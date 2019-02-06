Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền

Chăm sóc da 06/02/2019 08:28

Những ngày bận rộn dịp đầu năm bạn không có đủ thời gian để nuôi dưỡng làn da chỉn chu hơn. Hãy dùng công thức nước muối biển dưới đây, mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

Trong quan niệm dân gian, muối là nguyên liệu có thể đuổi tà ma, mang may mắn về nhà nếu sử dụng dịp đầu năm. Trên thực tế, loại gia vị này mang đến rất nhiều tác dụng trong việc làm đẹp, chăm sóc làn da.

Nếu không có đủ thời gian để dưỡng da trong những ngày bận rộn như dịp Tết, bạn có thể tận dụng muối biển theo cách công thức đơn giản sau đây.

Bí quyết chăm sóc da bằng muối biển

Cân bằng dầu nhờn giúp da mịn màng

Tương tự như mật ong, chanh, muối biển có khả năng diệt khuẩn, kháng viêm vượt trội. Điều này giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, viêm da.

Không những thế, nước muối pha loãng có thể kiểm soát mức độ tiết dầu nhờn, mồ hôi giúp làn da mịn màng, căng mướt mà không bóng loáng kém sắc dù thời tiết khô nóng.

Để đạt được hiệu quả này, bạn nên pha loãng 1 muỗng cà phê muối biển với 1 ly nước, dùng bông mềm để lau nhẹ nhàng khắp khuôn mặt. Sau đó, thoa lên một ít kem dưỡng ẩm và đi ngủ là hoàn thành.

Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 1
Rửa mặt bằng nước muối pha loãng là cách ngăn ngừa mụn hữu hiệu - Ảnh: Internet

Ngoài cách này, bạn có thể thêm vài hạt muối biển vào mật ong để đắp mặt nạ trong khoảng 5 - 7 phút.

Tẩy tế bào chết

Nhờ giàu kháng khuẩn, cộng thêm kết cấu hạt nên muối biển có thể tẩy tế bào chết giúp làn da sản sinh tốt, duy trì vẻ căng mịn, tươi trẻ.

Công thức thực hiện cực kỳ đơn giản, bạn nên hòa 1 muỗng cà phê muối biển với 2 muỗng canh gel nha đam, 1 ít mật ong để thu được hỗn hợp sền sệt. Thoa chúng lên khắp khuôn mặt, sử dụng đầu ngón tay mát xa theo chuyển động tròn từ cằm lên trán. Thực hiện trong khoảng 2 phút thì rửa sạch bằng nước mát.

Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 2
Tẩy tế bào chết bằng mật ong và muối biển giúp làn da tươi trẻ, trắng hồng - Ảnh: Internet

Tắm bằng nước muối biển

Không khuôn mặt, muối biển mang đến tác dụng cho làn da toàn thân. Bạn có thể pha loãng loại nguyên liệu này vào nước ấm để ngâm mình, thư giãn mỗi tối. Phương pháp này làm tăng lưu thông máu, cải thiện độ mịn màng, đàn hồi và độ trắng của làn da toàn thân.

Bạn chỉ cần thêm 2 đến 3 muỗng canh muối biển vào bồn nước ấm khoảng 39 độ C. Sau đó, ngâm cơ thể vào hỗn hợp này khoảng 15 - 20 phút, hiệu quả sau đó sẽ khiến bạn bất ngờ. 

Lấy muối biển pha loãng với nước theo cách này để dùng, da mặt mịn bóng, trắng hồng mà không cần mỹ phẩm đắt tiền - Ảnh 3
Tắm hay ngâm mình với muối biển là cách thải độc da toàn thân hữu hiệu - Ảnh: Internet

Áp dụng 3 phương pháp làm đẹp từ muối biển trên, làn da của bạn sẽ mịn màng, khỏe đẹp và căng mướt.

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