Ngày Tết, được nghỉ dài ngày, trước ảnh hưởng bởi bánh chưng, đồ nếp, nước ngọt, rượu bia, cùng thức khuya thì rõ ràng các mẹo thải độc da ngày Tết 2018 sẽ là cứu cánh giữ làn da chị em luôn đẹp xuất sắc đấy nhé.
Làn da chính là điểm quan tâm lớn nhất của chị em, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, làm sao có thể chăm sóc cho làn da đẹp trước và trong Tết là điều mà mọi chị em đều mong muốn. Do vậy, đừng bỏ qua các mẹo thải độc da ngày Tết trong bài để có diện mạo hoàn hảo nhất, đón chào một năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé.
Mách chị em mẹo thải độc da ngày Tết giúp chị em luôn xinh đẹp rạng ngời
Trước Tết chị em bên cạnh sắm sửa quần áo, lựa chọn váy xinh mặc Tết thì việc chăm sóc, thải độc da cũng được nhiều chị em quan tâm lắm, nhất là khi vào Tết 2018 năm nay, các nhân tố bia rượu, nước ngọt, bánh chưng, cơm nếp, thức khuya đều ảnh hưởng đến chất lượng da, khiến da mụn nhọt và tối màu. Thế nên, hãy bắt đầu một quy trình thải độc da ngay từ bây giờ để đón Tết thêm xinh cũng như ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu lão hóa da các chị em ạ.
Áp dụng mẹo thải độc da giúp đẹp da trước, trong và sau Tết dài lâu. Ảnh: Internet
Khi bạn ăn cái gì đều ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của bạn, thức ăn có thể làm da bạn trở nên sáng hơn, săn chắc cũng như cải thiện mụn, đốm tàn nhang cực hiệu quả. Cụ thể:
- Giảm việc sử dụng đường tinh luyện: Do đường tinh luyện khi hấp thụ vào trong cơ thể sẽ qua một quá trình gọi là glycation có thể làm tổn thương elastin và collagen, những nhân tố đảm bảo độ săn chắc và đàn hồi cho da. Tốt nhất, giảm thiểu việc sử dụng đường tinh luyện ở mức tối đa. Đặc biệt trong Tết, tránh xa việc sử dụng nước ngọt, bánh kẹo, những thứ rất phổ biến trong những ngày đầu năm.
- Lựa chọn các món ăn một cách khôn ngoan: Cụ thể, rau cỏ, thịt gia súc, gia cầm bày bán hiện nay hầu như đều được nuôi bằng thức ăn tăng trọng, chất bảo quản, hóc môn kích thích tăng trưởng, còn lưu giữ trong thực phẩm. Những chất này khi ngấm vào trong cơ thể đều sẽ gây ra mụn trứng cá, nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giảm hẳn việc đưa những chất không tốt ảnh hưởng xấu cho da.
- Ăn chất béo lành mạnh hơn: Chất béo lành mạnh có thể giúp cơ thể hấp thụ các vitamin cần thiết và duy trì sự cân bằng hóc môn lý tưởng. Nó thường có mặt nhiều trong cá hồi, cũng như dầu ô liu, các loại đậu, ...
- Giải độc da bằng thực phẩm tính kiềm: Đừng nghĩ rằng giải độc, detox da hay cơ thể thì phải ăn ít đi, thay vào đó là hãy ăn nhiều thực phẩm tạo kiềm như rau xanh (bông cải xanh, rau bina, rau cải, bắp cải,...) hay hoa quả (lê, táo, chuối, dưa hấu,..). Chúng sẽ giúp khôi phục lại sự cân bằng trong cơ thể, góp phần bổ sung nước và giúp bạn có một làn da khỏe mạnh, tươi sáng hơn, đặc biệt là trong dịp Tết, chúng ta hay bị "tấn công" bởi một núi đồ dầu mỡ, tính nóng như bánh chưng, giò chả,....
- Uống nhiều nước hơn: Nghe có vẻ không đúng lắm nhưng nó lại đóng vai trò khá lớn trong việc thải độc da ngày Tết đấy nhé. Uống từ 8-10 ly nước mỗi ngày sẽ làm sạch chất độc, và giữ cho làn da bạn đủ ẩm. Nếu không thích nước lọc thì bạn có thể thử qua một số loại trà như trà xanh, trà hoa cúc, đều chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, giảm viêm, sưng phù cho làn da tốt cực kỳ. Chúng cũng giúp loại bỏ chất độc trong hệ tiêu hóa và tiết niệu, một sự thải độc tuyệt vời cho cả làn da và cơ thể ngày Tết.
- Ăn nhiều hoa quả giàu vitamin C: Đơn cử như cam, quýt, bưởi, táo....cung cấp một lượng lớn vitamin C tự nhiên giúp sáng da, da căng mịn, mỡ màng mà chị em nào cũng thích.
Hướng dẫn thải độc làm sáng làn da
Không chỉ sử dụng thức ăn hỗ trợ thải độc mà các chị em không thể bỏ qua sức mạnh của mỹ phẩm được đâu nhé
- Đắp mặt nạ thải độc: Sử dụng mặt nạ thải độc, mặt nạ đất sét có điện tích âm sẽ thu hút điện tích của nhiều tạp chất giúp hút bã nhờn cũng như cặn kim loại nặng từ nước máy ở trên da mà chúng ta không hề biết một cách nhanh chóng. Chúng sẽ được kéo lên trên bề mặt da và được tẩy sạch khi bạn rửa mặt nạ.
Sử dụng mặt nạ thải độc làm sáng da, căng mịn nhanh chóng. Ảnh: Internet
- Tiến hành tẩy tế bào chết tuần 1-2 lần: Nhiều chị em hay quên nên thường bỏ qua công đoạn tẩy tế bào chết, lựa chọn loại dịu nhẹ tránh kích ứng, sử dụng đều đặn giúp sáng da, mờ thâm cũng đáng kể nhé.
- Sử dụng kem chống nắng: Muốn có một làn da đẹp mà bỏ qua kem chống nắng thì thật không ổn. Các chị em hẳn cũng rõ 80% dấu hiệu và các vấn đề lão hóa trên da đều chịu tác động của ánh nắng mặt trời khiến da xấu đi nhanh chóng. Bảo vệ da bằng cách hạn chế tiếp xúc với ánh ánh nắng mặt trời cũng như kem chống nắng hàng ngày, có chỉ số SPF trên 30 là một cách làm đẹp da đơn giản nhất.
- Luôn giữ da mặt sạch: Tình trạng da sẽ càng xấu hơn nhiều khi mà không giữ được da mặt sạch, mụn nhọt càng mọc lên nhiều hơn khi lỗ chân lông bị bít, do đó, hãy đảm bảo da mặt luôn sạch sẽ, không sờ tay lên mặt nhiều, đi ra ngoài đeo khẩu trang đầy đủ, ngày rửa mặt 1-2 lần vào sáng và tối đều là những biện pháp giữ da mặt sạch đơn giản mà chị em nào cũng đều áp dụng được.
Những mẹo thải độc da này sẽ giúp làn da chị em luôn đẹp rạng ngời, căng mịn, tránh xa được mụn nhọt, da xỉn màu kém hấp dẫn vốn khiến nhiều chị em tự ti. Chúc các chị em áp dụng thành công và có làn da thật đẹp ngày Tết 2018 cũng như có giây phút thật vui bên gia đình và bạn bè trong những ngày đầu năm nhé.