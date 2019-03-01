Đừng dại sử dụng 4 loại mỹ phẩm này nếu không muốn da dẻ nhăn nheo, kích ứng và sần sùi

Trên thị trường có vô số loại sản phẩm làm đẹp cho từng loại da, tuy nhiên, để nhan sắc luôn lung linh, tươi tắn, phụ nữ nên tránh xa 4 mỹ phẩm sau đây.

Theo đó, alcohol 40, alcohol biến tính, ethanol và isopropyl alcohol là những thành phần an toàn mà bạn có thể sử dụng trên da mặt. Ngược lại, bạn nên tránh xa các loại mỹ phẩm có các chất như cetyl alcohol và stearyl alcohol in trên bao bì. Chúng sẽ gây ra kích ứng, bào mòn da, thậm chí là đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Cồn là thành phần thường xuất hiện trong sữa rửa mặt, toner và nước hoa. Theo các chuyên gia, loại chất này sẽ không độc hại nếu dùng ở một số tỉ lệ nhất định.

Tránh xa cồn nếu không muốn làn da hư tổn nặng nề hơn - Ảnh: Internet

Sản phẩm tẩy tế bào chết hàng ngày

Nếu tẩy tế bào chết hàng ngày, làn da sẽ không kịp sản sinh ra tế bào mới. Điều này vô tình làm da mặt mỏng dần đi, tạo điều kiện thuận lợi cho ánh nắng cùng các tác nhân có hại xâm nhập và tạo nên khuyết điểm.

Theo các chuyên gia, những loại axit như AHA, BHA, glycolic, lactic, salicylic có tác dụng làm sáng da, loại bỏ tế bào chết rất tuyệt vời. Thậm chí, sử dụng đúng cách, chúng có thể ngăn ngừa nếp nhăn, điều trị mụn hữu hiệu. Tuy nhiên, sử dụng mỹ phẩm chứa các loại axit trên hàng ngày không hề tốt cho da.

Hãy sử dụng mỹ phẩm chứa retinol hàng ngày thay vì loại chứa quá nhiều axit - Ảnh: Internet

Chính vì vậy, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết nhiều nhất là 2 lần mỗi tuần. Có một phương án tốt hơn vừa loại bỏ cặn bã hàng ngày vừa nuôi dưỡng, ngăn ngừa lão hóa cho da đó là sử dụng retinol. Đây là một dẫn xuất có nguồn gốc từ vitamin A.

Miếng dán lột mụn

Cảm giác lột bỏ miếng dán ra khỏi da với hàng loạt các đốm nhân mụn cực kỳ sảng khoái, tuy nhiên, phương pháp này không hề tốt như nhiều người nghĩ. Trong quá tình nằm trên da, chúng không cho lỗ chân lông tiết ra mồ hôi làm ứ đọng bụi bẩn và vi khuẩn. Điều này có thể khiến tình trạng mụn trở nên nặng nề hơn.

Thay vào đó, bạn nên sử dụng các loại kem, thuốc đặc trị mụn, viêm để làn da nhanh chóng khỏe mạnh trở lại.

Miếng dán có thể làm tình trạng mụn trở nên nặng nề hơn - Ảnh: Internet

Sửa rửa mặt tạo nhiều bọt, chứa xà phòng

Dù sở hữu loại da nào, bạn vẫn nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng để tránh các vấn đề như mẩn đỏ, kích ứng, ngứa...

Mặc dù xà phòng có khả năng làm sạch tối ưu, nhưng sử dụng chúng cũng vô tình tẩy sạch lượng độ ẩm tự nhiên trên da. Điều này gây ra tình trạng bong tróc, khô nứt và hình thành nếp nhăn.

Để bảo vệ làn da, bạn nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không chứa xà phòng - Ảnh: Internet

Khi chọn lựa mỹ phẩm làm đẹp, bạn hãy nhớ tránh xa 4 loại nêu trên để bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp, mịn màng, không tì vết.