Nếu muốn quy trình dưỡng da Hàn Quốc phát huy tối đa tác dụng, bạn nên nghe chuyên gia lý giải về 5 điều này

Luôn phải làm tất cả 10 bước?

Quy trình dưỡng da gồm 10 bước của Hàn Quốc vô cùng phức tạp, do đó, trước khi áp dụng bạn nên tìm hiểu rõ để hiệu quả đạt được trở nên tối ưu hơn.

Không phải tất cả các loại sản phẩm đều phù hợp để sử dụng vào cả buổi sáng và buổi tối hay mỗi ngày. Ví dụ, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết 1 đến 3 lần mỗi tuần và bạn cũng không cần phải đắp mặt nạ mỗi ngày. Ngoài ra, vào ban đêm, không cần phải thoa kem chống nắng. Chính vì vậy, quy trình 10 bước không có nghĩa là bạn phải làm tất cả mỗi ngày.

Làm sạch kép với dầu và sữa rửa mặt là bước cực kỳ cần thiết nếu bạn là người thường xuyên trang điểm. Do đó, công đoạn này là vô cùng cần thiết mỗi ngày để làn da luôn sạch sẽ.

Vì chất tẩy rửa dầu có thể loại bỏ mỹ phẩm trang điểm, kem chống nắng, chất ô nhiễm và dầu thừa trên da. Trong khi đó, chất tẩy rửa gốc nước không thể làm những điều trên vì nước và dầu không trộn lẫn.

Thời gian giữa các bước là bao lâu?

Tốt nhất là áp dụng các sản phẩm trên da ẩm ướt, điều này giúp chúng hấp thụ chất dinh dưỡng trơn tru hơn.

Tuy nhiên, bạn nên thoa kem chống nắng trên làn da đã khô vì loại kem này gặp nước sẽ tạo thành từng mảng loang lổ.

Có nghĩa là ngoài kem chống nắng được thoa khi đợi da khô thì các bước còn lại, bạn có thể thực hiện liên tục mà không cần ngắt quãng. Lưu ý, sau khi sử dụng một sản phẩm nào đó, hãy mát xa nhẹ nhàng khoảng 10 giây.

Mỗi bước sử dụng mỹ phẩm hãy mát xa nhẹ nhàng khoảng 10 giây - Ảnh: Internet

Retinol có phù hợp với quy trình dưỡng da 10 bước không?

Theo các chuyên gia, retinol nên được sử dụng vào ban đêm, sau khi dùng tinh chất và trước khi thoa kem dưỡng ẩm. Bởi sử dụng retinol và các axit như AHA cùng nhau có thể gây khó chịu cho da, tốt nhất nên chọn một trong hai.

Vào những đêm đã sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết, bạn không nên dùng retinol. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng huyết thanh Vitamin C vào buổi sáng và retinol hoặc AHA vào ban đêm.

Retinol có thể được thêm vào quy trình chăm sóc da hàng ngày để đẩy lùi lão hóa, tuy nhiên, nếu dùng loại chất này, bạn không nên tẩy tế bào chết - Ảnh: Internet

Thoa nhiều sản phẩm có làm tắc nghẽn lỗ chân lông?

Việc sử dụng đến 10 sản phẩm liên tiếp trên khuôn mặt làm bạn lo ngại về việc làm tắc nghẽn lỗ chân lông, nhưng sự thật không phải vậy.

Mỗi bước có một vai trò nhất định và tất cả sẽ giữ cho làn da khỏe mạnh. Ngoài ra, một số trong 10 bước này có tác dụng làm sạch, làm săn chắc và tẩy tế bào chết giúp lỗ chân lông thông thoáng.

Sau khi các thắc mắc đã được giải đáp, chắc chắn, bạn sẽ đạt được hiệu quả cao nếu áp dụng quy trình dưỡng da 10 bước từ Hàn Quốc.