Bôi nha đam lên mặt có tác dụng gì? Lưu ý khi đắp mặt với nha đam

Nha đam hay còn gọi là lô hội, là loài thực vật quý, được sử dụng nhiều trong công nghệ mỹ phẩm và làm đẹp . Lá cây nha đam chứa nhiều khoáng chất và vitamin cực kỳ có lợi cho cơ thể, nhất là trong việc làm đẹp da. Vậy bạn đã biết bôi nha đam lên mặt có tác dụng gì chưa? Nếu chưa thì hãy cùng Phụ nữ và Gia đình tìm hiểu kỹ hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Không giống các chất hóa học tẩy trang, gel nha đam giúp làm sạch da sâu, tự nhiên một cách nhẹ nhàng mà không hề gây kích ứng, thậm chí là những đường kẻ xung quanh mắt, hay ở những vùng da mỏng nhất.

Từ xa xưa, dân gian đã sử dụng lá nha đam để chữa lành các vết bỏng, vết côn trùng cắn, mẩn ngứa, cháy nắng,... trên da. Ngày nay, lá nha đam còn được các chị em phụ nữ dùng để đắp mặt như một phương pháp chăm sóc da nhờ những tác dụng thần kỳ mà nó mang lại:

Nha đam giúp làm sạch da một cách nhẹ nhàng và an toàn!

Bạn chỉ cần cho một chút gel nha đam lên bông gòn, rồi nhẹ nhàng lau mặt cho đến khi thấy bụi bẩn và lớp trang điểm sạch sẽ là được. Cách làm này không chỉ đơn giàn mà còn giúp cải thiện tình trạng mệt mỏi cho đôi mắt, giảm sưng húp do thức khuya cho chị em nữa đấy!

Làm dịu mát làn da

Bôi nha đam tươi lên mặt có tác dụng gì? Phần thịt bên trong lá nha đam có chứa rất nhiều loại vitamin nhóm B, nhóm C và các loại khoáng chất. Đồng thời, nha đam còn chứa nhiều nước, tính mát nên có công dụng giúp làm dịu da cực tốt sau khi đi nắng.

Nha đam chứa nhiều nước, có tính mát, giúp làm dịu da hiệu quả!

Tái tạo da

Nha đam chứa hàm lượng lớn các vitamin nhóm B như B1, B2, B5,... có tác dụng tái tạo da, phục hồi tổn thương, nuôi dưỡng các tế bào da cực kỳ tốt. Chính vì vậy, việc bôi nha đam lên mặt sẽ giúp loại bỏ các tế bào chết trên da, đồng thời kích thích quá trình tái tạo các tế bào da mới, giúp da tươi trẻ hơn.

Xóa mờ nếp nhăn

Gel nha đam giúp kích thích quá trình tổng hợp collagen và các sợi elastin giúp ngăn cản quá trình lão hóa da. Bên cạnh đó, nha đam còn bổ sung độ ẩm cho da, làm căng đầy các nếp nhăn, từ đó khiến da mịn màng và trẻ trung như tuổi đôi mươi.

Nha đam kích thích hình thành collagen, xóa mờ nếp nhăn trên da!

Bảo vệ da khỏi ánh nắng

Các nghiên cứu cho thấy rằng nha đam có khả năng bảo vệ làn da nhạy cảm khỏi tác động của ánh nắng mặt trời, đặc biệt là các tia UVA và UVB - những tia sáng có thể gây ung thư da và làm lão hóa da nhanh chóng.

Trị mụn

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng chất nhựa trong nha đam có tính sát khuẩn cao, do đó nó thường được sử dụng trong điều trị mụn nhọt trên da mặt.

Làm trắng da

Khi nhắc đến nha đam, không thể nào bỏ qua tác dụng làm trắng da của nó. Bởi nha đam chứa nhiều nước và các vitamin, khoáng chất, nhất là vitamin C, có tác dụng xóa mờ nám thâm cực kỳ hiệu quả. Không chỉ vậy, nha đam còn chứa chất chống oxy hóa cao, giúp hạn chế các tác nhân gây hại cho da đồng thời ức chế hình thành các hắc sắc tố melanin, hạn chế nám da.

Nha đam giàu vitamin C giúp da trắng sáng, đều màu da!

Lưu ý khi bôi nha đam lên da mặt

Đến đây, chắc hẳn bạn đã biết được bôi nha đam lên mặt có tác dụng gì cũng như việc bôi nha đam lên mặt có tốt không. Tuy nhiên, khi sử dụng nha đam, bạn cũng cần lưu ý một số điểm sau:

- Bạn chỉ nên dùng phần gel trắng bên trong lá nha đam để thoa lên mặt. Do đó, cần gọt bỏ hết lớp vỏ xanh bên ngoài bởi chúng có thể gây ngứa và kích ứng nhẹ cho da.

- Mỗi ngày, chỉ nên dùng lá nha đam tươi khoảng 5 - 10gr. Nên chọn những lá nha đam có bẹ nhỏ, xanh nhạt, rồi gọt đi lớp vỏ, rửa sạch dưới vòi nước, ngâm qua nước muối loãng để bớt nhớt rồi mới được bôi lên mặt.

- Việc sử dụng nha đam với liều lượng thấp bôi lên da mặt không hề gây ra tác dụng phụ nào nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm.

Cần gọt sạch vỏ xanh của nha đam trước khi bôi lên mặt - Ảnh minh họa: Internet

- Với những người từng bị dị ứng thì nên xem xét thật kỹ trước khi dùng nha đam để đắp mặt nạ.

- Chỉ nên đắp mặt nạ với nha đam mỗi tuần 3 lần. Đây là tần suất tốt nhất để các dưỡng chất hấp thụ và mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Chỉ nên đắp nha đam trên mặt trong khoảng 25-30 phút/lần.

- Sử dụng mặt nạ nha đam là phương pháp làm đẹp từ tự nhiên. Do đó, bạn cần kiên trì áp dụng trong thời gian dài để thấy hiệu quả.

Mẹo chọn mua nha đam tươi

Bạn nên chọn mua những nhánh nha đam nhỏ, màu xanh đều!

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi bôi nha đam lên mặt có tác dụng gì. Hy vọng với bài viết mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ biết cách tận dụng những lợi ích tuyệt vời mà nha đam mang lại cho làn da, từ đó nhanh chóng sở hữu làn da mịn màng, căng sáng nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!