5 loại dưỡng chất chống lão hóa, kéo căng da mặt giúp phụ nữ níu kéo tuổi xuân hiệu quả như thẩm mỹ

Nếu không có đủ điều kiện hoặc chưa sẵn sàng để áp dụng các liệu pháp thẩm mỹ trên, vẫn có rất nhiều loại sản phẩm có thể giúp bạn trông trẻ trung, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Phẫu thuật thẩm mỹ, botox hay tiêm mỹ phẩm là những phương pháp làm đẹp tốn kém mà phụ nữ sẵn sàng áp dụng để níu kéo tuổi xuân cho làn da. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng, có những loại dưỡng chất mang đến hiệu quả tương tự các liệu pháp tốn kém này mà giá thành rất thấp, đồng thời đảm bảo được tính an toàn khi sử dụng.

Các peptide thư giãn cơ mặt nhưng không gây ra bất kì áp lực nào. Chất argireline không độc hại, tuy chúng bị cơ thể đào thải nhưng hiệu quả lại được tích lũy trong thời gian dài. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên chọn các sản phẩm có nồng độ tương đối peptide để xóa mờ các dấu hiệu lão hóa.

Argireline là một peptide có khả năng thâm nhập vào da, kích thích một số quá trình quan trọng. Loại chất này thường được gọi là "đối thủ" cạnh tranh của botox vì hiệu ứng mang đến rất giống nhau.

2. Peptide

Peptide được xem như nọc độc của rắn vì có tác dụng tương tự. Loại chất này cũng giống như Argireline, chúng có thể làm giãn cơ bắp, ngăn chặn co thắt và kết quả là, làm phẳng các nếp nhăn vừa và nhỏ trong thời gian ngắn.

Để sử dụng loại chất này một cách hiệu quả nhất, bạn có thể đến tham khảo ý kiến của các chuyên gia, bác sĩ da liễu.

3. Matrixyl

Matrixyl có khả năng tái tạo tế bào mới, sản sinh collagen cực kỳ hiệu quả trong việc ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Brightside

Matrixyl hoặc Palmitoyl pentapeptide-4 cũng là một dạng của peptide. Những chất này làm tăng quá trình tái tạo tế bào mới, nâng cao chất lượng sản xuất collagen và axit hyaluronic. Mỹ phẩm bao gồm matrixyl giúp xóa mờ các dấu hiệu lão hóa, trẻ hóa làn da hiệu quả. Bạn có thể thêm thành phần này vào huyết thanh.

4. Chiết xuất từ chất nhờn ốc sên

Tại Hàn Quốc và Nhật Bản, ốc sên là nguyên liệu kéo dài tuổi xuân mà phụ nữ vô cùng ưa chuộng - Ảnh: Brightside

Mỹ phẩm có chiết xuất từ ​​chất nhờn ốc sên có tác dụng tái tạo, làm săn chắc làn da, giữ ẩm, đồng thời loại bỏ các dấu hiệu của viêm hay mụn trứng cá.

Những sản phẩm có nguồn gốc từ dịch ốc sên cũng kéo căng các nếp nhăn, cũng như chữa lành các vết thương, điều trị mụn mà không để lại sẹo hay thâm.

5. Chất chống oxy hóa

Vitamin C, E là một trong những dưỡng chất có khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da hữu hiệu nhất - Ảnh: Brightside

Chất chống oxy hóa hoạt động tương tự như chất bảo quản, làm chậm quá trình lão hóa. Bạn nên chọn các sản phẩm tích hợp nhiều dạng chất chống oxy hóa với nhau, điều này làm tăng tác dụng của chúng.

Dưới đây là danh sách các chất chống oxy hóa hiệu quả nhất mà bạn có thể tham khảo:

Vitamin C làm cho làn da sáng mịn, trắng hồng đồng nhất, cũng như ngăn chặn tình trạng viêm, tăng cường tổng hợp collagen.

Bên cạnh đó, chiết xuất hạt nho cũng là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp sản xuất collagen và elastin. Hai loại chất đóng vai trò quan trọng trong kết cấu và độ đàn hồi của làn da.

Bạn cũng không nên bỏ qua chiết xuất trà xanh, loại sản phẩm này giúp phục hồi các tế bào bị tổn thương, giảm mụn, tiêu viêm.

Chất kẽm cũng hoạt động như chất chống oxy hóa vì khả năng làm tăng sản xuất collagen và ức chế quá trình hình thành nếp nhăn, chảy xệ.

Vitamin E là dưỡng chất chống oxy hóa và nuôi dưỡng toàn diện làn da - Ảnh: Brightside

Tocopherol hay còn gọi là vitamin E có công dụng kích thích tái sinh tế bài mới, nâng cơ mặt, đồng thời giúp làn da mềm mại, mịn màng hơn.

Retinol hay vitamin A làm tăng sản xuất collagen để chống lại các nếp nhăn, ức chế quá trình lão hóa da.

Trong khi đó, chiết xuất từ nước ép lựu giúp làm chậm lão hóa triệt để.

Bây giờ, hãy áp dụng ngay những dưỡng chất trên vào quá trình làm đẹp hàng ngày một cách khoa học, đúng đắn, bạn sẽ đẩy lùi được tối đa lão hóa, ức chế sự xuất hiện của nếp nhăn, chảy xệ... cuối cùng, sở hữu làn da căng mướt, trắng hồng tràn đầy sức sống.