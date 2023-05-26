5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ

Chăm sóc da 26/05/2023 13:54

Có nhiều người trông trẻ hơn so với tuổi, nhưng cũng có người lại trông già hơn. Vấn đề là những thói quen xấu hằng ngày khiến chị em già đi nhanh chóng mà không hề hay biết.

1. Mất ngủ kéo dài 

Thiếu ngủ là tình trạng bất lợi tồi tệ nhất đối với sức khỏe. Thiếu ngủ có thể dẫn đến các bệnh khác nhau. Thiếu ngủ trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến làn da của bạn và khiến bạn trông già hơn nhiều so với tuổi. Những người không ngủ đủ giấc đã được chứng minh là có dấu hiệu lão hóa da gia tăng, chẳng hạn như nếp nhăn, da không đều màu và mất tính đàn hồi. Da tự phục hồi trong lúc ngủ, vì vậy bạn cần ngủ đủ từ 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để có làn da khỏe mạnh.   

5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Ăn đồ ngọt có nhiều đường

Đồ ngọt có nhiều đường không chỉ làm tăng vòng eo mà còn gây hại cho da mặt. Thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều đường khiến da bạn xỉn màu. Theo một nghiên cứu liên quan, những người ăn nhiều đồ ngọt trông già hơn so với tuổi của họ. Khi thèm ăn ngọt, bạn nên ăn các loại trái cây như dâu tây và táo.

5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Rửa mặt và tay quá thường xuyên

Chỉ rửa mặt có thể làm hỏng da và đẩy nhanh quá trình lão hóa da. Khi rửa mặt, tốt nhất nên dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không mùi. Đặc biệt, nếu bạn sử dụng sữa rửa mặt dành riêng cho mụn trứng cá có chứa axit salicylic, nó có thể gây khô da hoặc kích ứng do tẩy tế bào da chết. Điều này gây ra nếp nhăn và da chảy xệ khiến bạn trông già hơn. Để ngăn chặn điều này, hãy thoa nhiều kem dưỡng ẩm để giữ nước.

Ngoài ra, so với khuôn mặt, chúng ta ít chú ý đến đôi tay, nếu không chăm sóc da tay đúng cách, chúng có thể xuất hiện các dấu hiệu lão hóa như da nhăn nheo. 

5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Chỉ áp dụng chế độ ăn kiêng ngắn hạn 

Nếu bạn bám vào phương pháp ăn kiêng ngắn hạn này hay phương pháp kia để đạt được hiệu quả trong thời gian ngắn, bạn có thể hủy hoại sức khỏe của mình. Ăn thực phẩm lành mạnh và tập thể dục là một cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe của bạn. Chế độ ăn kiêng chuyên sâu trong thời gian ngắn làm tăng tốc độ lão hóa. Điều này là do bạn không tiêu thụ chất béo thiết yếu và làn da của bạn khó giữ được độ ẩm. Ngoài ra, nếu bạn hạn chế thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống của mình, bạn sẽ không nhận đủ chất chống oxy hóa để bảo vệ làn da của mình.

5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

5. Căng thẳng

Nếu bạn đang bị căng thẳng, bạn nên chủ động kiểm soát nó bằng cách hít thở sâu hoặc nghỉ ngơi. Căng thẳng mãn tính không chỉ làm gián đoạn giấc ngủ của bạn mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Căng thẳng cũng khiến bạn trông già hơn 10 tuổi so với thực tế. Khi bạn cảm thấy lo lắng, cơ thể bạn sẽ giải phóng các hóa chất gây căng thẳng, từ từ khiến bạn trông già đi. Bạn cần ngồi thiền một lúc hoặc vận động cơ thể thông qua các động tác giãn cơ để thay đổi tâm trạng.

5 thói quen xấu khiến chị em trông già đi, điều số 3 hầu như ai cũng mắc phải, nhưng chưa muộn để thay đổi từ bây giờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   thói quen nhanh già vết nhăn và lão hóa sớm căng thẳng

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