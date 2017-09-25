Da láng mịn, trắng nõn nà với 7 cách làm trắng da bằng dưa leo

Quá bận không có thời gian để chăm sóc da? Vậy thì đã đến lúc chị em nên thử những cách làm trắng da bằng dưa leo (hay còn gọi là dưa chuột) dưới đây nhé. Đảm bảo chỉ sau một tuần là làn da của các nàng sẽ trắng như trứng gà bóc ngay.

Cách làm trắng da bằng dưa chuột chẳng có gì lạ với các chị em nữa. Từ lâu, mình đã thấy rất nhiều nàng trong công ty chăm chỉ đắp dưa chuột hàng ngày và thực tế là sau một thời gian, da dẻ trắng lên hẳn, chưa kể là cũng mịn màng hơn và không còn mấy vết thâm nám trên mặt nữa.