Đắp mặt nạ này mỗi buổi tối giúp trẻ hóa làn da hiệu quả hơn 100 lần dùng mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống collagen

Chăm sóc da 18/10/2018 14:14

Từ giờ, bạn chẳng phải tốn kém tiền để đầu tư vào thực phẩm chức năng hay viên uống collagen nữa, chỉ cần nghiền nhuyễn vài quả việt quất để đắp mặt mỗi ngày, lão hóa da sẽ được đẩy lùi tối ưu.

Quả việt quất là một loại trái cây mọng nước màu tím xanh hoặc đỏ chứa lượng dồi dào chất chống oxy hóa cùng vô số loại dưỡng chất thiết yếu có lợi đối với làn da, sức khỏe và mái tóc.  

Các vitamin, dưỡng chất có trong loại quả này giúp xây dựng, tăng cường sản xuất collagen, thúc đẩy ngăn ngừa lão hóa, cải thiện sức khỏe của làn da. Ngoài ra, chăm chỉ bổ sung nước ép từ việt quất giúp bạn sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên.

Đắp mặt nạ này mỗi buổi tối giúp trẻ hóa làn da hiệu quả hơn 100 lần dùng mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống collagen - Ảnh 1
Việt quất là một trong những thần dược trẻ hóa và đẩy lùi các dấu hiệu của tuổi tác trên da mặt - Ảnh: Internet

Dưới đây là một số lợi ích tuyệt vời của việt quất và cách sử dụng loại quả này để dưỡng da tại nhà.

Ngăn chặn dấu hiệu lão hóa

Sự hiện diện của các gốc tự do trong da dẫn đến nhiều tổn thương nghiêm trọng, đó là các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn và chảy xệ.

Dưỡng chất trong quả việt quất giúp xóa mờ các dấu hiệu lão hóa vì chúng giàu chất chống oxy hóa. Điều này giúp xây dựng làn da tươi tắn, căng mịn.

Đắp mặt nạ này mỗi buổi tối giúp trẻ hóa làn da hiệu quả hơn 100 lần dùng mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống collagen - Ảnh 2
Bổ sung việt quất mỗi ngày, bạn sẽ cung cấp cho cơ thể lượng lớn vitamin, chất chống oxy hóa. Điều này giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong - Ảnh: Internet

Bảo vệ làn da khỏi mụn, viêm

Nếu sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá hoặc mẩn ngứa, kích ứng, quả việt quất là giải pháp tuyệt vời để điều trị các vấn đề này

Việt quất rất giàu axit salicylic được xem là "thần dược" chữa trị mụn trứng cá cực kỳ nhanh chóng. Đồng thời, loại bỏ tế bào chết khỏi da, thông thoáng lỗ chân lông tắc nghẽn. Điều này giúp chống lại vi khuẩn gây mụn, cung cấp cho bạn làn da trong trẻo, khỏe đẹp.

Cung cấp chất xơ cho làn da khỏe mạnh

Khi cơ thể được cung cấp lượng chất xơ nhất định, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động linh hoạt, trơn tru. Điều này có mối quan hệ mật thiết đối với tình trạng da. Việt quất là nguồn chất xơ thực vật cực kỳ lành mạnh giúp tăng cường sức khỏe da mặt.

Đắp mặt nạ này mỗi buổi tối giúp trẻ hóa làn da hiệu quả hơn 100 lần dùng mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống collagen - Ảnh 3
Ngoài con đường ăn uống, bạn có thể đắp mặt nạ việt quất thường xuyên để chăm sóc da từ bên ngoài - Ảnh: Internet

Mặt nạ trẻ hóa da mặt từ việt quất

Thành phần:

- ¼ chén việt quất

- 1 muỗng canh dầu ô liu

- 1 muỗng canh mật ong

- 2 muỗng canh gel nha đam

Cách làm:

Bạn có thể nghiền nhuyễn quả việt quất hoặc ép chúng lấy nước cho ra chiếc bát. Thêm gel nha đam, dầu ô liu và mật ong với liều lượng đã chuẩn bị vào, dùng muỗng trộn đều. Khi nhận được hỗn hợp đồng nhất, sền sệt thì dừng lại.

Dùng nước ấm và bông tẩy trang làm sạch khuôn mặt, thoa đều hỗn hợp từ việt quất lên da mặt, cổ. Kết hợp vài động tác mát xa để kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào sâu bên trong da. Nằm thư giãn khoảng 20 - 25 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh. 

Đắp mặt nạ này mỗi buổi tối giúp trẻ hóa làn da hiệu quả hơn 100 lần dùng mỹ phẩm đắt tiền hay viên uống collagen - Ảnh 4
Mặt nạ trẻ hóa da mặt từ việt quất, dầu ô liu, mật ong, nha đam - Ảnh: Internet

Lặp lại phương pháp này bất cứ lúc nào có thời gian trong tuần, sau thời gian ngắn, làn da sẽ cải thiện đáng kể.

Bạn hoàn toàn có thể thay thế các loại viên uống cung cấp collagen đắt tiền bằng phương pháp chăm sóc, trẻ hóa da tại nhà bằng việt quất trên. 

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên

Vắt nước cốt chanh trộn với thứ này để đắp mặt, xóa mờ hoàn toàn nếp nhăn, trẻ hóa làn da cho phụ nữ trung niên

Để ngăn ngừa lão hóa, xóa mờ các nếp nhăn, đồng thời nuôi dưỡng làn da, bạn nên học ngay công thức mặt nạ từ chanh tươi của Boldsky.

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