Nhờ 10 bí quyết ngăn ngừa lão hóa da này mà nhan sắc của phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung, xinh đẹp hơn tuổi thật

Brightside đã thống kê một số bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc có tác dụng đẩy lùi dấu hiệu lão hóa giúp phụ nữ tại đất nước này sở hữu nhan sắc trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều.
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Những bí quyết chăm sóc da từ Hàn Quốc rất được phụ nữ trên toàn thế giới tin cậy, ứng dụng. Ngành công nghiệp làm đẹp tại quốc gia này tập trung nhiều vào yếu tố độ ẩm, độ căng mịn và trẻ hóa.
Dưới đây là 10 bí quyết ngăn ngừa lão hóa từ Hàn Quốc, chắc chắn bạn nên "bỏ túi" ngay.
1. Làm sạch đa bước
Trong trường hợp này, bạn cần làm sạch dạng dầu để loại bỏ tất cả các tạp chất như mồ hôi, bã nhờn, kem chống nắng và mỹ phẩm trang điểm. Bước thứ hai là sử dụng chất tẩy rửa gốc nước để loại bỏ tất cả các dư lượng còn sót lại như bụi bẩn, vi khuẩn.
2. Mát xa mặt
Mát xa dựa trên các chuyển động kích thích tác động đến các hạch bạch huyết giúp ngăn ngừa lão hóa bằng cách thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ chất thải.
Phương pháp này thường được sử dụng dọc theo đường V, ở những vùng trên, giữa mắt và quanh miệng để ngăn ngừa xuất hiện các nếp nhăn.
3. Dưỡng ẩm ngay lập tức
Nếu thực sự muốn làn da luôn mềm mại, căng mướt suốt cả ngày dài, hãy đảm bảo dưỡng ẩm ngay sau khi làm sạch hoặc tắm. Khi lỗ chân lông mở ra trong lúc tắm hoặc rửa mặt là thời điểm tốt nhất để áp dụng kem dưỡng ẩm.
4. Vitamin C
Vitamin C nuôi dưỡng làn da khô và xỉn màu từ trong ra ngoài. Các đặc tính chống oxy hóa của loại dưỡng chất này làn da sáng mịn bằng cách cải thiện sự lưu thông máu.
Axit citric trong vitamin C loại bỏ các tác nhân xấu từ lỗ chân lông, cũng như tế bào chết giúp làn da sạch sẽ. Bạn nên sử dụng huyết thanh vitamin C hoặc sử dụng nước cốt chanh tươi pha loãng với nước rồi thoa lên mặt bằng bông.
5. Nhân sâm
Nhân sâm là loại thuốc tự nhiên hàng đầu tại Hàn Quốc vì những lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe và làn da. Dưỡng chất trong loại củ này hoạt động như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi da và kéo dài tuổi thọ của các tế bào. Nhân sâm cũng rất hiệu quả trong việc tăng cường sản xuất collagen trong lớp hạ bì của da.
6. Axit Hyaluronic
Khi chúng ta già đi, bã nhờn được sản xuất ít hơn, làm quá trình lão hóa da tăng tốc vì độ ẩm giảm.
Axit hyaluronic là thành phần kết dính tuyệt vời giúp duy trì độ ẩm cho làn da, từ đó mang lại những đặc tính có lợi cho làn da. Loại axit này có khả năng biến đổi da bị chảy xệ thành làn da ngậm nước, đảm bảo tính đàn hồi.
7. Chất nhầy ốc sên
Những bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc là "bất khả chiến bại". Trong đó, chất nhầy ốc sên có chứa một loạt các nguyên tố tuyệt vời như collagen, axit hyaluronic, vitamin và muối khoáng. Tất cả đều có khả năng tái tạo tế bào, phục hồi làn da.
Nhờ cấu trúc của nó, chất nhầy ốc có khả năng kết nối hiệu quả các gốc tự do, bình thường hóa việc sản xuất collagen và elastin. Loại dịch này có tác dụng chống viêm, làm dịu và loại bỏ kích ứng. Đồng thời, dưỡng ẩm, bảo vệ làn da khỏi các tác động xấu.
8. Bảo vệ da trước tia UV
Tiếp xúc với tia UV là nguyên nhân chính gây lão hóa sớm, vì loại tia này làm sản xuất collagen giảm, kết quả là da mỏng hơn, xuất hiện các nếp nhăn. Kem chống nắng là điều bắt buộc trong hệ thống làm đẹp Hàn Quốc.
9. Tăng cường collagen
Collagen là một loại protein cung cấp cấu trúc làn da. Loại chất này giống như một cái khung giữ toàn bộ tòa nhà với nhau. Có nghĩa là collagen giúp duy trì độ đàn hồi và làm cho da sáng hơn.
Da thiếu collagen sẽ trở nên xù xì, bắt đầu mất đi sự sung mãn và săn chắc. Tuổi tác càng lớn, lượng chất này được sản xuất càng ít.
10. Peptide
Như đã đề cập, collagen là những chuỗi protein rất quan trọng cho làn da. Những phân đoạn này được gọi là peptide. Khi lượng peptide ngày càng tăng, cơ thể sẽ nhận được thông điệp rằng da đang bị mất collagen và bắt đầu sản sinh. Nói cách khác, các sản phẩm có chứa peptide giúp tăng sản xuất collagen. Đẩy mạnh hiệu quả ngăn ngừa lão hóa da.
Với 10 bí quyết làm đẹp từ Hàn Quốc trên, chắc chắn rằng việc ngăn ngừa lão hóa và sở hữu làn da, nhan sắc trẻ trung không phải là điều gì quá khó khăn đối với phụ nữ.