Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi

Chăm sóc da 01/03/2019 11:14

Giữa vô vàn các loại mỹ phẩm trên thị trường, phụ nữ đừng bao giờ sử dụng 4 sản phẩm sau đây để bảo vệ làn da khỏi khuyết điểm, lão hóa, kích ứng.

Trên thị trường có vô số loại sản phẩm làm đẹp cho từng loại da, tuy nhiên, để nhan sắc luôn lung linh, tươi tắn, phụ nữ nên tránh xa 4 mỹ phẩm sau đây. 

4 loại mỹ phẩm dưỡng da nên tránh xa

Mỹ phẩm chứa cồn độc hại

Cồn là thành phần thường xuất hiện trong sữa rửa mặt, toner và nước hoa. Theo các chuyên gia, loại chất này sẽ không độc hại nếu dùng ở một số tỉ lệ nhất định. 

Theo đó, alcohol 40, alcohol biến tính, ethanol và isopropyl alcohol là những thành phần an toàn mà bạn có thể sử dụng trên da mặt. Ngược lại, bạn nên tránh xa các loại mỹ phẩm có các chất như cetyl alcohol và stearyl alcohol in trên bao bì. Chúng sẽ gây ra kích ứng, bào mòn da, thậm chí là đẩy nhanh tốc độ lão hóa. 

Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi - Ảnh 1
Tránh xa cồn nếu không muốn làn da hư tổn nặng nề hơn - Ảnh: Internet

Sản phẩm tẩy tế bào chết hàng ngày

Nếu tẩy tế bào chết hàng ngày, làn da sẽ không kịp sản sinh ra tế bào mới. Điều này vô tình làm da mặt mỏng dần đi, tạo điều kiện thuận lợi cho ánh nắng cùng các tác nhân có hại xâm nhập và tạo nên khuyết điểm. 

Theo các chuyên gia, những loại axit như AHA, BHA, glycolic, lactic, salicylic có tác dụng làm sáng da, loại bỏ tế bào chết rất tuyệt vời. Thậm chí, sử dụng đúng cách, chúng có thể ngăn ngừa nếp nhăn, điều trị mụn hữu hiệu. Tuy nhiên, sử dụng mỹ phẩm chứa các loại axit trên hàng ngày không hề tốt cho da. 

Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi - Ảnh 2
Hãy sử dụng mỹ phẩm chứa retinol hàng ngày thay vì loại chứa quá nhiều axit - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết nhiều nhất là 2 lần mỗi tuần. Có một phương án tốt hơn vừa loại bỏ cặn bã hàng ngày vừa nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa cho da đó là sử dụng retinol. Đây là một dẫn xuất có nguồn gốc từ vitamin A.

Miếng dán lột mụn 

Cảm giác lột bỏ miếng dán ra khỏi da với hàng loạt các đốm nhân mụn cực kỳ sảng khoái, tuy nhiên, phương pháp này không hề tốt như nhiều người nghĩ. Trong quá tình nằm trên da, chúng không cho lỗ chân lông tiết ra mồ hôi làm ứ đọng bụi bẩn và vi khuẩn. Điều này có thể khiến tình trạng mụn trở nên nặng nề hơn. 

Thay vào đó, bạn nên sử dụng các loại kem, thuốc đặc trị mụn, viêm để làn da nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. 

Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi - Ảnh 3
Miếng dán có thể làm tình trạng mụn trở nên nặng nề hơn - Ảnh: Internet

Sửa rửa mặt tạo nhiều bọt, chứa xà phòng

Dù sở hữu loại da nào, bạn vẫn nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng để tránh các vấn đề như mẩn đỏ, kích ứng, ngứa...

Mặc dù xà phòng có khả năng làm sạch tối ưu, nhưng sử dụng chúng cũng vô tình tẩy sạch lượng độ ẩm tự nhiên trên da. Điều này gây ra tình trạng bong tróc, khô nứt và hình thành nếp nhăn. 

Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi - Ảnh 4
Để bảo vệ làn da, bạn nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng - Ảnh: Internet

Khi chọn lựa mỹ phẩm làm đẹp, bạn hãy nhớ tránh xa 4 loại nêu trên để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, mịn màng, không tì vết.

Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền

Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền

Những ngày bận rộn dịp đầu năm bạn không có đủ thời gian để nuôi dưỡng làn da chỉn chu hơn. Hãy dùng công thức nước muối biển dưới đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Xem thêm
Từ khóa:   lựa chọn mỹ phẩm

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 3 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 32 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc