Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này

Chăm sóc da 18/01/2019 16:50

Còn vài tuần nữa là đến Tết, hãy làm theo 5 hướng dẫn dưới đây của Brightside để nhanh chóng sở hữu làn da tươi tắn và rạng ngời.

Theo nghiên cứu, da mặt có thể nói lên rất nhiều về tình trạng sức khỏe của mỗi người. Do đó, chăm chút cho làn da là điều tuyệt vời để bạn trông tỏa sáng, tươi mới mọi lúc mọi nơi. Điều này không chỉ mang đến sự tin cho mọi người mà còn truyền được nguồn năng lượng tích cực cho những người xung quanh.

Dưới đây là 5 lời khuyên tuyệt vời giúp làn da hoàn hảo hơn một cách đơn giản.

Bí quyết giúp làn da hoàn hảo

1. Đừng dùng kem trẻ em

Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này - Ảnh 1
Nhiều người thường có suy nghĩ kem trẻ em là lựa chọn an toàn nhất để nuôi dưỡng làn da, nhưng điều này vô cùng sai lầm - Ảnh: Internet

Chắc chắn ở một giai đoạn nào đó, bạn sẽ tin vào lời khuyên dùng kem trẻ em để dưỡng da, đặc biệt là trong thời tiết lạnh. Các sản phẩm dành cho em bé thực sự làm cho làn da mềm mại hơn nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.

Điều này là do kem dành cho trẻ em chứa lanolin chỉ hữu ích cho trẻ em vì các tế bào da của bé nhanh chóng được làm mới và không có thời gian để bảo vệ tự nhiên. Nhưng thành phần này lại có hại cho người lớn.

2. Thoa kem dưỡng khi da ẩm

Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này - Ảnh 2
Làn da ẩm sẽ có khả năng thẩm thấu dưỡng chất, kem dưỡng tốt nhất - Ảnh: Internet

Sau khi rửa mặt, đừng lau khô da bằng khăn. Thay vào đó, hãy để da khô tự nhiên và thoa kem dưỡng lên khi mặt vẫn còn ẩm, đây là cách tốt nhất để tăng cường độ ẩm. Đồng thời, lúc này, làn da sẽ có thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

3. Sử dụng baking soda làm sữa rửa mặt

Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này - Ảnh 3
Baking soda có tính tẩy mạnh mẽ mang đến tác dụng làm sạch da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Baking soda là một nguyên liệu phổ biến mà bạn có thể sử dụng như một chất tẩy rửa hàng ngày hoặc làm mặt nạ. Đây là chất tẩy tế bào chết vật lý có thể loại bỏ hết cặn bã trên da mà không gây kích ứng.

Dưới đây là một số công thức mặt nạ từ baking soda mà bạn có thể tham khảo:

Mặt nạ cơ bản với baking soda

Để ngăn ngừa mụn trứng cá và loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, hãy lấy 1/2 muỗng baking soda trộn đều với 1 muỗng canh nước ấm để tạo thành hỗn hợp sệt. Trước khi áp dụng trên da, hãy rửa sạch bằng nước ấm. Thoa đều hỗn hợp lên khuôn mặt, để trong 5 phút và rửa sạch. Sau đó, vệ sinh lại rồi thoa một ít kem dưỡng ẩm.

Mật ong và baking soda

Bằng cách sử dụng mặt nạ này, bạn sẽ làm mịn da và làm thông thoáng lỗ chân lông. Bạn sẽ cần 1 muỗng canh mật ong, 1/2 muỗng baking soda, sau đó là trộn đều chúng. 

Rửa mặt và lau khô, sau đó thoa hỗn hợp lên da mặt và cổ, mát xa trong vài phút. Để yên trong 10 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.

4. Đặt kem mắt trong tủ lạnh

Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này - Ảnh 4
Kem mắt sẽ phát huy tác dụng tối ưu nếu bạn làm lạnh chúng - Ảnh: Internet

Bạn tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp và không có đủ thời gian để chuẩn bị túi trà lạnh hoặc dưa leo tươi để sử dụng. Để ứng phó kịp thời với những vấn đề này, hãy luôn giữ kem mắt trong tủ lạnh. Phương pháp này sẽ loại bỏ bọng mắt và cung cấp cho đôi mắt một số dinh dưỡng cần thiết đúng lúc.

5. Thêm dầu hạt nho vào toner

Dầu hạt nho hoạt động như một loại huyết thanh chống lão hóa giúp da tái tạo. Loại dầu này rất nhẹ nhàng có thể giữ ẩm, làm cho da trở nên ẩm mượt và mịn màng hơn. 

Chỉ cần thêm 1 muỗng cà phê dầu hạt nho vào toner để sử dụng mỗi ngày, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền để mua các loại kem chống lão hóa đắt tiền khác trên thị trường.

Bạn sẽ đón Tết với làn da trắng hồng, rạng ngời nếu làm theo 5 hướng dẫn đơn giản này - Ảnh 5
Dầu hạt nho kết hợp với toner sẽ mang đến cho bạn hỗn hợp dưỡng da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Làm theo 5 hướng dẫn trên mỗi ngày, làn da của bạn sẽ cải thiện đáng kể, trở nên mềm mịn, căng mướt và trắng hồng hơn sau thời gian ngắn.

Không muốn đón Tết với làn da xỉn màu thì bạn hãy áp dụng ngay 5 tips "phù phép" da trắng hồng, rạng rỡ này

Không muốn đón Tết với làn da xỉn màu thì bạn hãy áp dụng ngay 5 tips "phù phép" da trắng hồng, rạng rỡ này

Chuyện hô biến làn da trở nên sáng hồng, rạng rỡ thực ra không quá khó như các nàng tưởng, chỉ cần chú ý thay đổi một chút trong quy trình chăm sóc da mỗi ngày theo 5 mẹo sau đây là ổn.

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