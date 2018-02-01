Bí quyết mua sắm quần áo ngày Tết như một chuyên gia

Có thể nói, ngày Tết là một trong những dịp mua sắm nhiều nhất trong năm, nhất là về vấn đề quần áo. Chính vì vậy, bí quyết mua sắm quần áo ngày Tết sẽ giúp chị em tỉnh táo, đề ra chiến lược mua sắm hợp lý, tiết kiệm mà lại vẫn có quần áo ưng ý, diện xinh trong dịp đầu năm mới đấy nhé.

Trước khi đi mua sắm quần áo, hãy ngó qua tủ quần áo để nắm được kiểu dáng bạn đang có, xác định rõ mục đích mua sắm là gì, lên kế hoạch mua sắm đồ ngày Tết, liệt kê những món đồ cần mua theo thứ tự ưu tiên, cái nào cần nhất xếp đầu, ít cần nhất xếp cuối, từ đó sẽ giúp bạn khi đi lựa quần áo sẽ không bị hoa mắt, phân tâm trước một loạt quần áo váy vóc ngày Tết nhiều màu sắc thu hút, tránh t? vi ệc mua trùng phải những bộ hao hao giống nhau cũng như quên mất mục đích mua sắm ban đầu, lại mua những thứ ít cần thiết hoặc không bắt buộc phải có trước.

Cách mua sắm này sẽ giúp các chị em tiết kiệm được kha khá tiền phát sinh khi đi mua sắm quần áo đấy nhé.

Cách mua sắm quần áo ngày Tết khôn ngoan: Đừng mang quá nhiều tiền mặt

Lên danh sách những đồ cần mua xong, các chị em sẽ ước lượng được tầm tiền mua sắm mỗi dịp, chuẩn bị chi phí kèm phát sinh vừa đủ kèm theo luôn tự dặn mình chỉ mua hàng trong khoảng giá này, sẽ giúp chị em tỉnh táo hơn và tránh việc la đà, vung tay quá trán khi đi mua sắm. Việc mang nhiều tiền mặt trong ví đồng nghĩa với cảm giác mình vẫn còn tiền, vẫn có thể mua thêm được khiến chị em mua thêm nhiều đồ phát sinh là rất dễ xảy ra.

Mua sắm quần áo tiết kiệm ngày Tết: Cân nhắc hàng giảm giá

Gần Tết, các cửa hàng đồng loạt giảm giá, việc mua sắm quần áo nữ ngày Tết, hay với mua sắm váy diện Tết của nhiều chị em trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, biết đâu mặt hàng bạn cần mua cũng được giảm giá thì sẽ tiết kiệm được một khoản phải không nào? Tất nhiên, vẫn tuân thủ hai bí quyết mua sắm quần áo ngày Tết ở trên đầu tiên để tránh việc ham hố mua hàng giá rẻ sale ngày cuối năm dẫn đến bội chi cũng như là cân nhắc xem xét kỹ chất lượng hàng giảm giá để không mua phải hàng hỏng, lỗi, loại 2, loại 3 nhé.

Nguyên tắc mua sắm quần áo ngày Tết: Hạn chế mua hàng online



Bí quyết mua sắm quần áo ngày Tết là tránh mua hàng online. Ảnh: Internet

Việc giảm giá siêu sốc khi mua online đánh vào tâm lý thích hàng giá rẻ của nhiều chị em, cũng như trót vô tình thầm thương một chiếc váy mặc Tết, một cái áo len dày dặn hay áo dạ kiểu dáng đẹp đều khiến chị em dễ yếu lòng mà đặt mua ngay trên mạng. Nhưng mặt hàng quần áo lại là một mặt hàng đặc biệt phải mặc lên người mới có thể nhìn chuẩn được kiểu dáng ấy có hợp với bạn hay không, chưa kể hàng online bạn không kiểm soát được chất lượng, đường may, hàng có bị lỗi không, lại không thể trả hàng lại được nên nhiều khi đặt mua xong lại không thể mặc được rất phí tiền. Do đó, để mua sắm quần áo ngày Tết tiết kiệm thì hạn chế mua đồ online nhé chị em, chịu khó ra cửa hàng, sờ tận tay, được mặc vào người chắc chắn sẽ dễ mua được đồ ưng ý với giá cả hợp lý hơn nhiều đấy.

Chú ý khi mua sắm quần áo ngày Tết: Không mua hàng phải giặt khô

Nhiều bộ đồ da, lông vũ, vải mỏng vừa đắt tiền lại yêu cầu phải giặt khô rất tốn chi phí. Có thể lúc mua chị em rất thích nhưng việc phải giặt khô thường xuyên sau này sẽ ngốn một khoản tiền đáng kể. Với những chị em thu nhập trung bình thấp thì quả là không đáng. Do vậy, đừng mua những quần áo phải giặt khô hay có chế độ làm sạch đặc biệt nhé.

Bí quyết mua sắm quần áo đẹp ngày Tết: Nên đi cùng bạn bè



Đi mua sắm cùng bạn bè sẽ tránh mua phải những thứ không cần thiết. Ảnh: Internet

Bạn bè sẽ là người đưa ra lời khuyên hợp lý để bạn kịp thời tỉnh táo tránh việc cao hứng mua sắm nhiều, mua phải những thứ không cần thiết. Và họ cũng sẽ là người tư vấn, giúp bạn mua được món hàng hợp với bản thân lại, mách bạn những kinh nghiệm mua sắm quần áo hữu ích cho bạn đấy.

Thực ra, việc mua sắm quần áo ngày Tết là một việc hết sức bình thường, Tết Nguyên đán 2018 vốn rất quan trọng và thiêng liêng với dân tộc ta, việc mua sắm quần áo mặc diện ngày đầu năm đi gặp gỡ mọi người, mong cả năm may mắn cũng như là một phần thưởng cho bản thân sau một năm vất vả là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, do tình trạng hạ giá sản phẩm, kích cầu mua sắm mạnh khiến nhiều chị em bị vung tay quá trán từ đó phải cân đối lại chi tiêu, đắp khoản này, khoản kia vất vả. Thế nên, đừng ngại mấy phút đọc bài, các chị em sẽ nhanh chóng nắm vững những bí quyết mua sắm ngày Tết như một chuyên gia dưới đây để chị em chi tiêu hợp lý hơn trong dịp này đấy.