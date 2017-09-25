Da láng mịn, trắng nõn nà với 7 cách làm trắng da bằng dưa leo

Muốn da trắng sạch mụn và không bị khô thì chị em hãy thường xuyên chăm sóc da với cách làm trắng da bằng dưa leo này nhé.
Quá bận không có thời gian để chăm sóc da? Vậy thì đã đến lúc chị em nên thử những cách làm trắng da bằng dưa leo (hay còn gọi là dưa chuột) dưới đây nhé. Đảm bảo chỉ sau một tuần là làn da của các nàng sẽ trắng như trứng gà bóc ngay.
Cách làm trắng da bằng dưa chuột chẳng có gì lạ với các chị em nữa. Từ lâu, mình đã thấy rất nhiều nàng trong công ty chăm chỉ đắp dưa chuột hàng ngày và thực tế là sau một thời gian, da dẻ trắng lên hẳn, chưa kể là cũng mịn màng hơn và không còn mấy vết thâm nám trên mặt nữa.
Theo nhiều nghiên cứu khoa học thì dưa chuột có nhiều lợi ích để làm trắng da. Cụ thể, dưa chuột có chứa tới 80% là nước nên sẽ giữ cho da được hydrate, bảo vệ da khỏi hiện tượng bị khô, ngứa và tróc vảy. Trong so sánh với các loại củ quả khác thì dưa chuột cũng giàu vitmin A giúp cải thiện sự tăng trưởng và phát triển của tế bào, vitamin B1 làm tăng tuần hoàn máu và bảo vệ da khỏi bệnh chàm cùng nhiều bệnh ngoài da khác, vitamin C cải thiện quá trình sản xuất collagen và tính đàn hồi của da. Đặc biệt, nhờ chứa đặc tính làm se và làm sáng da mạnh mẽ nên làm trắng da bằng dưa chuột là cách rất tuyệt vời mà lại tiết kiệm.
Dưới đây là vài cách làm trắng da bằng dưa leo (dưa chuột) để chị em tham khảo nhé.
1. Cách làm trắng da bằng dưa leo (dưa chuột) thông thường
- Rửa sạch, gọt vỏ dưa chuột rồi cắt nhỏ và cho vào máy ép, ép lấy nước.
- Dùng bông gòn chấm nước dưa chuột lên mặt và để yên trong 15 phút.
- Rửa sạch mặt bằng nước sạch và lau khô bằng khăn mềm.
- Thực hiện hàng ngày. Ngoài cách này, chị em cũng có thể cắt dưa chuột thành lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên mặt.
2. Cách làm trắng da bằng dưa leo, sữa chua và baking soda
- Trộn ¼ bát dưa chuột cắt nhỏ với ¼ bát khoai tây cắt nhỏ.
- Sau đó, cho thêm 1 lòng trắng trứng, ¼ hộp sữa chua không đường và 1 thìa baking soda vào. Trộn thật đều.
- Đắp lên mặt và để yên trong 5 đến 10 phút.
- Rửa sạch mặt. Thực hiện 3 lần mỗi tuần.
3. Cách làm trắng da bằng dưa leo (dưa chuột) và sữa bột
- Trộn đều nước ép dưa chuột với 1 thìa sữa bột.
- Thoa đều hỗn hợp thành lớp mỏng trên da. Để da tự khô hoàn toàn.
- Rửa sạch mặt kết hợp với massage theo chuyển động tròn.
- Thực hiện 3 lần mỗi tuần.
4. Cách làm trắng da bằng dưa chuột và lá bạc hà
- Rửa sạch 1 quả dưa chuột, sau đó cắt nhỏ.
- Rửa sạch một nhúm lá bạc hà, sau đó, cắt nhỏ hoặc nghiền nhuyễn. Tiếp tục trộn đều với dưa chuột đã chuẩn bị.
- Thoa đều hỗn hợp lên mặt và để yên trong 20 phút. Thực hiện 3 lần mỗi tuần.
5. Cách làm trắng da bằng dưa chuột và khoai tây
- Rửa sạch dưa chuột và khoai tây, sau đó, gọt vỏ, cắt nhỏ và cho vào máy ép, ép lấy nước.
- Dùng bông gòn chấm nước dưa chuột và khoai tây lên mặt. Massage vài phút rồi để da tự khô hoàn toàn.
- Rửa sạch bằng nước mát và lau khô. Thực hiện hàng ngày.
6. Cách làm trắng da bằng dưa leo và nha đam
- Trộn đều nước ép dưa chuột, gel nha đam và sữa chua không đường.
- Thoa đều hỗn hợp lên mặt, sau đó, để yên trong 25 đến 30 phút.
- Rửa mặt lại bằng nước sạch. Thực hiện 3 lần mỗi ngày. Nếu muốn có kết quả tốt, chị em hãy cho thêm một chút mật ong vào nhé.
7. Cách làm trắng da bằng dưa chuột với mật ong
- Rửa sạch dưa chuột, cắt thật nhỏ rồi cho thêm 1 thìa mật ong vào. Trộn đều.
- Rửa sạch mặt, sau đó, thoa đều hỗn hợp lên mặt.
- Để yên trong vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện hàng ngày