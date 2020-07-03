Cách đắp mặt bằng nha đam cho hiệu quả kỳ diệu

Nha đam có rất nhiều công dụng đối với việc chăm sóc da . Đây là điều mà bất cứ ai cũng biết và nghĩ đến khi nhắc về loại cây này. Chúng có tính hàn, mát được dùng để tẩy tế bào chết, dưỡng da cấp ẩm, bổ sung vitamin. Tuy nhiên, nếu bạn dùng không đúng cách đắp mặt bằng nha đam thì có thể bị dị ứng, gây tổn thương cho da vì nhựa nha đam không phải cứ dùng nhiều là tốt.

Nếu là người thích tìm hiểu về làm đẹp , bạn sẽ thấy rằng từ xa xưa nha đam đã được sử dụng để chăm sóc da. Ví dụ như phụ nữ Ai Cập dùng lô hội để làm đẹp. Người La Mã uống nước ép nha đam để làm lành vết thương. Người Trung Đông nghĩ rằng nha đam mang lại sự thông thái và bất tử cho người dùng…

Nha đam chính là một loại thần dược cực kỳ tốt đối với sức khỏe đặc biệt là da. Nhưng chắc chắn không phải ai cũng biết hết công dụng của loại cây này. Muốn biết cách đắp mặt bằng nha đam thì trước hết hãy xem công dụng của chúng là gì.

Chúng đã được dùng để chăm sóc sắc đẹp từ rất xa xưa - Ảnh minh họa: Internet

Cho đến nay, nha đam vẫn được sử dụng rất nhiều. Chúng có chứa hơn 200 thành phần dinh dưỡng cũng như các hoạt chất. Trong đó có tới 20 loại dưỡng chất, 18 loại axit hữu cơ, 12 loại vitamin. Những hoạt chất rất tốt cho cơ thể cụ thể là:

Polysaccharide, aldopentose, xylose, glucose, rhamnose, galactose, cellulose, arabinose và acemannan: Những chất này giúp kháng virus, vi khuẩn hiệu quả, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Prostaglandin cùng với hỗn hợp các loại axit béo chưa bão hoà: giảm các vết sưng tấy trên cơ thể. Giảm dị ứng, làm lành vết thương hiệu quả, mau lên da non.

Nha đam có chứa nhiều men tiêu hoá từ đó giúp ăn ngon và được dùng làm thuốc bổ.

Chứa 23 loại axit amin, các loại vitamin nhóm B, vitamin C, A, E và khoáng tố vi lượng cần thiết do da.

Nhóm Anthraglycosid: tăng khả năng chống lại oxy hóa tế bào, giải độc, nhuận trường, chống táo bón.

Từ những dưỡng chất trên mà việc đắp nha đam để chăm sóc da được sử dụng nhiều đến như vậy.

Cho đến nay vẫn rất nhiều người lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách đắp mặt bằng nha đam

Cách hiệu quả nhất mà bạn nên sử dụng đó là đắp mặt bằng nha đam tươi để làm đẹp da. Bởi nha đam tươi còn giữ được toàn bộ các dưỡng chất trong sản phẩm. Hãy thực hiện theo hướng dẫn cách đắp mặt nạ nha đam dưới đây:

Sử dụng nhựa nha đam vừa đủ

Nhựa cây nha đam bản chất của nó là một chất chứa độc. Nếu sử dụng quá nhiều sẽ không tốt và ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu để nhựa nha đam ra không khí một thời gian thì nhựa sẽ bị oxy hóa làm mất đi 1 phần hoạt tính. Vì vậy mà cần phải rửa phần thịt gel để giảm độc tố.

Đắp một lớp mặt nạ nha đam mỏng trước

Cách đắp mặt bằng lá nha đam để da có thể thích ứng và không dị ứng đó chính là đắp thử 1 lớp mỏng lên da. Trước khi đắp toàn mặt hoặc kết hợp cùng các loại nguyên liệu khác thì bạn nên đắp 1 lớp mỏng để xem da có bị kích ứng hay không. Để trên mặt trong khoảng từ 10 đến 15 phút và rửa sạch mặt.

Không nên đắp một tảng dày cũng như để qua đêm. Nếu cảm thấy có 1 sự kích ứng nào ví dụ như nóng mặt, da mẩn đỏ, dị ứng thì hãy rửa sạch các chất nhờn trên da mặt.

Không nên bôi nha đam lên mắt - Ảnh minh họa: Internet

Gọt sạch phần vỏ nha đam xanh ở bên ngoài

Chúng ta không nên sử dụng phần xanh của lá nha đam mà chỉ dùng phần thịt gel trắng bên trong mà thôi. Vì vỏ xanh sẽ khiến cho da bạn bị ngứa, nóng và kích ứng da đối với những ai có làn da nhạy cảm.

Không nên bôi nha đam trực tiếp lên da

Nếu bôi trực tiếp nha đam lên trên da, phần nhựa sẽ khiến cho da của bạn bị kích ứng và sưng tấy. Đặc biệt là da nhạy cảm, dễ bị dị ứng thì lại càng không nên dùng cách này.

Đắp 2 đến 3 lần/tuần

Mặt nạ nha đam tốt đối với việc chăm sóc da. Tuy nhiên không phải cứ đắp thường xuyên là sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Da cần phải có thời gian để hấp thụ dưỡng chất. Không nên cho da ăn quá nhiều một lúc. Chúng cũng sẽ bội thực như đối với dạ dày. Chính vì vậy, mỗi một tuần chúng ta chỉ nên đắp mặt nạ nha đam từ 2 đến 3 lần mà thôi.

Chỉ nên dùng phần thịt gel bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Độ tuổi thích hợp để sử dụng mặt nạ nha đam

Như đã nói ở trên, bản chất nhựa nha đam độc. Cho nên không phải ai cũng có thể sử dụng được mặt nạ nha đam. Khuyến cáo là mẹ bầu, người cao tuổi, trẻ em dưới 12 tuổi thì không nên dùng. Nếu dùng thì phải cân nhắc và cẩn thận.

Không nên để mặt nạ quá lâu

Cũng giống như các loại mặt nạ khác, nếu bạn làm hỗn hợp mà để quá lâu thì sẽ làm giảm công dụng của sản phẩm. Như vậy khi bôi lên da chắc chắn sẽ không còn hiệu quả nữa.

Tránh bôi lên mắt

Vùng da mắt da cực kỳ nhạy cảm, vì vậy, khi bôi mặt nạ hãy tránh vùng này ra để không bị ảnh hưởng.

Không bôi trực tiếp lên mặt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là cách đắp mặt bằng nha đam cực kỳ đơn giản cùng với những lưu ý dễ nhớ. Bạn hãy thận trọng, sử dụng đúng cách để cho hiệu quả dưỡng da hoàn hảo nhất.