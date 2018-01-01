Cách làm trắng da bằng lá tía tô: Muốn da đẹp như Ngọc Trinh thì nên xem ngay

Chăm sóc da 01/01/2018 10:04

Làn da trắng mịn như Ngọc Trinh luôn là niềm ao ước của mọi phụ nữ. Giờ đây, không còn khó khăn để đạt được điều này, ngoài việc đến spa, bạn có thể chọn cách làm trắng da bằng lá tía tô.

Cách làm trắng da bằng lá tía tô mang đến hiệu quả vượt trội, an toàn và lành mạnh đối với sức khỏe. Dưới đây là một vài cách mà bạn có thể tham khảo, áp dụng ngay tại nhà vì rất dễ thực hiện.

Cách làm trắng da toàn thân bằng lá tía tô

Để làm trắng da toàn thân, thay vì sử dụng các loại kem trộn mang đặc tính tẩy mạnh vô cùng độc hại, bạn hãy tắm với lá tía tô mỗi ngày. Đây là cách làm trắng da toàn thân nhanh chóng và không hề gây kích ứng.

Nguyên liệu cần có:

- 200 gram lá tía tô

- Nước lọc

- Chanh tươi

Cách thực hiện:

Lá tía tô sau khi đã rửa sạch thì cho vào nồi đun sôi với nước lọc đã chuẩn bị. Để hỗn hợp sôi khoảng 2 – 3 phút thì cho vài lát chanh tươi vào giữ thêm 1 phút nữa thì tắt bếp, đợi nguội là có thể sử dụng.

Cách làm trắng da bằng lá tía tô: Muốn da đẹp như Ngọc Trinh thì nên xem ngay - Ảnh 1
Lá tía tô là nguyên liệu có khả năng làm trắng da vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách tắm trắng:

Bạn lấy lá tía tô vừa đun chà nhẹ nhàng lên khắp cơ thể, động tác này sẽ giúp lấy đi các lớp da chết, bụi bẩn, cặn bã đã tích tụ lâu ngày trong lỗ chân lông.

Tiếp đó, dùng nước đun lá tía tô và chanh thoa lên khắp người, mát xa nhẹ nhàng, giữ khoảng 15 phút thì tắm lại với nước mát là hoàn thành.

Cách làm trắng da bằng lá tía tô: Muốn da đẹp như Ngọc Trinh thì nên xem ngay - Ảnh 2
Kiên trì áp dụng cách làm trắng da bằng lá tía tô này sau 2 tuần, làn da sẽ có chuyển biến rõ rệt - Ảnh: Internet

Bạn có thể thực hiện phương pháp dưỡng trắng da tự nhiên này 3 lần mỗi tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Cách làm trắng da mặt bằng lá tía tô

Ngoài việc đun lấy nước tắm, bạn có thể xay nhuyễn lá tía tô rồi trộn với một vài nguyên liệu tự nhiên khác để làm mặt nạ dưỡng da. Đây là cách dưỡng trắng da mặt bằng lá tía tô đơn giản nhưng hiệu quả nhất.

Nguyên liệu cần có:

- 5 – 6 lá tía tô

- 1 muỗng canh mật ong

- Vài giọt nước cốt chanh tươi

Cách thực hiện:

Lá tía tô rửa sạch cho vào máy xay sinh tố cùng mật ong và nước cốt chanh. Xay đến khi tạo thành hỗn hợp nhuyễn mịn thì cho ra bát và sử dụng.

Cách làm trắng da bằng lá tía tô: Muốn da đẹp như Ngọc Trinh thì nên xem ngay - Ảnh 3
Đắp mặt nạ lá tía tô là cách dưỡng trắng da hiệu quả, ngoài ra còn giúp điều trị mụn thịt nhanh chóng - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Vệ sinh thật sạch da mặt, lau khô và đắp hỗn hợp lá tía tô vừa hoàn thành lên. Nằm thư giãn khoảng 15 – 20 phút thì rửa lại với nước mát là hoàn thành.

Với hai cách làm trắng da bằng lá tía tô trên, hy vọng bạn sẽ sở hữu làn da đẹp như mong ước trong thời gian sớm nhất.

Chúc bạn thành công!

Trời lạnh cứ đun nồi nước xông hơi với tía tô + vỏ chanh thế này, vừa ấm áp mà da thì trắng bóc lại hết sạch mụn

Trời lạnh cứ đun nồi nước xông hơi với tía tô + vỏ chanh thế này, vừa ấm áp mà da thì trắng bóc lại hết sạch mụn

Đơn giản, không hề tốn kém như dùng mỹ phẩm đắt tiền khác nhưng hiệu quả thì lại rất tuyệt vời. Nếu đi chợ thì bạn đừng chần chừ gì mà hãy mua ngay những nguyên liệu này để thực hiện nhé!

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