Da trắng sau 2 tuần với 3 nguyên liệu cực rẻ chẳng cần đi spa

Làn da trắng là ước mơ của nhiều cô gái. Tuy nhiên không phải ai cũng có da trắng bẩm sinh. Không cần đến spa, bạn hoàn toàn có thể tận dụng ngay những gì có tại căn bếp nhà mình để làm da trắng lên không ngờ.

Làn da trắng khiến bạn có nhiều lợi thế hơn, mặc đồ dễ hơn, tự tin hơn. Vì thế đây là ước mơ của không ít cô gái Việt. Nắm được điều này, hàng loạt dịch vụ tắm trắng từ bình dân đến cao cấp mọc lên, với lời mời gọi, cam kết sẽ trắng nhanh trong vòng 1-2 lần. Tuy nhiên thường các dịch vụ này sẽ sử dụng nhiều hóa chất tẩy da, khiến da bong tróc, lộ lớp da non trắng nhưng lại vô cùng yếu ớt. Đặc biệt là tăng nguy cơ ung thư da, khô da.

Với các nguyên liệu thiên nhiên có thể tìm thấy ngay tại nhà, bạn hoàn toàn có thể sở hữu làn da trắng mịn mà không cần phải tốn quá nhiều tiền đồng thời làm tổn hại đến da. Đó chính là cám gạo, bột đậu đỏ và mật ong.

Nguyên liệu:

- Cám gạo

- Bột đậu đỏ

- Mật ong nguyên chất

- Một chút sữa tươi không đường

Cách làm:

Lấy một cái chén, trộn đều cám gạo và bột đậu đỏ theo tỷ lệ 1:1 đều nhau, sau đó, bạn cho vào 2 thìa cafe mật ong nguyên chất, đổ thêm sữa tươi không đường cho đến khi thu được hỗn hợp sệt.

Cách dùng:

Bước 1: Tắm sạch sơ với nước

Bước 2: Dùng bông tắm hoặc găng tay tắm, bàn chải tắm nhẹ nhàng chà khắp cơ thể để tẩy tế bào chết, làm sạch lớp sừng già trên da.

Bước 3: Thoa đều hỗn hợp vừa làm ở trên lên khắp cơ thể, vừa thoa vừa massage nhẹ nhàng, tập trung ở tay chân, đầu gối, cổ.

Bước 4: Sau khi massage 15 phút, tắm lại với nước ấm, lau khô

Bạn cần lặp lại liệu trình trên 1 tuần 3 lần để thấy kết quả sau 2 tuần. Trong quá trình trên, bạn nên hạn chế đi nắng, bảo vệ da kỹ càng. Vitamin A, C, E và B1 trong bột đậu đỏ, cám gạo giúp cải thiện tông da, Mật ong và sữa tươi giúp dưỡng ẩm hiệu quả.

Chúc bạn thành công!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-tam-trang-tai-nha-voi-3-nguyen-lieu-cuc-re-chang-can-di-spa-61550.html