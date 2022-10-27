3 cách làm giảm mỡ mặt chỉ với 1 nguyên liệu, cách làm lại cực hiệu quả ngay tại nhà

Chăm sóc da 27/10/2022 17:34

Giảm mỡ mặt là một trong những mối quan tâm của các chị em. Và dưới đây là cách làm không chỉ mang lại hiệu quả cao mà còn không tốn quá nhiều chi phí. Đồng thời, muối cũng là nguyên liệu có sẵn trong mỗi gian bếp.

 

3 cách làm giảm mỡ mặt chỉ với 1 nguyên liệu, cách làm lại cực hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 1

Muối có khả năng tẩy tế bào chết ở da, giúp lỗ chân lông thông thoáng, tạo đường để các độc tố (có khả năng gây mỡ nếu tích tụ quá lâu) thoát ra ngoài. Từ đó, tạo cảm giác gương mặt trở nên gọn gàng, thanh thoát hơn.

Ảnh minh họa: Internet

1. Giảm mỡ mặt bằng muối nhờ xông hơi

3 cách làm giảm mỡ mặt chỉ với 1 nguyên liệu, cách làm lại cực hiệu quả ngay tại nhà - Ảnh 2

Muối được nghiên cứu có thể giảm thâm đọng nước vùng mắt. Trong đó kali. magie cùng canxi là những dưỡng chất điển hình giúp da mặt trở nên săn chắc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Muối được nghiên cứu có thể giảm thâm đọng nước vùng mắt. Trong đó kali. magie cùng canxi là những dưỡng chất điển hình giúp da mặt trở nên săn chắc hơn. Đồng thời muối sẽ giúp lỗ chân lông được thông thoáng và làm sạch sâu.

Để chuẩn bị xông hơi bạn cần lượng muối cho vào nồi nước có nhiệt độ 60 - 70 độ C. Tiến hành trùm một chiếc khăn để khuôn mặt được hấp thụ tối đa nhiệt từ nước muối.

Phương pháp này ngoài giúp bạn đào thải mỡ thừa còn sẽ giúp máu tuần hoàn và lưu thông tốt hơn. Từ đó các sợi collagen trên khuôn mặt được thúc đẩy hoạt động. Bạn hãy thực hiện xông hơi như vậy 3 - 4 lần mỗi tuần để tăng cường hiệu quả.

2. Hỗn hợp muối và nước chanh

Muối kháng khuẩn hút nước còn chanh là acid có khả năng tác động đối với mỡ. Bạn cần chuẩn bị chiếc bát để trộn lẫn 2 hỗn hợp này. Sau đó thoa đều lên da mặt và tiến hành mát xa.

Cách giảm mỡ mặt bằng hỗn hợp muối và nước cốt chanh khá phù hợp cho da nhờn và da dầu. Sau khi thực hiện khả năng tổng hợp collagen của da sẽ được cải thiện. Đồng thời da bạn cũng trở nên săn lại và tươi tắn hơn.

3. Massage mặt với muối

Cách giảm béo mặt bằng muối massage mặt mang lại hiệu quả đánh bay mỡ thừa rất tốt. Chăm chỉ thực hiện mỗi ngày, bạn sẽ thấy khuôn mặt săn chắc và thon gọn hơn. Muối cũng giúp làm sạch và loại bỏ bụi bẩn trên da, nhờ đó cũng giảm mụn mọc và có tác dụng kiềm dầu nhất là ở vùng chữ T.

Với phương pháp này, bạn hãy pha 2 thìa muối hạt với nước nóng cho đến khi muối hơi tan một chút, sau đó dùng khăn vải xô thấm dung dịch nước muối thoa lên vùng mặt. Chú ý xoa luôn cả vùng cằm và cổ. Sau đó massage mặt nhẹ nhàng bằng những đầu ngón tay trong khoảng 10 phút rồi rửa mặt sạch. Tuy mang lại hiệu quả cao song phương pháp này không thực sự phù hợp với những ai gặp các vấn đề về da như dị ứng, ửng đỏ hoặc có mụn viêm.

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