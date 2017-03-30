Cách sử dụng aspirin làm trắng da sạch mụn đến bất ngờ

Việc áp dụng thường xuyên mặt nạ aspirin làm trắng da , bạn sẽ đạt được làn da khỏe mạnh và trắng hồng rạng rỡ. Viên nén aspirin có chứa một hợp chất kết tinh được gọi là axit acetylsalicylic giúp làm dịu tình trạng ửng đỏ, viêm và ngứa da. Hãy thực hiện các công thức mặt nạ dưỡng trắng da từ aspirin này để giúp loại bỏ các khuyết điểm trên da.

- Chống lại sự đổi màu da do lão hóa và ánh nắng mặt trời gây ra.

- Hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hóa, làm mờ nếp nhăn trên da.

- Aspirin còn có tác dụng đánh tan bọng mắt nhanh chóng.

Mặt nạ aspirin dành cho da nhờn

Nguyên liệu:

- 5 viên aspirin

- 1 muỗng canh nước tinh khiết

Cách sử dụng:

Tán mịn các viêm aspirin rồi cho thêm 1 muỗng canh nước, khuấy đều rồi thoa lên mặt. Giữ trong 20 phút rồi sửa sạch bằng nước ấm. Áp dụng mặt nạ này 2 lần/ tuần để đạt được kết quả tốt nhất.

Mặt nạ aspirin dành cho da bị mụn trứng cá

Đây là phương pháp tốt nhất để chữa trị mụn trứng cá trong thời gian ngắn.

Nguyên liệu:

- 5-6 viên aspirin

- 1 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

Cách sử dụng:

Tán đều 5 viên aspirin rồi trộn đều với 1 muỗng cà phê mật ong. Bạn cũng có thể thêm một vài giọt dầu olive. Sau đó, thoa đều hỗn hợp lên da mặt khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước.

Mặt nạ aspirin dành cho da bị cháy nắng

Nguyên liệu:

- Sữa đông

- 5-6 viên aspirin

- ½ quả chanh

Cách thực hiện:

Tán mịn 5 viên aspirin cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Sau đó, thêm vào 1 muỗng cà phê sữa đông, nước cốt chanh rồi trộn đều hỗn hợp. Thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị cháy nắng khoảng 20 phút thì rửa sạch bằng nước lạnh. Để đạt kết quả tốt nhất, bạn nên áp dụng mặt nạ này 2 lần/ tuần.

Mặt nạ aspirin với da không đều màu

Nguyên liệu:

- 8 – 10 viên aspirin

- 4 muỗng cà phê giấm gạo

Cách thực hiện:

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị với nhau. Rửa sạch da mặt, sau đó thoa đều hỗn hợp lên da khoảng 10 phút thì rửa sạch với nước ấm.

Chúc bạn thành công với các công thức làm mặt nạ aspirin làm trắng da trong bài!

(Nguồn Stylecraze)