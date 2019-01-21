Phụ nữ Hàn Quốc thường làm 5 bước này vào buổi sáng để sở hữu làn da trắng hồng, căng mướt và tươi tắn cả ngày dài

Byrdie đã đăng tải quy trình chăm sóc vào buổi sáng bao gồm 5 bước từ Hàn Quốc có thể duy trì độ căng mịn, trắng hồng và tươi tắn của làn da suốt cả ngày dài.
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Phụ nữ Hàn Quốc rất quan tâm đến làn da, bằng chứng là họ thường áp dụng những quy trình chăm sóc nhiều bước, cầu kỳ và kỹ lưỡng.
Nếu ưa chuộng phương pháp làm đẹp từ Hàn, bạn chắc chắn đã từng nghe đến quy trình dưỡng da 10 bước. Tuy nhiên, không cần phải cầu kỳ như vậy mà bạn chỉ cần làm theo 5 bước sau đây vào mỗi buổi sáng, làn da vẫn sẽ tươi sáng suốt cả ngày dài.
Quy trình chăm sóc da buổi sáng từ Hàn Quốc
Bước 1: Làm sạch kép
Làm sạch kép là bước quan trọng của quy trình chăm sóc da từ Hàn Quốc.
"Tôi tin rằng làm sạch kép là điều bắt buộc vì sự tích tụ mồ hôi, dầu và bụi bẩn suốt đêm từ gối cần được làm sạch đúng cách vào buổi sáng" - Chuyên gia da liễu Chen chia sẻ.
Cô nói thêm: "Nếu không muốn mọi tác nhân xấu tích tụ trong đêm làm tắc nghẽn lỗ chân lông dẫn đến mụn trứng, hãy làm sạch 2 lần. Đầu tiên là bắt đầu với sữa rửa mặt gốc dầu, mát xa một vài phút. Sau đó là làm sạch với sữa rửa mặt gốc nước".
Bước 2: Toner
Toner cũng là một bước rất quan trọng trong quy trình chăm sóc da của Hàn Quốc. "Loại nước này giúp cân bằng độ pH cho làn da, giúp tất cả các sản phẩm tiếp theo hấp thụ tốt hơn" - Chuyên gia Chen nói.
Vị chuyên gia này khuyên bạn nên sử dụng toner chứa 3 loại axit là glycolic, lactic và salicylic để nhẹ nhàng lấy đi tế bào chết.
Bước 3: Tinh chất
"Bước này là tùy thích, nhưng tôi cảm thấy rất cần thiết vì da cần hydrat hóa để trở nên săn chắc, đầy đặn" - Chuyên gia chia sẻ.
Hydrat hóa đúng cách vào buổi sáng dẫn đến việc sản xuất bã nhờn ít hơn trong suốt cả ngày. Vì làn da có xu hướng quá tải và tiết ra nhiều dầu hơn nếu mất nước. Đây là bước cực kỳ cần thiết đối với người sở hữu làn da dầu, da hỗn hợp.
Bước 4: Kem dưỡng ẩm
"Bước này hoạt động giống như một lớp niêm phong để bảo vệ làn da" - Chuyên gia da liễu Chen nói.
Một loại kem dưỡng ẩm phù hợp sẽ không khiến da nhờn dính, thay vào đó chúng sẽ tạo thành một hàng rào bảo vệ da cực kỳ tốt.
Bước 5: SPF
"Thoa kem chống nắng là điều bắt buộc. Nếu bỏ qua điều này, 4 bước chăm sóc trên sẽ không đủ sức mạnh để bảo vệ da khỏi hư hại" - Chuyên gia Chen chia sẻ. Chính vì vậy mà bạn phải thoa loại kem này mỗi ngày, ngay cả vào mùa đông hay trời u ám.
Nhờ chăm chỉ làm theo 5 bước này mỗi buổi sáng mà làn da của phụ nữ Hàn Quốc trở nên khỏe mạnh, căng mịn và tươi tắn suốt cả ngày dài.