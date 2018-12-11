Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất này để kéo dài tuổi xuân, đẩy lùi lão hóa da

Trong đó, vitamin A, E và C là những loại dưỡng chất cần thiết nhất đối với phụ nữ sau độ tuổi 30. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời đối với làn da mà bạn có thể tham khảo.

Trẻ lâu với làn da săn chắc là ước muốn của mọi người. Để sở hữu điều này, bạn cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết thường xuyên. Theo đó, các loại chất này sẽ cải thiện sức khỏe , vẻ đẹp của làn da, cũng như ngăn ngừa tối đa quá trình lão hóa bên trong cơ thể.

Vitamin C thường mang theo axit citric có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu quả.

Loại vitamin này góp phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen trong da. Đây là chuỗi protein có khả năng duy trì độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn của da mặt.

Để bổ sung loại dưỡng chất này, bạn có thể ăn nhiều bưởi, ổi, cam, chanh, quýt... Khi được cung cấp đầy đủ vitamin C, làn da sẽ tăng cường sức đề kháng, tự miễn dịch trước các vấn đề về da.

Vitamin C tốt cho hệ miễn dịch, sức khỏe của làn da - Ảnh: Internet

Vitamin E

Trong tất cả các dưỡng chất, vitamin E được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất. Ngoài ra, đa phần phụ nữ đều thích dùng loại vitamin này để dưỡng da tại nhà không chỉ vì hiệu quả mà còn rẻ tiền, lành mạnh.

Vitamin E khóa độ ẩm tự nhiên giúp làn da khỏe mạnh, mềm mịn và giảm thiểu tối đa tình trạng khô nứt, bong tróc, lão hóa sớm.

Vitamin E là loại dưỡng chất cực kỳ tốt cho làn da khô, thiếu độ ẩm - Ảnh: Internet

Đặc biệt, đây là loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da săn chắc, xóa mờ các nếp nhăn, nám sạm cực kỳ nhanh chóng.

Bạn có thể bổ sung vitamin E từ thịt cá, các loại hạt. Ngoài ra, viên nang vitamin E chiết xuất từ tự nhiên cũng là lựa chọn tuyệt vời.

Vitamin A

Vitamin A hay retinol được xem là chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Loại chất này dường như điều trị được rất nhiều vấn đề về da như mụn, viêm, nám, lão hóa...

Theo các chuyên gia, thêm retinol vào mỹ phẩm để sử dụng hàng ngày là phương pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả và đơn giản nhất.

Ngoài ra, vitamin A còn có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin giúp ngăn ngừa các dấu hiệu như nám, đồi mồi và đốm đen.

Vitamin A có nhiều trong cà rốt, khoai lang, cà chua, ớt chuông...

Bổ sung đầy đủ vitamin A, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên bổ sung 3 loại dưỡng chất trên mỗi ngày để đẩy lùi tối đa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da.