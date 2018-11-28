Chuyên gia bật mí 7 sai lầm mà phụ nữ thường mắc phải trong lúc rửa mặt khiến da tổn thương nặng nề

Các chuyên gia khuyến khích mọi người nên nói "không" với bọt biển, ngay cả khi rửa mặt vào buổi tối. Vì vật dụng này có rất nhiều vi khuẩn và chúng sẽ gây hại cho làn da.

Tham khảo bài viết này, không chỉ hiểu rõ được những sai lầm bản thân thường mắc phải khi rửa mặt mà độc giả còn nhận được rất nhiều lời khuyên từ chuyên gia, bác sĩ da liễu để quá trình làm đẹp tại nhà dễ dàng, hiệu quả hơn.

Các loại sữa rửa mặt dạng kem sẽ phù hợp với làn da khô. Trong khi đó, gel rửa, sữa tạo bọt nhẹ sẽ phù hợp với da dầu và da hỗn hợp. Sản phẩm làm sạch tạo bọt là lựa chọn tốt nhất cho làn da của người trưởng thành hoặc da nhạy cảm.

Nhiều bác sĩ da liễu khuyên cũng khuyên nên rửa mặt bằng tay để giảm bớt tổn thương cho da vì các vết nứt nhỏ cộng với ma sát quá mức có thể dẫn đến nếp nhăn.

Cố gắng tìm một sản phẩm không chứa cồn, nhưng có glycerine và niacinamide. Nếu da dễ bị mụn trứng cá, hãy tìm một loại axit salicylic, axit glycolic hoặc benzoyl peroxide trong thành phần của sữa rửa mặt.

Nhưng nếu sở hữu làn da dầu, không nên sử dụng những sản phẩm chứa thành phẩn kể trên vì chúng sẽ làm da sản xuất nhiều dầu hơn, thậm chí là làm trầm trọng thêm tình trạng mụn trứng cá.

Nên chọn sữa rửa mặt, sản phẩm làm sạch phù hợp cho tính chất của làn da - Ảnh: Brightside

Dùng nước quá nóng hay quá lạnh

Nước ấm ở khoảng 37 đến 39 độ C là lựa chọn hoàn hảo để rửa sạch khuôn mặt. Nếu nước quá lạnh, chúng sẽ làm cho lỗ chân lông co lại. Ngược lại, nước quá nóng sẽ làm cho da bạn khô dần đi.

Làm sạch vùng da quanh mắt quá mạnh

Làn da quanh mắt mỏng manh nên rất dễ lão hóa. Do đó, đừng chà xát quá mạnh vùng này khi rửa mặt. Ngay cả khi sử dụng các loại kem dưỡng ẩm cũng nên thoa thật cẩn thận, nhẹ nhàng để bảo vệ lớp da mỏng manh, cũng nên tránh gây tổn thương đôi mắt.

Ngoài ra, bạn cũng nên thật thận trọng trong việc tẩy trang đôi mắt. Các chuyên gia thẩm mỹ khuyên bạn nên lau mặt bằng miếng bông từ mép ngoài của mắt đến bên trong, sau đó đến mí mắt trên và kết thúc với mí mắt dưới.

Không giữ ẩm sau khi rửa mặt

Sau khi tẩy trang, cũng như rửa mặt và làm khô, bạn cần áp dụng một sản phẩm giữ ẩm cho da mặt. Có thể dùng toner, gel dưỡng ẩm hoặc một loại kem nào đó.

Nếu sử dụng nhiều sản phẩm sau khi rửa mặt, hãy thoa toner trước để cân bằng độ pH trên da mặt. Sau đó, hãy dùng các loại mỹ phẩm tiếp theo.

Sau khi tẩy trang, làm sạch khuôn mặt, bạn cần dưỡng ẩm da ngay - Ảnh: Brightside

Rửa mặt quá mạnh mẽ

Các chuyên gia luôn khuyến nghị mọi người nên đối xử với khuôn mặt như làn da của em bé. Có nghĩa là dùng lực càng nhẹ càng tốt. Tránh việc cọ xát, chà khuôn mặt quá mạnh để hạn chế tổn thương trên bề mặt da.

Chỉ nên rửa mặt thật nhẹ nhàng, dùng lực tối thiểu khi mát xa để bảo vệ làn da - Ảnh: Brightside

Dùng khăn chà xát da mặt

Đừng chà xát khuôn mặt bằng khăn quá nhiều, quá mạnh, tốt hơn là đợi cho đến khi khô hoàn toàn một cách tự nhiên. Bằng cách này, nếu sở hữu làn da dễ bị mụn trứng cá, các nhà thẩm mỹ khuyên bạn nên dùng khăn mới mỗi lần lau khô khuôn mặt.

Tuy chỉ là những thói quen đơn giản nhưng duy trì 7 sai lầm này trong thời gian dài sẽ làm làn da hư hại, tổn thương, thậm chí là nổi mụn và lão hóa nhanh. Do đó, nếu mắc phải, bạn chắc chắn cần loại bỏ ngay.