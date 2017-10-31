Đảm bảo hiệu quả với chi phí thấp nhất khi dùng cách trị nứt gót chân từ thiên nhiên

Chăm sóc da 31/10/2017 17:53

Đâu cần phải tốn kém sử dụng thuốc đặc trị, bạn đã có cách trị nứt gót chân từ tự nhiên đơn giản này. Sử dụng loại thực phẩm này đúng cách sẽ giúp bạn sớm tạm biệt vết nứt nẻ ở gót chân nhanh chóng.

Đi giày không đúng size, vệ sinh không đúng cách, đi đứng quá nhiều, thiếu chất dinh dưỡng là nhưng nguyên nhân phổ biến gây nên vấn đề da bị bong tróc và nứt nẻ, đặc biệt là vùng gót chân. Bạn sẽ không cần dùng đến những loại thuốc đặc trị hay phải nhờ đến công nghệ spa, chỉ cần áp dụng cách trị nứt gót chân từ thiên nhiên đơn giản này cũng đủ để bạn cải thiện đôi bàn chân của mình. 

Bước điều trị nứt gót chân tự nhiên và đơn giản

Dể đảm bảo quá trình trị nứt gót chân diễn ra hiệu quả hơn thì bạn nên loại bỏ hoặc giảm bớt những nguyên nhân gây nên tình trạng này.

 

Đầu tiên, vệ sinh cơ thể sạch sẽ và đúng cách sẽ giúp đôi chân của bạn loại bỏ khuẩn hại, tẩy tế bào chết và giúp da được giữ ẩm tốt hơn. Đây là biện pháp cơ bản để giúp cho liệu trình trị nứt gót chân của bạn diễn ra nhanh chóng hơn.

 

Vệ sinh sạch sẽ hỗ trợ trị nứt gót chân đơn giản và hiệu quả hơn
Vệ sinh sạch sẽ hỗ trợ trị nứt gót chân đơn giản và hiệu quả hơn (Ảnh: Internet)

Chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng không kém để chăm sóc da và trị da khô, nứt nẻ. Các chất như kẽm, axit béo, vitamin D... cần thiết để duy trì làn da mịn màng, tươi sáng, thiếu những chất này sẽ khiến da bị bong tróc và nứt nẻ nhiều hơn. Do vậy, bạn nên chú ý bổ sung loại thực phẩm có chứa nhiều dưỡng chất như thế này. Một vài loại thực phẩm gợi ý cho bạn đó là hàu, thịt bò, cua, các loại hạt, sữa chua, ngũ cốc để tăng cường sự săn chắc của đôi chân.

 

Bạn có thói quen tắm nước nóng, nhưng nước nóng sẽ khiến da của bạn dễ bị khô và dễ bị nứt nẻ hơn. Thế nên, bạn nên hạn chế tắm bằng nước nóng mà thay vào đó là nước hơi ấm và nước lạnh để hỗ trợ điều trị nứt gót chân tốt hơn nhé.

 

Đồng thời, thường xuyên tẩy tế bào chết ở gót chân đều đặn cũng khá quan trọng. Nó sẽ giúp bạn loại bỏ những lớp da chết, chai cứng, hạn chế da bị tổn thương nhiều thêm và giúp da láng mịn hơn. Gót chân sạch sẽ giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn và điều trị nứt chân dễ dàng hơn.

Cách trị nứt gót chân hiệu quả từ thiên nhiên

Kết hợp với các bước cơ bản trên, bạn nên dùng thực phẩm thiên nhiên để giúp trị nứt gót chân nhanh chóng hơn. Với những sản phẩm quen thuộc và giá thành rẻ, bạn hoàn toàn yên tâm khi thực hiện lộ trình chữa gót chân khô, nứt nẻ tốt nhất.

 

Trị nứt gót chân bằng chanh và dầu oliu

 

Axit alpha hydroxy citric trong nước chanh có thể sử dụng để phá vỡ các phân tử liên kết giữa tế bào chết và tế bào còn hoạt động dưới da. Nhờ vậy mà gót chân của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn, giảm bớt độ dày của vết nứt. Đồng thời dầu oliu chứa nhiều vitamin, khoáng chất giúp dưỡng ẩm, phát triển tế bào da mới. Sự kết hợp của 2 sản phẩm này sẽ đảm bảo kết quả trị nứt gót chân từ thiên nhiên cao như ý.

 

Dầu oliu và sản phẩm giúp tri nứt gót chân hiệu quả từ thiên nhiên
Dầu oliu và sản phẩm giúp tri nứt gót chân hiệu quả từ thiên nhiên (Ảnh: Internet)

- Vắt lấy nước cốt chanh tươi.

 

- Cứ 2 muỗng dầu oliu thì thêm 1 muỗng nước cốt chanh và trộn đều.

 

- Thoa hỗn hợp này lên vùng da gót chân kết hợp massage nhẹ nhàng.

 

- Bạn nên sử dụng vào mỗi tối trước khi đi ngủ và giữ lại cho đên sáng hôm sau. Nhớ mang theo vớ mỏng hoặc trùm kín gót chân bằng khăn mỏng để hỗn hợp không bị chà mất đi nhé.

Trị nứt gót chân từ thiên nhiên với nước hoa hồng và glycerin

Sự kết hợp của glycerin và nước hoa hồng là phương pháp trị nứt gót chân tại nhà hiệu quả. Glycerin làm mềm da, nước hoa hồng bổ sung vitamin A, B3, C, D, E cũng như các chất chống oxy hóa giúp chống viêm, kháng khuẩn và sát trùng da hiệu quả.

 

Cách đơn giản đó là chỉ cần trộn đều bột thuốc glycerin với nước hoa hồng rồi chà xát vào gót chân hàng ngày trước khi đi ngủ là được. Sau một thời gian, đôi bàn chân bạn sẽ có những sự thay đổi đến hoàn hảo.

 

Trị nứt gót chân với bột gạo

 

Bột gạo giúp ngăn ngừa lão hóa, tẩy tế bào chết trên da hiệu quả. Do vậy nên bôt gạo có khả năng ngăn ngừa da bị khô, bong tróc và nứt nẻ.

 

Cách chữa nứt gót chân hiệu quả với bột cám gạo
Cách chữa nứt gót chân hiệu quả với bột cám gạo (Ảnh: Internet)

Bạn hãy trộn bột cám gạo với mật ong hoặc giấm táo để tạo thành hỗn hợp sánh mịn. Chà xát hỗn hợp này lên da gót chân, chà liên tục khoảng 15 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

 

Ngoài những loại thực phẩm này, bạn còn có nhiều cách điều trị nứt gót chân từ thiên nhiên hiệu quả không kém như chanh, dầu dừa, mật ong, nha đam... Hãy kiên trì áp dụng cách này mỗi ngày thì gót chân sẽ hết nứt nẻ, bong tróc và trở nên mịn màng như ý.

 

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