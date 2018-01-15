Chiến lược chống lão hóa cho tuổi 40, 'vực dậy' làn da tươi trẻ, trắng mịn 'thần tốc'

Để ngăn ngừa lão hóa một cách hiệu quả nhất, phụ nữ ở độ tuổi 40 cần bổ sung thực phẩm giàu collagen, vitamin, khoáng chất để cơ thể tăng cường sản sinh nội tiết tố nữ estrogen, "vực dậy" làn da tươi trẻ.

Lão hóa khiến nội tiết tố nữ estrogen thiếu hụt, từ đó khiến da nhăn nheo, thâm sạm vì tế bào không kịp sản sinh. Phụ nữ tuổi 40 nếu không có các biện pháp chống lão hóa đúng cách, ngoài nếp nhăn, da sẽ xuất hiện nám, tàn nhàng và đồi mồi.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chuẩn bị khoảng 2 kg ổi, gọt sạch vỏ rồi đập hơi dập. Sau đó, xếp chúng vào bình thủy tinh lớn rồi đổ rượu nếp vào cho ngập lượng ổi bên trong. Cuối cùng, đậy kín nắp, đặt nơi khô thoáng khoảng 1 tuần là có thể sử dụng được.

Những thực phẩm chứa lượng collagen dồi dào nhất là trứng gà, cá hồi, ổi… Trong đó, rượu ổi là một trong những thức uống cung cấp lượng collagen bổ dưỡng nhất.

Uống rượu ổi là cách chống lão hóa tuổi 40 hữu hiệu - Ảnh: Internet

Mỗi ngày bạn chỉ cần uống 1 ly nhỏ rượu ổi này, sự cải thiện của làn da sau 1 tuần sẽ khiến bạn bất ngờ.

Chống lão hóa da tuổi 40 từ bên ngoài

Bên cạnh việc bổ sung dưỡng chất, phụ nữ tuổi 40 nên đắp mặt nạ, dưỡng da một cách khoa học từ bên ngoài để chống lão hóa đến mức tối đa.

Thoa kem chống nắng

Ánh nắng chính là một trong những tác nhân từ bên ngoài khiến da bị lão hóa nặng nề nhất. Tia cực tím khiến lượng hắc sắc tố melanin hình thành nhiều trên da, đây là nguyên nhân gây nên nám, tàn nhàng và đồi mồi.

Ánh nắng tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt da khiến các tế bào sạm đen, xỉn màu. Đặc biệt, tia UVA, UVB chính là tác nhân gây ung thư da.

Do đó, để ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ ung thư da, bạn nên thoa kem chống nắng dù thời tiết nắng nóng hay râm mát.

Thoa kem chống nắng bất kể thời tiết nào là phương pháp chống lão hóa da cho phụ nữ tuổi 40 - Ảnh: Internet

Dưỡng da

Để ngăn ngừa lão hóa da ở tuổi 40, phụ nữ hãy chọn mặt nạ nghệ và mật ong. Đây là hai nguyên liệu có tác dụng chống lão hóa, xóa mờ nám, nếp nhăn nhanh chóng và cực kỳ lành mạnh đối với da.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn trộn bột nghệ và mật ong theo tỉ lệ 1:1 rồi thoa đều lên da mặt đã vệ sinh sạch. Mát xa và thư giãn trong khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.

Mặt nạ bột nghệ mật ong có khả năng chống lão hóa da vô cùng cao - Ảnh: Internet

Mỗi tuần bạn chỉ cần đắp mặt nạ từ bột nghệ này 2 lần, lão hóa da sẽ được đẩy lùi hiệu quả.

Với chiến lược chống lão hóa da tuổi 40 từ trong ra ngoài trên, bạn nên áp dụng ngay từ bây giờ để níu giữ nét thanh xuân, sự tươi trẻ của làn da và nhan sắc.