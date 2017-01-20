Bôi dầu olive lên móng tay, kết quả sau đó sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên

Dầu olive là một loại thực phẩm quen thuộc vì nó chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe . Dầu olive thường dùng trong các món trộn salad để tăng thêm hương vị cho thức ăn. Ngoài ra, dầu olive còn có những công dụng làm đẹp vô cùng hữu ích bởi lượng Vitamin E trong nó rất dồi dào.

Dầu ôliu có thể không chỉ giữ cho lớp biểu bì da khỏe mạnh mà còn giúp móng tay mọc chắc khỏe và hồng hào. Vitamin E trong dầu ô liu giúp dưỡng ẩm móng và bảo vệ nó khỏi các tác động từ bên ngoài như sơn móng tay, xà phòng quá nhiều kiềm.

Cách làm: Đây là một biện pháp dưỡng móng rẻ tiền và hiệu quả. Đơn giản chỉ cần ngâm móng tay trong dầu ô liu 20 phút mỗi tuần sau đó rửa sạch với nước và xà bông nhẹ. Bạn sẽ thấy kết quả rất bất ngờ. Móng tay từ vàng giòn, dễ gãy sẽ trở nên chắc khỏe không ngờ.

Ngoài việc sử dụng dầu ô liu để dưỡng móng, bạn có thể làm những điều sau đây để giúp móng luôn khỏe đẹp:

- Tránh tiếp xúc móng tay với nước quá nhiều. Việc ngâm nước lâu, rửa quá thường xuyên sẽ khiến móng bị yếu.

- Ngừng sử dụng sơn móng tay. Các hóa chất có trong sơn móng tay có thể làm khô móng dẫn đến tăng nguy gãy móng hoặc giòn móng.

- Ăn một chế độ ăn uống lành mạnh. Hãy ăn thực phẩm giàu biotin (vitamin B7) và các axit béo omega 3 như hạt lanh, quả hạch, đậu, trứng, hạt bí ngô, bông cải xanh và sữa.

- Đeo găng tay khi làm việc nhà để bảo vệ tay không bị tổn thương do nước, xà phòng tẩy mạnh.

Dưỡng ẩm da mặt

Ngoài dưỡng móng, dầu olive còn có thể dùng để dưỡng ẩm da mặt. Tuy nhiên vì dầu olive có khá nhiều dưỡng chất, và là một loại dầu "nặng", nên bạn cần pha dầu olive với một số loại dầu khác theo công thức sau để không làm da bị quá nhờn.

Nguyên liệu:

- 30ml dầu olive

- 70ml dầu hạt nho

- Vài giọt tinh dầu oải hương

Cách làm:

Trộn dầu olive và dầu hạt nho theo tỷ lệ trên cho đều. Cuối cùng, thêm một vài giọt tinh dầu oải hương vào hỗn hợp. Bạn có thể chọn các loại tinh dầu khác.

Vào buổi tối, nhỏ vài giọt dầu ra lòng bàn tay, áp lên mặt và vỗ nhẹ, bạn sẽ có làn da ẩm mượt hơn bất cứ loại kem dưỡng nào đắt tiền.

(Nguồn: Home Remedies)