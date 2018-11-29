7 lời khuyên chăm sóc da bất thường nhưng cực kỳ hiệu quả từ Hàn Quốc, là phụ nữ nhất định phải biết

Dưới đây là 7 bí quyết dưỡng da từ Hàn Quốc được xem là đáng để học hỏi nhất.

Chúng ta đều biết rằng Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp làm đẹp nổi tiếng nhất thế giới. Do đó, những phương pháp làm đẹp, chăm sóc da từ đất nước này luôn được hưởng ứng mạnh mẽ.

Theo nghiên cứu, cấu trúc hóa học chất béo của con người và ngựa rất giống nhau. Điều này không chỉ có khả năng giữ ẩm, chăm sóc da tuyệt vời mà còn xóa mờ vết sẹo và chữa lành vết thương nhỏ.

Đây là sản phẩm dưỡng da phổ biến tại Hàn Quốc. Chất béo từ ngựa mang đến tác dụng điều trị nhiều vấn đề về da hữu hiệu.

Dưỡng da bằng nhựa ốc sên, nộc ong



Chất nhày từ ốc sên, nộc độc của ong là nguyên liệu mà phụ nữ Hàn Quốc sử dụng để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

Ở Hàn Quốc, các sản phẩm làm đẹp chiết xuất từ chất nhày ốc sên, nộc độc của ong cực kỳ được ưa chuộng. Nghe có vẻ điên rồ với nhiều người, nhưng từ thời xa xưa, các loại chất độc tự nhiên đã được sử dụng rộng rãi bởi đặc tính chữa bệnh vốn có.

Từ rất lâu, người Hàn Quốc đã quyết định tạo ra các sản phẩm từ nọc độc ong. Chúng mang đến hiệu quả cao trong việc chữa lành bệnh về da, tác động tích cực đến tình trạng da.

Kem từ trứng cá muối



Trứng cá muối không chỉ là một món ăn, chúng còn là mỹ phẩm dưỡng da tự nhiên hiệu quả - Ảnh: Brightside

Nếu hiểu rõ hết những tác dụng tuyệt vời từ trứng cá muối, chắc chắn bạn sẽ sắm ngay chúng. Người Hàn Quốc thường thoa loại mỹ phẩm này lên mặt vào buổi sáng như một loại kem dưỡng ẩm. Cũng như dùng vào buổi tối để phục hồi và dưỡng trắng da.

Kem phô mai



Nếu nghĩ phô mai chỉ là một loại gia vị trong nấu nướng, bạn đã sai. Đây còn là dưỡng chất tuyệt vời đối với làn da - Ảnh: Internet

Đừng ngần ngại, bạn hãy thử áp dụng ngay bí quyết làm đẹp từ phô mai của Hàn Quốc này.

Brightside đăng tải, theo phản hồi của khách hàng, các đặc tính giữ ẩm và trẻ hóa của loại kem này thật sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, việc thoa phô mai lên khuôn mặt không phải là việc dễ dàng, do đó, bạn chỉ nên áp dụng loại mặt nạ này trong 5 phút.

Mặt nạ tinh chất vàng

Hiện nay, mặt nạ từ tinh chất vàng không còn quá xa lạ đối với phụ nữ - Ảnh: Internet

Phụ nữ Hàn Quốc chăm chỉ đắp mặt nạ tinh chất vàng để nuôi dưỡng làn da. Theo nghiên cứu, loại mỹ phẩm này thực sự mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời từ dưỡng trắng đến kéo căng, trẻ hóa da mặt.

Mặt nạ máu

Tuy rất kinh dị, nhưng mặt nạ máu mang đến kết quả dưỡng da đáng kinh ngạc - Ảnh: Brightside

Mặt nạ máu là dạng mỹ phẩm dưỡng ban đêm, tốt nhất là dùng trước khi ngủ, giữ qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng.

Trong ngành công nghiệp làm đẹp Hàn Quốc, loại mặt nạ này mang đến vẻ đẹp trẻ trung và tươi tắn cho khuôn mặt. Ngoài ra, mặt nạ máu còn mang đến hiệu ứng dưỡng trắng da và trẻ hóa.

Trang điểm và ngâm mặt trong nước

Phủ phấn và ngâm mặt vào nước là một trong những bí quyết trang điểm lạ đời nhưng lại rất hiệu quả - Ảnh: Brightside

Đây là một thủ thuật thú vị từ phụ nữ Hàn Quốc, tuy nhiên, rất đáng để bạn học hỏi. Bản chất của phương pháp này là làm cho làn da của bạn mịn màng giúp lớp trang điểm bền lâu, hoàn hảo hơn.

Cách thực hiện rất đơn giản, trước hết hãy áp dụng kem lót, kem nền, kem che khuyết điểm, bạn cần phủ lên một lớp phấn bột. Sau đó, đưa khuôn mặt của bạn vào nước lạnh trong 15 - 30 giây. Cuối cùng, hãy lau khô mặt bằng khăn giấy thật nhẹ nhàng.

"Bỏ túi" ngay 7 bí quyết làm đẹp, chăm sóc da trên, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo như phụ nữ Hàn Quốc.