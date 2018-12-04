Chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn tường tận cách dùng vitamin E giúp làn da mướt mịn, trắng hồng suốt mùa đông

Chăm sóc da 04/12/2018 14:17

Theo các chuyên gia từ Byrdie, vào mùa đông, vitamin E là cách bảo vệ, nuôi dưỡng làn da hiệu quả nhất. Để tận dụng loại dưỡng chất này một cách an toàn, bạn hãy tham khảo các phương pháp dưới đây.

"Vitamin E là chất chống oxy hóa mạnh mẽ có thể làm dịu tình trạng viêm, ngăn ngừa tổn thương bởi các gốc tự do, thậm chí thay mới màu da" - Chia sẻ từ Joshua Zeichner, Giám đốc nghiên cứu lâm sàng Mount Sinai.

Tuy nhiên, việc áp dụng gel từ viên nang vitamin E thực sự mang đển điều kỳ diệu cho tất cả mọi người? Để có được câu trả lời này, Joshua Zeichner đã tham khảo rất nhiều lời khuyên từ các chuyên gia da liễu khác nhau. 

Chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn tường tận cách dùng vitamin E giúp làn da mướt mịn, trắng hồng suốt mùa đông - Ảnh 1
Vitamin E là dưỡng chất không thể thiếu trong quy trình dưỡng da, đặc biệt là vào mùa đông - Ảnh: Internet

Theo Robb Akridge - Chuyên gia da liễu tại Clarisonic, nhờ những đặc tính chống oxy hóa, vitamin E có khả năng liên kết các gốc tự do (được biết là gây tổn thương da), từ đó giúp ích cho làn da. Đây là lý do nhiều người thích sử dụng loại dưỡng chất này theo cách trực tiếp. 

Chuyên gia Akridge lý giải thêm: "Vitamin E trong các dòng mỹ phẩm hoặc công thức chăm sóc có nồng độ không cao. Tuy nhiên, chúng lại có nhiều thành phần khác có tính liên kết làm tăng hiệu quả của vitamin E". Do đó, nếu biết cách dùng vitamin E, bạn đều nhận về hiệu quả kì diệu cho làn da. 

Lợi ích của vitamin E

"Vitamin E chứa alpha-tocopherol, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có nhiệm vụ bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do, đồng thời giữ ẩm trong mùa đông" - Angela Caglia chia sẻ. 

Ngoài ra, vị chuyên gia này giải thích rằng vitamin E chứa các đặc tính chống viêm giúp tăng cường quá trình tái tạo da, do đó làm giảm sự các vấn đề liên quan đến sắc tố. Đây cũng là lý do tại sao loại dưỡng chất này được coi là "thần dược" xóa mờ những vết sẹo mụn "cứng đầu".

Chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn tường tận cách dùng vitamin E giúp làn da mướt mịn, trắng hồng suốt mùa đông - Ảnh 2
Vì mang đến vô số tác dụng tuyệt vời cho làn da nên vitamin E luôn được phụ nữ tin dùng - Ảnh: Internet

Nếu đang dụng vitamin E trực tiếp lên khuôn mặt, bác sĩ da liễu Zeichner khuyên bạn nên chú ý đến loại da của chính mình. Vì vitamin này hòa tan trong dầu, chúng có thể dưỡng ẩm một cách tuyệt vời nhưng chỉ cho da khô. 

"Nếu sở hữu làn da nhờn hoặc dễ bị mụn trứng cá, tôi khuyên bạn nên tránh sử dụng vitamin E vì chúng có thể gây ra hiện tượng mới hoặc làm trầm trọng thêm các nốt mụn hiện có" - Zeichner cảnh báo. 

Cách sử dụng vitamin E

Mặt nạ vitamin E

Chuyên gia Caglia cho biết: "Viên nang vitamin E là phương pháp tuyệt vời để làm mặt nạ nuôi dưỡng làn tại nhà. Tôi khuyên bạn nên dùng công thức chăm sóc da này thường xuyên vào mùa đông khô".

Bạn chỉ cần trộn đều 1 viên vitamin E, 2 muỗng canh sữa chua và 1 muỗng cà phê mật ong trong chiếc bát. Rửa sạch khuôn mặt, thoa đều hỗn hợp lên, mát xa vài phút. Sau khi thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát.

Chuyên gia Caglia đảm bảo: "Sau khi áp dụng mặt nạ này, làn da của bạn sẽ mềm mịn, đầy đặn và căng mướt như phun sương".

Chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn tường tận cách dùng vitamin E giúp làn da mướt mịn, trắng hồng suốt mùa đông - Ảnh 3
Mặt nạ dưỡng da mùa đông hiệu quả, lành mạnh từ vitamin E, sữa chua và mật ong - Ảnh: Internet

Thoa vitamin E trực tiếp

Theo bác sĩ Akridge, cách tốt nhất để sử dụng viên nang vitamin E trực tiếp trên da là cắt phần cuối của viên nang vitamin E bằng kéo. Tiếp đó, siết gel từ viên nang lên đầu ngón tay và bôi lên vùng da bạn muốn. 

"Tôi đề nghị bạn nên giữ ngón tay trên da mặt để tăng sự ấm áp, cách này sẽ giúp dưỡng chất được da hấp thụ tốt hơn" - Akridge cho biết.

Chuyên gia nổi tiếng hướng dẫn tường tận cách dùng vitamin E giúp làn da mướt mịn, trắng hồng suốt mùa đông - Ảnh 4
Bạn cũng có thể thoa vitamin E trực tiếp lên da - Ảnh: Internet

Sử dụng vitamin E theo những bí quyết chăm sóc trên, làn da của bạn sẽ mềm mại, căng mướt và không gặp phải tình trạng khô ráp vào mùa đông.

Phụ nữ cần những loại vitamin nào?

Phụ nữ cần những loại vitamin nào?

Theo tạp chí Y Khoa của Mỹ, Tổ chức Y tế thế giới đề xuất mỗi phụ nữ cần ăn 5 khẩu phần trái cây và rau củ mỗi ngày là đủ lượng vitamin thiết yếu cho một sức khỏe tốt.

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