Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ

Chăm sóc da 18/03/2018 09:07

Muốn sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào ở tuổi U40, bạn cần có một chiến lược chống lão hóa kỹ lưỡng và khoa học ngay từ lúc đôi mươi.

Quá trình lão hóa đến sớm hơn bạn nghĩ, thường là sau 25, trên mặt sẽ xuất hiện các nếp nhăn nhỏ ở khóe mắt, khóe miệng. Thời điểm này, nếu không chăm sóc kịp thời, làn da sẽ sớm nhăn nheo, sạm đen rất kém sắc.

Chính vì vậy, đừng đợi đến khi chạm ngưỡng 40 mà từ bây giờ bạn hãy áp dụng chiến lược chống lão hóa dưới đây.

Ngồi thiền mỗi buổi sáng

Sau khi thức giấc, không nên ngồi dậy ngay, điều này có thể gây choáng váng, chóng mặt và rối loạn thần kinh. Thay vào đó, hãy nằm nhắm mắt và để cơ thể thích ứng khoảng 3 – 5 phút, sau đó mới rời khỏi giường.

Sau khi thực hiện vệ sinh cá nhân, hãy ngồi thiền đón ánh nắng mặt trời khoảng 10 – 15 phút. Đây là phương pháp yoga giúp đẩy lùi lão hóa vô cùng hữu hiệu. Bạn chỉ cần ngồi xếp chân vào nhau, giữ lưng thẳng, cơ thể thư thái và hít thở đều là được. 

Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 1
Ngồi thiền, hít thở đều đón ánh nắng buổi sáng là một trong những động tác yoga giúp ngăn ngừa lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. Kiên trì mỗi ngày, đến lúc bạn chạm ngưỡng tuổi 40, làn da và cơ thể vẫn sẽ dẻo dai, tươi trẻ - Ảnh: Internet

Uống nhiều nước mỗi ngày

Nghe có vẻ đơn giản nhưng đây lại là phương pháp chống lão hóa cực kỳ hiệu nghiệm. Nước là dung môi đưa cặn bã, độc tố bên trong cơ thể ra ngoài.

Hơn nữa, khi thiếu nước, quá trình chuyển hóa, trao đổi, đào thải độc tố sẽ rối loạn. Điều này khiến các cơ quan như gan, thận tích tụ nhiều độc tố, làm quá trình lão hóa tăng nhanh hơn bình thường. Bên cạnh đó, độc tố tồn đọng bên trong cơ thể quá nhiều sẽ làm da nổi nhiều mụn.

Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 2
Thiếu nước, cơ thể sẽ lâm vào tình trạng tồn đọng độc tố, dẫn đến lão hóa sớm. Chính vì vậy, muốn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời ở tuổi 40, ngay bây giờ, hãy tập cho bản thân thói quen uống nhiều nước mỗi ngày - Ảnh: Internet

Chế độ ăn lành mạnh

Đường, tinh bột và chất béo là những “kẻ thù không đội trời chung” với làn da và vóc dáng của phụ nữ. Các chất này khiến làn da trông sạm màu, dễ nổi mụn và nhanh hình thành nếp nhăn hơn.

Chính vì vậy, kiêng ăn các món nhiều đường, tinh bột và chất béo, tăng cường bổ sung chất xơ, chất béo lành mạnh, chất béo omega-3, omega-6, vitamin, khoáng chất là cách đẩy lùi lão hóa tối ưu.

Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 3
Ăn uống lành mạnh là cách chống lão hóa cực kỳ hiệu quả - Ảnh: Internet

Không ngồi quá lâu

Bạn không nên ngồi một chỗ hàng giờ đồng hồ, đây là thói quen cực kỳ xấu đối với sức khỏe lẫn nhan sắc của phụ nữ. Ngồi một chỗ quá lâu khiến chất béo tích tụ ở giữa cơ thể gây nên tình trạng béo bụng và đùi. Hơn nữa, đây còn là thói quen khiến độc tố tồn đọng bên trong cơ thể, từ đó đẩy mạnh quá trình lão hóa.

Do đó, cứ 60 – 90 phút bạn hãy đứng dậy và đi lại khoảng vài phút để ngăn ngừa lão hóa đến sớm. Thói quen lành mạnh này còn có tác dụng giảm căng thẳng, mệt mỏi giúp tinh thần thư thái, sảng khoái hơn.

Áp dụng chiến lược chống lão hóa từ tuổi 20 này, đến lúc U40 da vẫn căng mịn, trắng hồng rạng rỡ - Ảnh 4
Muốn chống lão hóa tối ưu, bạn không nên ngồi lì một chỗ hàng giờ đồng hồ - Ảnh: Internet

Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ mỗi ngày, việc chống lão hóa sẽ vô cùng dễ dàng. Từ đó, mong muốn sở hữu làn da căng mịn, rạng rỡ ở tuổi 40 sẽ chẳng còn là điều xa vời đối với bạn.

Hè đến rồi, tự tay làm món sữa chua mát lạnh từ sữa đặc vừa đẹp da, trị mụn, ngăn ngừa lão hóa lại đánh tan lượng mỡ thừa cứng đầu, lâu năm

Hè đến rồi, tự tay làm món sữa chua mát lạnh từ sữa đặc vừa đẹp da, trị mụn, ngăn ngừa lão hóa lại đánh tan lượng mỡ thừa cứng đầu, lâu năm

Thay vì ra ngoài hàng ăn kem bạn hãy tự chế món sữa chua thơm ngon, hấp dẫn để hưởng những lợi ích tuyệt vời trong việc làm đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   chống lão hóa tuổi 40 cách chống lão hóa chống lão hóa da cách làm chậm lão hóa da

TIN MỚI NHẤT

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 20 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 49 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 58 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen