5 loại mỹ phẩm dưỡng da và chăm sóc tóc không hề có tác dụng mà hầu hết phụ nữ đều tin dùng

Theo khảo sát, trung bình phụ nữ sử dụng khoảng 16 sản phẩm mỹ phẩm mỗi ngày. Không có gì đáng ngạc nhiên về sự thật này vì phụ nữ vô cùng xem trọng việc dưỡng da và chăm sóc cơ thể, cũng như mái tóc. Tuy nhiên, có một số loại mỹ phẩm được kể tên dưới đây, chúng không hề mang đến tác dụng nuôi dưỡng da. Ngoài ra, các sản phẩm này còn có thể gây hại cho làn da.

Hơn nữa, mặt nạ hóa chất có thể loại bỏ lớp độ ẩm tự nhiên phía trên và gây ra nhiều tác hại, đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm.

Đa phần phụ nữ không có thói quen phân biệt mặt nạ tự nhiên và mặt nạ hóa chất trước khi mua, sử dụng. Do đó, họ vô tình mua phải các sản phẩm chứa hóa chất. Mà những sản phẩm này chỉ được sử dụng khi có lời khuyên từ chuyên gia, bác sĩ da liễu.

Thay vì sử dụng các sản phẩm chứa hóa chất bạn nên dùng mặt nạ giấy chiết xuất tự nhiên hoặc nguyên liệu tự nhiên để dưỡng da - Ảnh: Internet

Kem chống da sần vỏ cam

Trên thực tế, kem chống sần vỏ cam không mang đến hiệu quả như tên gọi - Ảnh: Internet

Từ khi biết được thông tin này, bạn hãy dừng ngay thói quen mua và sử dụng kem chống sần vỏ cam vì chúng không hoạt động.

Theo nghiên cứu, vấn đề về da này chỉ là một đặc điểm tự nhiên trên cơ thể một số người. Sự xuất hiện của lớp sần vỏ cam không phụ thuộc vào việc giảm hoặc tăng cân, mà bắt nguồn từ hoóc môn và gen.

Kem trị rạn da

Thật không may, kem trị rạn da cũng không hề mang đến lợi ích gì cho da. Loại mỹ phẩm này chỉ có khả năng giữ ẩm. Do đó, nếu mắc phải vấn đề về da này, bạn cần tìm đến các phương pháp tích cực hơn.

Nếu muốn giữ ẩm cho da, bạn cần mua một loại kem dưỡng hoặc dầu dưỡng ẩm thông thường.

Tẩy tế bào chết môi

Tẩy tế bào chết môi là món mỹ phẩm chỉ chứa son dưỡng và các hạt li ti có khả năng mài mòn nhưng giá thành lại rất cao.

Bên cạnh đó, da môi rất mềm nên việc tẩy tế bào chết có thể làm bong tróc cả da chết và da sống. Do đó, sản phẩm này chỉ làm cho môi khô nứt, bong tróc nhiều hơn. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên sử dụng son dưỡng ẩm để chăm sóc đôi môi của mình.

Sản phẩm cho đầu chẻ

Kem trị tóc chẻ ngọn không có hiệu quả phục hồi lại mái tóc như ban đầu - Ảnh: Internet

Đây là một sản phẩm cực kỳ lãng phí tiền bạc. Hầu hết các sản phẩm gắn mác "phục hồi tóc chẻ ngọn" chỉ tạm thời làm thẳng phần ngọn và tạo ảo giác mái tóc khỏe mạnh bên ngoài.

Trên thực tế, chỉ có cắt bỏ mới giúp mái tóc chẻ ngọn suôn mượt trở lại. Vì vậy, hãy cắt tóc và cố gắng chăm sóc tốt hơn để vấn đề cũ không quay trở lại.

Hãy dừng ngay việc mua mới các sản phẩm mỹ phẩm dưỡng da, chăm sóc tóc trên để vừa bảo vệ nhan sắc vừa tiết kiệm cả đống tiền.