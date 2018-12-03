Nhờ 10 bí quyết ngăn ngừa lão hóa da này mà nhan sắc của phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật

Dưới đây là 10 bí quyết ngăn ngừa lão hóa từ Hàn Quốc, chắc chắn bạn nên "bỏ túi" ngay.

Những bí quyết chăm sóc da từ Hàn Quốc rất được phụ nữ trên toàn thế giới tin cậy, ứng dụng. Ngành công nghiệp làm đẹp tại quốc gia này tập trung nhiều vào yếu tố độ ẩm, độ căng mịn và trẻ hóa.

Mát xa dựa trên các chuyển động kích thích tác động đến các hạch bạch huyết giúp ngăn ngừa lão hóa bằng cách thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ chất thải.

Trong trường hợp này, bạn cần làm sạch dạng dầu để loại bỏ tất cả các tạp chất như mồ hôi, bã nhờn, kem chống nắng và mỹ phẩm trang điểm . Bước thứ hai là sử dụng chất tẩy rửa gốc nước để loại bỏ tất cả các dư lượng còn sót lại như bụi bẩn, vi khuẩn.

Phương pháp này thường được sử dụng dọc theo đường V, ở những vùng trên, giữa mắt và quanh miệng để ngăn ngừa xuất hiện các nếp nhăn.

3. Dưỡng ẩm ngay lập tức

Sau khi làm sạch, phụ nữ Hàn luôn dưỡng ẩm ngay - Ảnh: Brightside

Nếu thực sự muốn làn da luôn mềm mại, căng mướt suốt cả ngày dài, hãy đảm bảo dưỡng ẩm ngay sau khi làm sạch hoặc tắm. Khi lỗ chân lông mở ra trong lúc tắm hoặc rửa mặt là thời điểm tốt nhất để áp dụng kem dưỡng ẩm.

4. Vitamin C

Vitamin C là một trong những chất chống oxy hóa mạnh mẽ - Ảnh: Brightside

Vitamin C nuôi dưỡng làn da khô và xỉn màu từ trong ra ngoài. Các đặc tính chống oxy hóa của loại dưỡng chất này làn da sáng mịn bằng cách cải thiện sự lưu thông máu.

Axit citric trong vitamin C loại bỏ các tác nhân xấu từ lỗ chân lông, cũng như tế bào chết giúp làn da sạch sẽ. Bạn nên sử dụng huyết thanh vitamin C hoặc sử dụng nước cốt chanh tươi pha loãng với nước rồi thoa lên mặt bằng bông.

5. Nhân sâm

Nhân sâm là thần dược tuyệt vời để đẩy lùi lão hóa da - Ảnh: Brightside

Nhân sâm là loại thuốc tự nhiên hàng đầu tại Hàn Quốc vì những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe và làn da. Dưỡng chất trong loại củ này hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi da và kéo dài tuổi thọ của các tế bào. Nhân sâm cũng rất hiệu quả trong việc tăng cường sản xuất collagen trong lớp hạ bì của da.

6. Axit Hyaluronic

Axit Hyaluronic là hoạt chất tuyệt vời để giữ ẩm, duy trì độ đàn hồi da - Ảnh: Brightside

Khi chúng ta già đi, bã nhờn được sản xuất ít hơn, làm quá trình lão hóa da tăng tốc vì độ ẩm giảm.

Axit hyaluronic là thành phần kết dính tuyệt vời giúp duy trì độ ẩm cho làn da, từ đó mang lại những đặc tính có lợi cho làn da. Loại axit này có khả năng biến đổi da bị chảy xệ thành làn da ngậm nước, đảm bảo tính đàn hồi.

7. Chất nhầy ốc sên

Chất nhầy ốc chứa rất nhiều chất tốt cho làn da như collagen, axit hyaluronic, vitamin và muối khoáng - Ảnh: Brightside

Những bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc là "bất khả chiến bại". Trong đó, chất nhầy ốc sên có chứa một loạt các nguyên tố tuyệt vời như collagen, axit hyaluronic, vitamin và muối khoáng. Tất cả đều có khả năng tái tạo tế bào, phục hồi làn da.

Nhờ cấu trúc của nó, chất nhầy ốc có khả năng kết nối hiệu quả các gốc tự do, bình thường hóa việc sản xuất collagen và elastin. Loại dịch này có tác dụng chống viêm, làm dịu và loại bỏ kích ứng. Đồng thời, dưỡng ẩm, bảo vệ làn da khỏi các tác động xấu.

8. Bảo vệ da trước tia UV

Kem chống nắng rất quan trọng vì chúng giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại, bỏng rát hay ung thư - Ảnh: Brightside

Tiếp xúc với tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, vì loại tia này làm sản xuất collagen giảm, kết quả là da mỏng hơn, xuất hiện các nếp nhăn. Kem chống nắng là điều bắt buộc trong hệ thống làm đẹp Hàn Quốc.

9. Tăng cường collagen

Từ giờ, bạn nên dùng loại huyết thành có chứa nhiều collagen để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc làn da. Loại chất này giống như một cái khung giữ toàn bộ tòa nhà với nhau. Có nghĩa là collagen giúp duy trì độ đàn hồi và làm cho da sáng hơn.

Da thiếu collagen sẽ trở nên xù xì, bắt đầu mất đi sự sung mãn và săn chắc. Tuổi tác càng lớn, lượng chất này được sản xuất càng ít.

10. Peptide

Peptide là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lão hóa da - Ảnh: Brightside

Như đã đề cập, collagen là những chuỗi protein rất quan trọng cho làn da. Những phân đoạn này được gọi là peptide. Khi lượng peptide ngày càng tăng, cơ thể sẽ nhận được thông điệp rằng da đang bị mất collagen và bắt đầu sản sinh. Nói cách khác, các sản phẩm có chứa peptide giúp tăng sản xuất collagen. Đẩy mạnh hiệu quả ngăn ngừa lão hóa da.

Với 10 bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc trên, chắc chắn rằng việc ngăn ngừa lão hóa và sở hữu làn da, nhan sắc trẻ trung không phải là điều gì quá khó khăn đối với phụ nữ.