Chuyên gia nổi tiếng chia sẻ 'tất tần tật' quy trình dưỡng da hàng ngày của chính mình, phụ nữ học ngay kẻo lỡ

Georgia Louise, chuyên gia làm đẹp nổi tiếng đã có những lời khuyên cực kỳ bổ ích giúp phụ nữ dễ dàng sở hữu làn da trắng hồng, không tì vết.

Nhằm phục vụ nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, Byrdie đã tham khảo ý kiến từ vị chuyên gia nổi tiếng Georgia Louise. Từ đó, đưa ra quy trình chăm sóc da cực kỳ đơn giản mà ai cũng có thể áp dụng. Do đó, nếu mong muốn sở hữu nhan sắc rạng ngời đón Tết đến, bạn nhất định phải học ngay bí quyết của Georgia Louise. Làn da của Georgia Louise là điều mà mọi phụ nữ đều ao ước - Ảnh: Byrdie Thói quen chăm sóc da hàng ngày Kết hợp để tiết kiệm thời gian Enter Georgia Louise chia sẻ: "Tôi thích sửa đổi thói quen làm đẹp của mình, có nghĩa là dựa trên những thay đổi của làn da mà sử dụng từng loại mỹ phẩm, phương pháp sao cho phù hợp nhất".

Bên cạnh đó, Louise tâm sự vì bản thân có 2 con nhỏ nên thời gian làm đẹp không nhiều, chính điều này khiến cô nảy ra ý tưởng kết hợp một số công đoạn lại với nhau. "Tôi sử dụng máy mát xa khuôn mặt trong khi đánh răng. Ngoài ra, tôi sẽ đắp mặt nạ trước khi tắm, tất cả chỉ mất không quá 20 phút" - Enter Georgia Louise chia sẻ.

Vì quỹ thời gian hạn hẹp, Enter Georgia Louise sẽ kết hợp nhiều công đoạn dưỡng da lại với nhau - Ảnh: Internet Làm sạch da 2 lần mỗi ngày Làm sạch là điều quan trọng để bảo vệ sức khỏe của làn da, chia sẻ về điều này, chuyên gia Lousie nói: "Tôi làm sạch 2 lần mỗi ngày với dầu dưỡng và sữa rửa mặt. Đây được gọi là phương pháp làm sạch kép. Ưu điểm là có thể giúp bạn loại bỏ hết dầu nhờn, bụi bẩn và các mảnh vụn trên khuôn mặt một cách triệt để. Sau khi rửa mặt, bạn nên sử dụng toner có AHA/BHA vì loại chất này giúp tẩy tế bào chết nhẹ". Georgia Louise khuyên phụ nữ nên làm sạch da mặt kép 2 lần mỗi ngày để loại bỏ hoàn toàn cặn bã - Ảnh: Internet Chọn mỹ phẩm phù hợp với làn da Các loại serum mà Louise sử dụng mỗi ngày thường có công dụng tăng cường hydra, giàu vitamin A và C. Bên cạnh đó, chuyên gia này khuyên: "Tôi chuyển đổi giữa các loại kem dưỡng ẩm khác nhau tùy thuộc vào tình trạng làn da thay đổi như thế nào. Chẳng hạn như thay đổi vì thời tiết, thay đổi vì nội tiết tố, bất chợt nổi mụn..." Đặc biệt, chuyên gia Lousie luôn thực hiện mát xa khuôn mặt hàng đêm bằng cách sử dụng tinh dầu và đá. Cách này ngăn ngừa tình trạng xuất hiện nếp nhăn và một số dấu hiệu lão hóa sớm. Nhờ thay đổi phù hợp với tình trạng da, Enter Georgia Louise luôn giữ được làn da căng mịn, không tì vết - Ảnh: Internet Sử dụng ít mỹ phẩm vào ban ngày "Vào ban ngày, tôi sẽ giữ vững các thói quen, đồng thời, hạn chế sử dụng quá nhiều lớp mỹ phẩm. Đầu tiên, tôi sẽ làm sạch và sử dụng serum, sau đó là thoa kem dưỡng ẩm tùy thuộc vào tình trạng da. Cuối cùng là kem chống nắng" - Chuyên gia Lousie nói. Chuyên gia Enter Georgia Louise khyên mọi người nên giữ làn da thông thoáng vào ban ngày - Ảnh: Internet Học theo quy trình chăm sóc đơn giản từ chuyên gia Enter Georgia Louise, bạn sẽ sớm sở hữu làn da căng mịn, không khuyết điểm đã ao ước bấy lâu.

Học chuyên gia 4 lời khuyên về chế độ ăn uống lành mạnh này, làn da toàn thân sẽ khỏe đẹp, trắng hồng rạng rỡ Theo Health, thay đổi chế độ dinh dưỡng hàng ngày theo 4 lời khuyên sau đây là bí quyết đơn giản giúp làn da toàn thân cải thiện, trắng hồng rạng rỡ.

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