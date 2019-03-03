Không làm đủ 3 việc này trước khi ngủ, đừng trách vì sao dùng nhiều mỹ phẩm mà da mặt vẫn xấu

Chăm sóc da 03/03/2019 08:00

Không tẩy trang, quên dưỡng ẩm, lơ là vùng da quanh mắt là những thói quen hết sức sai lầm khiến mọi loại mỹ phẩm sử dụng không phát huy tối đa tác dụng.

Sử dụng nhiều mỹ phẩm thôi chưa đủ, bạn cần phải biết dùng sao cho đúng cách, đúng lúc thì chúng mới phát huy tối đa tác dụng. Hơn nữa, chăm chỉ thoa kem dưỡng nhưng vẫn mắc phải nhiều sai lầm trong thói quen chăm sóc hàng ngày, làn da vẫn không thể cải thiện nhanh.

Dưới đây là 3 điều mà bạn cần phải tuân thủ trước khi đi ngủ để làn da được nuôi dưỡng tốt nhất. Ngược lại, bỏ qua một trong những thói quen này, da sẽ nhanh xuống cấp, lão hóa hơn.

Thói quen dưỡng da ban đêm không nên bỏ qua

Tẩy trang, làm sạch kép

Đi ngủ khi chưa tẩy trang, làm sạch khuôn mặt là việc vô cùng tồi tệ mà nhiều phụ nữ vẫn đang làm với làn da của chính mình. Điều này không chỉ đơn giản là gây nên mụn mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa, tạo nếp nhăn khiến nhan sắc của phụ nữ già nua nhanh chóng.

Để lớp trang điểm qua đêm sẽ tạo điều kiện để bụi bẩn, vi khuẩn, hóa chất trong mỹ phẩm thẩm thấu vào da gây ra nhiều khuyết điểm, thậm chí là kích ứng, bệnh về da.

Tẩy trang cẩn thận với nước hay dầu thôi chưa đủ. Bạn cần phải làm sạch khuôn mặt một lần nữa với sữa rửa mặt để cặn bã được loại bỏ tối đa. Đây được xem là phương pháp làm sạch kép nổi tiếng tại Nhật Bản, Hàn Quốc.

Không làm đủ 3 việc này trước khi ngủ, đừng trách vì sao dùng nhiều mỹ phẩm mà da mặt vẫn xấu - Ảnh 1
Nếu chưa tẩy trang, làm sạch đúng cách, bạn không được đi ngủ nếu không muốn làn da xỉn màu, nhăn nheo và đầy khuyết điểm - Ảnh: Internet

Chăm sóc vùng da quanh mắt

Đa phần phụ nữ khi chăm sóc da mặt đều bỏ qua đôi mắt, vùng da mỏng manh nhất.  Trên thực tế, đây là vùng dễ lão hóa và xuống cấp nhất. Đôi mắt cũng dễ tổn thương trước các tác động từ môi trường như ánh nắng, khói bụi, nhiệt độ cao... 

Nếu không chăm sóc mỗi ngày, đôi mắt sẽ trở nên thâm sạm, xuất hiện quầng thâm, nếp nhăn khiến bạn trông già đi rất nhiều dù da mặt mịn màng. 

Do đó, trước khi đi ngủ hãy đắp mặt nạ cho đôi mắt, sau đó là kem dưỡng để vùng da này luôn mịn màng, trắng hồng. 

Không làm đủ 3 việc này trước khi ngủ, đừng trách vì sao dùng nhiều mỹ phẩm mà da mặt vẫn xấu - Ảnh 2
Vùng da quanh mắt rất dễ tổn thương, do đó, hãy chăm sóc cẩn thận mỗi tối trước khi ngủ - Ảnh: Internet

Dùng mỹ phẩm chống lão hóa

Bạn nghĩ rằng làn da chưa xuất hiện nếp nhăn nên chưa cần đến các phương pháp chống lão hóa. Tuy nhiên, đây là quan điểm vô cùng sai lầm vì lão hóa bắt đầu rất sớm và bạn không thể nhận biết được. Hơn nữa, ngăn ngừa sẽ đạt được hiệu quả cao hơn đợi đến khi nếp nhăn xuất hiện mới áp dụng phương pháp điều trị. 

Chính vì vậy, muốn da khỏe đẹp, mịn màng và tươi trẻ, hãy sử dụng các dòng mỹ phẩm chống lão hóa chứa vitamin, chất chống oxy hóa ngay từ bây giờ. 

Không làm đủ 3 việc này trước khi ngủ, đừng trách vì sao dùng nhiều mỹ phẩm mà da mặt vẫn xấu - Ảnh 3
Muốn da tươi trẻ, khỏe đẹp, hãy chống lão hóa từ hôm nay - Ảnh: Internet

Thực hiện đủ 3 việc trên trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối, làn da sẽ luôn mịn màng, tươi trẻ và hồng hào đáng mơ ước. 

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này

Dưỡng da cật lực sáng tối nhưng vẫn không thấy hiệu quả, có thể bạn đã sai ngay từ bước này

Chỉ cần phạm phải sai lầm trong bước tẩy trang, dù chăm chỉ sử dụng mỹ phẩm đến mấy thì làn da của bạn vẫn sẽ không đẹp lên nhanh chóng.

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Từ khóa:   bí quyết dưỡng da

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