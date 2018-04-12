Bất ngờ với 2 cách làm trắng da bằng bã cà phê thú vị

Bã cà phê là bí quyết làm trắng da thu hút sự quan tâm của phái đẹp

Thời gian gần đây, làm trắng da bằng bã cà phê là bí quyết làm đẹp được chị em truyền tai nhau.

Với những công hiệu sau, bã cà phê sẽ giúp bạn sở hữu làn da đẹp như mơ ước:

Bã cà phê giúp làm trắng da hiệu quả vì trong thành phần có chứa nhiều dinh dưỡng, vitamin, khoáng chất giúp cải thiện sắc tố da, kích thích sản sinh tế bào mới và nuôi dưỡng da khỏe mạnh,

Đồng thời, bã cà phê còn giúp tẩy tế bào chết trên da rất hiệu quả. Giúp làm săn chắc da, thu hẹp lỗ chân lông.

Bã cà phê còn là bí quyết cải thiện làn da sạm đen kém sức sống trở nên trắng hồng rạng rỡ một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, bí quyết làm trắng da bằng bã cà phê rất an toàn, không gây kích ứng da, thích hợp với làn da nhạy cảm.

2. Cách làm trắng da bằng bã cà phê

Cách 1: Kết hợp bã cà phê và dầu dừa

Kết hợp bã cà phê và dầu dừa giúp dưỡng trắng da và làm mờ vết nám, tàn nhang - Ảnh: Internet

Dầu dừa nguyên chất là nguyên liệu thiên nhiên giúp nuôi dưỡng và bảo vệ làn da rất hiệu quả. Kết hợp với bã cà phê sẽ giúp phát huy cao hiệu quả chống oxy hóa, giúp tẩy sạch tế bào chết và bụi bẩn trong lỗ chân lông hiệu quả.

Bên cạnh hiệu quả làm da mịn màng, khỏe mạnh, công thức này còn giúp hạn chế sự xuất hiện của nám, tàn nhang… Do đó, đây là bí quyết làm đẹp đặc biệt được phụ nữ phương Tây yêu thích.

- Nguyên liệu:

1 bát con cà phê

3 thìa xác cà phê

3 thìa dầu dừa nguyên chất

- Cách thực hiện:

Dưỡng trắng da hiệu quả cùng bã cà phê và dầu dừa - Ảnh: Internet

Cho dầu dừa và bã cà phê vào chén nhỏ và trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn hợp có độ sệt vừa phải.

Tắm sạch và lau thật khô. Sau đó, bạn thoa hỗn hợp này lên toàn bộ cơ thể. Kết hợp massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong vòng 20-30 phút.

Cuối cùng, tắm sạch lại với nước ấm.

Kiên trì thực hiện cách này 1-2 lần/tuần để nhanh chóng sở hữu làn da luôn mềm mịn, trắng sáng tự nhiên.

Cách 2: Kết hợp bã cà phê và sữa tươi

Sữa tươi có chứa hàm lượng cao các vitamin và khoáng chất. Đây là những dưỡng chất đã được khoa học chứng minh rất cần thiết để dưỡng da trắng sáng, mịn màng.

Kết hợp bã cà phê và sữa tươi giúp dưỡng trắng da - Ảnh: Internet

Bã cà phê và sữa tươi là một sự kết hợp hoàn hảo. Khi phối hợp cùng nhau, bã cà phê sẽ thực hiện nhiệm vụ loại bỏ tế bào da chết, làm sạch da, còn sữa tươi sẽ dưỡng da mềm mịn, căng mướt.

- Nguyên liệu:

Dầu dừa

Sữa tươi không đường

- Cách thực hiện:

Cho lượng sữa tươi phù hợp vào chén bã cà phê rồi trộn đều cho đến khi tạo thành hỗn sánh mịn. Sau khi trộn, hỗn hợp sẽ có mùi thơm lừng của cà phê, mùi dịu ngọt của sữa tươi.

Sau khi rửa da mặt thật sạch, bạn thoa một lớp mỏng hỗn hợp này len da.

Thư giãn nhẹ nhàng trong khoảng 15-20 phút.

Cuối cùng rửa sạch da lại với nước mát.

Kiên trì thực hiện 1-2 lần/tuần để giúp làm trắng da hiệu quả hơn.

Vậy là bạn đã có thể bổ sung thêm kiến thức về tác dụng làm đẹp của bã cà phê và có trong tay cách làm trắng da bằng bã cà phê hiệu quả. Cách thực hiện của bí quyết làm đẹp này rất đơn giản, chi phí lại tiết kiệm. Đừng quên tiến hành ngay hôm nay bạn nhé! Hiệu quả mà chúng mang lại chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

Chúc bạn thành công!