Làn da chính là điểm quan tâm lớn nhất của chị em, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2018 đang đến gần, làm sao có thể chăm sóc cho làn da đẹp trước và trong Tết là điều mà mọi chị em đều mong muốn. Do vậy, đừng bỏ qua các mẹo thải độc da ngày Tết trong bài để có diện mạo hoàn hảo nhất, đón chào một năm mới nhiều niềm vui và may mắn nhé.

Mách chị em mẹo thải độc da ngày Tết giúp chị em luôn xinh đẹp rạng ngời

Trước Tết chị em bên cạnh sắm sửa quần áo, lựa chọn váy xinh mặc Tết thì việc chăm sóc, thải độc da cũng được nhiều chị em quan tâm lắm, nhất là khi vào Tết 2018 năm nay, các nhân tố bia rượu, nước ngọt, bánh chưng, cơm nếp, thức khuya đều ảnh hưởng đến chất lượng da, khiến da mụn nhọt và tối màu. Thế nên, hãy bắt đầu một quy trình thải độc da ngay từ bây giờ để đón Tết thêm xinh cũng như ngăn chặn hiệu quả các dấu hiệu lão hóa da các chị em ạ.