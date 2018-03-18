Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ

Chính vì vậy, đừng đợi đến khi chạm ngưỡng 40 mà từ bây giờ bạn hãy áp dụng chiến lược chống lão hóa dưới đây.

Quá trình lão hóa đến sớm hơn bạn nghĩ, thường là sau 25, trên mặt sẽ xuất hiện các nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, khóe miệng. Thời điểm này, nếu không chăm sóc kịp thời, làn da sẽ sớm nhăn nheo, sạm đen rất kém sắc.

Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, hãy ngồi thiền đón ánh nắng mặt trời khoảng 10 – 15 phút. Đây là phương pháp yoga giúp đẩy lùi lão hóa vô cùng hữu hiệu. Bạn chỉ cần ngồi xếp chân vào nhau, giữ lưng thẳng, cơ thể thư thái và hít thở đều là được.

Sau khi thức giấc, không nên ngồi dậy ngay, điều này có thể gây choáng váng, chóng mặt và rối loạn thần kinh. Thay vào đó, hãy nằm nhắm mắt và để cơ thể thích ứng khoảng 3 – 5 phút, sau đó mới rời khỏi giường.

Ngồi thiền, hít thở đều đón ánh nắng buổi sáng là một trong những động tác yoga giúp ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. Kiên trì mỗi ngày, đến lúc bạn chạm ngưỡng tuổi 40, làn da và cơ thể vẫn sẽ dẻo dai, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước mỗi ngày

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là phương pháp chống lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. Nước là dung môi đưa cặn bã, độc tố bên trong cơ thể ra ngoài.

Hơn nữa, khi thiếu nước, quá trình chuyển hóa, trao đổi, đào thải độc tố sẽ rối loạn. Điều này khiến các cơ quan như gan, thận tích tụ nhiều độc tố, làm quá trình lão hóa tăng nhanh hơn bình thường. Bên cạnh đó, độc tố tồn đọng bên trong cơ thể quá nhiều sẽ làm da nổi nhiều mụn.

Thiếu nước, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng tồn đọng độc tố, dẫn đến lão hóa sớm. Chính vì vậy, muốn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời ở tuổi 40, ngay bây giờ, hãy tập cho bản thân thói quen uống nhiều nước mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chế độ ăn lành mạnh

Đường, tinh bột và chất béo là những “kẻ thù không đội trời chung” với làn da và vóc dáng của phụ nữ. Các chất này khiến làn da trông sạm màu, dễ nổi mụn và nhanh hình thành nếp nhăn hơn.

Chính vì vậy, kiêng ăn các món nhiều đường, tinh bột và chất béo, tăng cường bổ sung chất xơ, chất béo lành mạnh, chất béo omega-3, omega-6, vitamin, khoáng chất là cách đẩy lùi lão hóa tối ưu.

Ăn uống lành mạnh là cách chống lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Không ngồi quá lâu

Bạn không nên ngồi một chỗ hàng giờ đồng hồ, đây là thói quen cực kỳ xấu đối với sức khỏe lẫn nhan sắc của phụ nữ. Ngồi một chỗ quá lâu khiến chất béo tích tụ ở giữa cơ thể gây nên tình trạng béo bụng và đùi. Hơn nữa, đây còn là thói quen khiến độc tố tồn đọng bên trong cơ thể, từ đó đẩy mạnh quá trình lão hóa.

Do đó, cứ 60 – 90 phút bạn hãy đứng dậy và đi lại khoảng vài phút để ngăn ngừa lão hóa đến sớm. Thói quen lành mạnh này còn có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi giúp tinh thần thư thái, sảng khoái hơn.

Muốn chống lão hóa tối ưu, bạn không nên ngồi lì một chỗ hàng giờ đồng hồ - Ảnh: Internet

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ mỗi ngày, việc chống lão hóa sẽ vô cùng dễ dàng. Từ đó, mong muốn sở hữu làn da căng mịn, rạng rỡ ở tuổi 40 sẽ chẳng còn là điều xa vời đối với bạn.