5 cách làm trắng da mặt tại nhà, áp dụng ngay để sở hữu nhan sắc rạng rỡ đi chơi dịp 30/4

Nếu bạn không có nhiều thời gian đi spa hoặc khoản chi phí giới hạn thì có thể làm trắng da mặt tại nhà bằng những cách tự nhiên nhưng không kém phần hiệu quả này:

Ngoài đến spa, tắm trắng hoặc áp dụng những phương pháp công nghệ cao thì những cách tự nhiên làm trắng da mặt tại nhà được rất nhiều chị em tin tưởng lựa chọn.

Trộn hỗn hợp gồm 3 nguyên liệu trên theo tỉ lệ 1:1:1 rồi thoa trực tiếp lên da mặt. Mát xa nhẹ nhàng, thư giãn trong khoảng 15 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước ấm thật sạch.

Mỗi nguyên liệu trong công thức này đều có công dụng làm đẹp riêng. Sữa chua giúp tẩy trắng da, dưỡng ẩm. Cà chua se khít lỗ chân lông, làm sáng da và yến mạch giúp loại bỏ tế bào chết.

Cách này có thể thực hiện 3 - 4 lần mỗi tuần và nên tiến hành vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Chanh tươi và mật ong:

Sự kết hợp giữa chanh tươi và mật ong luôn mang đến cho phái đẹp sự hài lòng. Trong chanh tươi có nhiều axit tự nhiên làm trắng da nhanh và hiệu quả, kết hợp mật ong có tính mát giúp làm dịu và mềm da.

Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần vắt vài giọt nước cốt chanh vào 1 thìa mật ong rồi bôi trực tiếp lên da mặt. Mát xa trong vòng 20 phút sau đó rửa mặt lại bằng nước sạch.

Khoai tây:

Khoai tây làm trắng da rất nhanh chóng bởi có nhiều dưỡng chất và vitamin. Dùng loại củ này nghiền nhuyễn đắp mặt vào buổi tối trước khi đi ngủ 3 - 4 lần mỗi tuần, bạn sẽ có được làn da rạng ngời, mịn màng nhanh chóng.

Dưa leo:

Mặt nạ dưa leo cũng là một trong những cách làm trắng da mặt tại nhà mà bạn không nên bỏ qua.

Chỉ cần dùng dưa leo thái lát mỏng, cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 5 phút rồi đắp lên mặt. Thư giãn khoảng 15 phút sau đó rửa mặt lại thật sạch. Cách này không chỉ giúp trắng da mà còn mang đến cảm giác thư giãn tuyệt vời cho đôi mắt và tinh thần.

Nha đam (lô hội):

Tương tự như với dưa leo, chị em có thể thay đổi các loại mặt nạ để cung cấp nhiều dưỡng chất hơn cho da.

Nha đam sau khi rửa sạch, lấy phần thịt xay nhuyễn là có thể dùng đắp lên mặt. Sau khoảng 15 - 20 phút thì rửa mặt lại bằng nước ấm là hoàn thành.

Những lưu ý khi làm trắng da mặt tại nhà

Hầu hết những phương pháp tự nhiên đều không có tác dụng ngay lập tức. Do đó, bạn nên kiên trì thực hiện trong một khoảng thời gian, không nên nóng vội dùng nhiều sản phẩm cùng một lúc vì có thể gây dị ứng.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho da mặt trong quá trình làm trắng bằng các nguyên liệu tự nhiên trên, chị em nên "test" thử các hỗn hợp ở phần da non ở cổ tay trước khi thoa trực tiếp lên da mặt.