Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất này để kéo dài tuổi xuân, đẩy lùi lão hóa da

Chăm sóc da 11/12/2018 07:35

Vitamin A, C và E là 3 loại dưỡng chất cực kỳ cần thiết cho phụ nữ ở độ tuổi 30 vì chúng có khả năng ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da căng mịn, săn chắc, tươi trẻ.

Trẻ lâu với làn da săn chắc là ước muốn của mọi người. Để sở hữu điều này, bạn cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất, vitamin cần thiết thường xuyên. Theo đó, các loại chất này sẽ cải thiện sức khỏe, vẻ đẹp của làn da, cũng như ngăn ngừa tối đa quá trình lão hóa bên trong cơ thể. 

Trong đó, vitamin A, E và C là những loại dưỡng chất cần thiết nhất đối với phụ nữ sau độ tuổi 30. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời đối với làn da mà bạn có thể tham khảo.

Vitamin C

Loại vitamin này góp phần quan trọng trong quá trình sản xuất collagen trong da. Đây là chuỗi protein có khả năng duy trì độ đàn hồi, săn chắc và căng mịn của da mặt. 

Vitamin C thường mang theo axit citric có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm giúp điều trị và ngăn ngừa mụn, viêm da hiệu quả. 

Để bổ sung loại dưỡng chất này, bạn có thể ăn nhiều bưởi, ổi, cam, chanh, quýt... Khi được cung cấp đầy đủ vitamin C, làn da sẽ tăng cường sức đề kháng, tự miễn dịch trước các vấn đề về da.

Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất này để kéo dài tuổi xuân, đẩy lùi lão hóa da - Ảnh 1

Vitamin C tốt cho hệ miễn dịch, sức khỏe của làn da - Ảnh: Internet

Vitamin E

Trong tất cả các dưỡng chất, vitamin E được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nhất. Ngoài ra, đa phần phụ nữ đều thích dùng loại vitamin này để dưỡng da tại nhà không chỉ vì hiệu quả mà còn rẻ tiền, lành mạnh. 

Vitamin E khóa độ ẩm tự nhiên giúp làn da khỏe mạnh, mềm mịn và giảm thiểu tối đa tình trạng khô nứt, bong tróc, lão hóa sớm.

Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất này để kéo dài tuổi xuân, đẩy lùi lão hóa da - Ảnh 2

Vitamin E là loại dưỡng chất cực kỳ tốt cho làn da khô, thiếu độ ẩm - Ảnh: Internet

Đặc biệt, đây là loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, duy trì làn da săn chắc, xóa mờ các nếp nhăn, nám sạm cực kỳ nhanh chóng.

Bạn có thể bổ sung vitamin E từ thịt cá, các loại hạt. Ngoài ra, viên nang vitamin E chiết xuất từ tự nhiên cũng là lựa chọn tuyệt vời. 

Vitamin A

Vitamin A hay retinol được xem là chất chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Loại chất này dường như điều trị được rất nhiều vấn đề về da như mụn, viêm, nám, lão hóa...

Theo các chuyên gia, thêm retinol vào mỹ phẩm để sử dụng hàng ngày là phương pháp ngăn ngừa lão hóa hiệu quả và đơn giản nhất. 

Ngoài ra, vitamin A còn có khả năng ức chế sản sinh hắc sắc tố melanin giúp ngăn ngừa các dấu hiệu như nám, đồi mồi và đốm đen.

Vitamin A có nhiều trong cà rốt, khoai lang, cà chua, ớt chuông...

Bước qua tuổi 30, phụ nữ cần bổ sung 3 loại dưỡng chất này để kéo dài tuổi xuân, đẩy lùi lão hóa da - Ảnh 3

Bổ sung đầy đủ vitamin A, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, khỏe đẹp - Ảnh: Internet

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn nên bổ sung 3 loại dưỡng chất trên mỗi ngày để đẩy lùi tối đa lão hóa, kéo dài tuổi xuân cho làn da.

Ngồi máy tính cả ngày, rồi lại dán mắt vào điện thoại, đây là cách chuyên gia khuyên bạn nên làm để chống lão hóa

Ngồi máy tính cả ngày, rồi lại dán mắt vào điện thoại, đây là cách chuyên gia khuyên bạn nên làm để chống lão hóa

Một phương pháp cực kỳ đơn giản, nhưng chỉ cần thường xuyên thực hiện, làn da của bạn sẽ cải thiện rõ rệt.

Xem thêm
Từ khóa:   ngăn ngừa lão hóa chăm sóc da dưỡng chất cần thiết cho da làm đẹp bằng vitamin

TIN MỚI NHẤT

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 1 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen