua và mật ong

Thành phần:

- 1/2 quả cà chua

- 1 muỗng canh mật ong

Cà chua giàu vitamin A (retinol), loại dưỡng chất góp phần tăng sức đề kháng cho làn da - Ảnh: Internet

Cách làm:

Cắt cà chua thành những miếng nhỏ rồi nghiền nhuyễn chúng, tiếp đó, thêm mật ong vào và trộn đều. Dùng hỗn hợp thu được thoa đều lên da mặt, để qua đêm. Sáng hôm sau rửa sạch bằng nước mát.

Lặp lại phương pháp này 2 - 3 mỗi tuần.

Mặt nạ mật ong và chanh

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước cốt chanh

- 1 muỗng canh mật ong

Chanh giàu vitamin C, một trong những chất chống oxy hóa hiệu quả. Mật ong giàu kháng khuẩn giúp điều trị mụn, viêm da vượt trội - Ảnh: Internet

Cách làm:

Trộn nước cốt chanh và mật ong để tạo thành hỗn hợp đồng nhất rồi thoa đều lên da mặt và cổ qua đêm. Bạn có thể rửa sạch vào buổi sáng ngày hôm sau bằng nước ấm. Lặp lại điều này 3 - 4 lần/tuần.

Với 5 công thức mặt nạ từ các nguyên liệu tự nhiên giàu chất chống oxy hóa tế bào trên, chỉ cần áp dụng vào ban đêm, ngay sáng hôm sau bạn đã có thể cảm nhận được độ căng mịn, mềm mại của làn da.