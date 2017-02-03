Ăn trứng theo cách này, vòng 1 tăng từ 60-90 không cần đi phẫu thuật

Đây là cách giúp bạn có được bộ ngực đẹp mà không cần tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ.

Bộ ngực đẹp giúp chị em phụ nữ cảm thấy tự tin hơn khi mặc trang phục ôm sát, gợi cảm hay cổ áo rộng. Tuy nhiên không phải ai cũng may mắn có được bộ ngực như ý muốn. Tùy vào cơ địa từng người, tình trạng hoocmon cũng như chế độ ăn uống, tập luyện mà mỗi người sẽ có một size ngực khác nhau.

Để tăng kích thước ngực, bạn có thể dùng đến biện pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên phương pháp này vừa tốn kém lại mang đến nhiều nguy cơ biến chứng khi túi ngực không tương thích, bị cơ thể phản ứng và đào thải. Thay vào đó, chúng ta có thể dùng một biện pháp khác là tăng size ngực bằng cách ăn uống.

Một trong những nguyên liệu phổ biến từ lâu giúp phụ nữ có vòng một đẹp đó là trứng gà và sữa. Trứng gà có chứa nhiều protein và khoán chất quan trọng giúp thúc đẩy việc hình thành mỡ ở mô ngực. Ngoài ra nó cũng rất dễ chế biến thành nhiều món khác nhau và rất thơm ngon, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Để dùng trứng gà tăng kích thước ngực, bạn có thể ăn theo 2 cách sau:

Cách 1:

Nguyên liệu cần có:

- 5 quả trứng gà

- 200ml giấm ăn

- Mật ong nguyên chất

Cách làm:

Đầu tiên, bạn rửa trứng gà cho sạch, chà kỹ phần bẩn bên ngoài, xếp trứng vào hũ thủy tinh rồi đổ giấm ngập trứng, đậy kín để nơi thoáng mát. Sau khoảng 48 tiếng, giấm sẽ làm mòn vỏ trứng gà, bạn lấy ra, tách riêng lòng đỏ cho vào một cái chén và trộn thêm 3 thìa mật ong, khuấy đều sau đó hấp cách thủy 15 phút.

Khi trứng chín ăn ngay khi còn nóng.

Cách 2:

Nguyên liệu cần có:

- Trứng gà

- Sữa đặc

- Nước sôi

Cách làm:

Lấy 1 quả trứng gà đập ra bát, dùng đũa đánh tan. Ở một cái bát khác, bạn cho 3 thìa sữa đặc, 3 thìa nước sôi khuấy cho sữa tan. Tiếp theo, rây trứng vào bát sữa và hấp cách thủy hỗn hợp 15 phút. Lấy ra ăn khi còn nóng. Mỗi tuần, bạn có thể ăn trứng hấp 2-3 lần để có vòng một căng tròn, tăng size chỉ sau một thời gian ngắn.

(Nguồn: IndiaTimes)

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