3 cách trị nứt gót chân tại nhà hiệu quả đảm bảo bạn chưa từng thử qua

Những lúc thời tiết giao mùa, đặc biệt là thời khắc cuối năm chuyển đông này rất dễ làm da bị khô, tay chân bị nứt nẻ. Thời tiết lạnh, khô hanh là nguyên nhân hàng đầu gây nên trạng nứt nẻ chân tay, trong đó phải kế đến đó là bị nứt gót chân. Da bị khô xơ nứt nẻ gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thẩm mỹ, do vậy bạn cần cách trị nứt gót chân tại nhà để chăm sóc da tốt hơn. Bài viết này sẽ chia sẻ cho bạn những biện pháp đơn giản có thể tự áp dụng ngay tại nhà với chi phí thấp nhất.

Nứt gót chân là hiện tượng da bị bong tróc, nứt da, cảm giá ngứa rất khó chịu. Nếu bị nhẹ thì vết nứt sẽ nhỏ ly ti và không ảnh hưởng nhiều đến bạn. Tuy nhiên, nếu như nứt gót chân nặng thì sẽ tạo thành những vết nứt to, khiến bị đau, nhiều lúc còn bị chảy máu mỗi khi trọng lượng cơ thể dồn xuống chân. Nếu như bạn không có biện pháp ngăn ngừa và điều trị hợp lý thì sẽ gây tổn thương sâu trong da, khiến vi khuẩn xâm nhập và dễ bị nhiễm trùng.

Bạn đừng nghĩ nứt gót chân sẽ tự động lành mà không cần chăm sóc gì cả vì nó cũng không gây ảnh hưởng đến cơ thể. Bạn cần loại bỏ ngay suy nghĩ này và nên áp dụng ngay các biện pháp điều trị nứt gót chân hiệu quả như dưới đây.

Trị nứt gót chân tại nhà với chuối

Chuối rất giàu vitamin B, C, A cùng nhiều khoáng chất khác như sắt, kẽm, magie, ... Những thành phần này đều tốt cho sức khỏe và làm đẹp hiệu quả, trong đó phải kể đến đó là nứt gót chân. Chuối giúp dưỡng ẩm cho da, giảm tình trạng da bị khô dẫn đến bong tróc, nứt nẻ. Dùng chuối là biện pháp đơn giản mà bạn có thể dùng để trị nứt gót chân ngay tại nhà.

Bạn hãy lấy 1 trái chuối thật chín bỏ vỏ rồi đem đi nghiền nhuyễn. Sau đó, đắp chuối lên phần gót chân. Dùng khăn mỏng để cố định lớp này trên gót chân. Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Nếu bạn không thích dùng chuối thì có thể chuyển qua đu đủ chín cũng được, vì hai loại trái cây này có công dụng hỗ trợ trị nứt gót chân ngang nhau.

Cách trị nứt gót chân hiệu quả bằng dầu dừa

Dầu dừa chính là một trong những loại tinh dầu thiên nhiên có nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Nhờ thành phần chính là tinh dầu, vitaminn E mà dầu dừa lọt vào danh sách sản phẩm giúp trị nứt gót chân hoàn hảo. Nó giúp ngăn ngừa lão hóa, cung cấp dưỡng chất cho vết nứt được phục hồi và mờ dần đi.

Cách áp dụng rất đơn giản, chỉ cần bạn thoa dầu dừa lên gót chân kết hợp massage nhẹ nhàng khoảng 2 – 5 phút là được. Sau đó đem 1 chiếc tất mỏng vô chân để giữ ẩm. Bạn có thể để như vậy qua đêm rồi mới rửa sạch chân lại nhé.

Trị nứt gót chân bằng bột cám gạo

Bột cám gạo giàu vitamin B, là nguyên liệu tự nhiên giúp tẩy tế bào chết hiệu quả. Trên vị trí gót chân da bi nứt và trở nên chai cứng, lớp tế bào này sẽ cản trở sự hấp thu dưỡng chất. Bột cảm gạo là giải pháp tuyệt vời để trị nứt gót chân cho bạn.

Chuẩn bị: Bột cám gạo, mật ong, dầu dừa.

Thực hiện:

- Trộn đều bột cám gạo với mật ong và dầu dừa hoặc dầu oliu tỷ lệ sao cho tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

- Thoa đều hỗn hợp này lên gót chân.

- Giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trên đây là 3 cách đơn giản mà bạn có thể dùng để trị nứt gót chân tại nhà hiệu quả nhất. Bạn có thể sử dụng mỗi ngày để nhanh lấy lại vẻ đẹp mịn màng của đôi chân. Ngoài ra, việc ngâm chân với thảo dược hay các loại tinh dầu sẽ giúp da chân được cải thiện nhanh chóng hơn. Bạn hãy thử kết hợp xem sao nhé.