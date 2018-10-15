15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết

Chăm sóc da 15/10/2018 14:31

Những vật dụng chúng ta tiếp xúc hàng ngày như quần áo, điện thoại, trang sức... có thể trở thành tác nhân khiến làn da nổi mẩn đỏ, dị ứng vô cùng nguy hiểm.

Brightside đã thu thập danh sách bao gồm 15 vật dụng hàng ngày có thể gây ra dị ứng da mà nhiều người đang ngó lơ.

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1

Điện thoại, máy tính bảng

Thời đại tiên tiến, thật khó để chúng ta sống thiếu các thiết bị công nghệ cao như điện thoại thông minh và máy tính bảng. Nhưng có một số người bị dị ứng với niken hoặc coban, những kim loại được sử dụng trong phần lớn các mẫu điện thoại hiện đại. Khi sử dụng các thiết bị này, họ sẽ gặp phải tình trạng ngứa, phát ban trên tay, tai và má. Nếu có những triệu chứng này, hãy cố gắng nói chuyện điện thoại ít hơn hoặc hãy sử dụng loa ngoài - Ảnh: Brightside 

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2

Nút quần

Giống như điện thoại di động, nút quần áo cũng chứa nhiều niken. Đối với những người bị dị ứng, tiếp xúc với kim loại này sẽ khiến da ngứa và phát ban đỏ. Nếu mắc phải tình trạng này, hãy mặc thêm một lớp quần áo nữa để bảo vệ làn da - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 3

Thịt

Sau khi ăn một miếng thịt nhỏ, bạn hắt hơi liên tục, cơ thể ngứa ngáy khắp nơi và cảm thấy buồn nôn. Điều này chứng minh bạn bị dị ứng với loại thịt vừa ăn. Tình trạng dị ứng này có thể phát triển ở mọi lứa tuổi. Nhiều người sẽ bị nổi ban đỏ, thậm chí là sưng phù khuôn mặt khi dị ứng với thực phẩm - Ảnh: Brightside 

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 4

Trái cây ô nhiễm 

Nếu đang ăn một loại trái cây thụ phấn như táo, kiwi, đào... rồi đột nhiên cảm thấy đôi môi và cổ họng nóng rang. Bạn có thể mắc hội chứng dị ứng phấn hoa. Vấn đề này không ảnh hưởng đến trẻ nhỏ mà thường được phát hiện trong giai đoạn niên thiếu - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 5

Ánh nắng mặt trời

Khi dị ứng với ánh nắng mặt trời, bạn sẽ cảm thấy ngứa, viêm và liên tục gãi để xoa dịu cảm giác khó chịu. Nếu tình trạng này không biến mất, tốt hơn là bạn nên đến tham khảo ý kiến ​​bác sĩ - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 6

Dịch mề đay

Nổi mề đay thủy sinh là căn bệnh về da hiếm gặp, nguyên nhân có thể là do tiếp xúc với nước, nắng nóng. Đặc biệt, khi các hạt mề đay này bị vỡ, dịch trong chúng cực kỳ nguy hại đối với làn da nhạy cảm - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 7

Bài tập

Nếu mắc phải loại dị ứng hiếm gặp này, cơ thể của bạn không thể tách protein ra khỏi thức ăn. Vì vậy khi nhiệt độ cơ thể tăng lên trong quá trình tập luyện, bạn sẽ thấy khó thở, phát ban, sưng họng, thậm chí là phù mạch. Nếu mắc phải tình trạng này, hãy chọn các phương pháp tập luyện thư giãn và nhẹ nhàng hơn như yoga. Ngoài ra, tránh các loại thực phẩm giàu protein, đặc biệt là trước khi tập luyện - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 8

Mồ hôi

Vào những ngày nắng nóng, bạn thường bị phát ban, ngứa những vị trí đổ mồ hôi, bạn có thể bị dị ứng với mồ hôi của chính mình. Loại dị ứng này được gọi là nổi mề đay cholinergic, tình trạng này sẽ biến mất ngay sau khi cơ thể hạ nhiệt - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 9

Mỹ phẩm trang điểm và sản phẩm chăm sóc da

Hóa chất chứa trong mỹ phẩm, kem dưỡng và nước hoa có thể gây ra các phản ứng sau khi sử dụng vài giờ hoặc vài ngày. Nếu không chắc chắn về một thành phần nhất định trong mỹ phẩm, tốt hơn là nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu hoặc kiểm nghiệm trước khi dùng - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 10

Chất tẩy quần áo

Một số thành phần trong chất tẩy quần áo có thể gây dị ứng da. Dấu hiệu nhận biết là ngứa, khó chịu khi mặc quần áo hoặc ngủ trên chăn, gối, đệm trải giường được làm sạch bằng chất tẩy đó - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 11

Chất tẩy gia dụng

Giống như trường hợp trên, vấn đề dị ứng này xảy ra do một số nguyên liệu có trong chất tẩy rửa gia dụng. Các triệu chứng bao gồm phát ban, mẩn đỏ ở những nơi tiếp xúc trực tiếp với chất tẩy rửa - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 12

Len

Chúng ta nghĩ rằng cảm giác ngứa là bình thường vì các sợi len chạm vào da. Nhưng một số người đang dị ứng với lanolin, một thành phần sáp tự nhiên được sản xuất bởi cừu. Loại chất này cũng được thêm vào một số sản phẩm trang điểm, vì vậy bạn nên cẩn thận với triệu chứng này - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 13

Chất liệu da 

Nếu bạn cảm thấy ngứa ngáy và rát khi mặc một chiếc áo khoác da, có lẽ bạn đã bị dị ứng với chất liệu này - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 14

Trang sức

Như các trường hợp dị ứng với niken trên điện thoại di động, nút quần áo, đồ trang sức cũng có thể chứa loại kim loại này. Nếu xuất hiện các nốt đỏ, ngứa khi đeo nhẫn và vòng tay, bạn nên hạn chế sử dụng chúng - Ảnh: Brightside

15 tác nhân trong cuộc sống thường ngày vô tình gây ra dị ứng, hủy hoại làn da mà không phải ai cũng biết - Ảnh 15

Sách

Đối với những người dị ứng sách, mùi từ vật dụng này sẽ gây ra các cơn hắt hơi liên tục và tạo cảm giác đau đầu. Nếu quá nhạy cảm với bụi giấy, hãy chuyển sang đọc sách điện tử - Ảnh: Brightside

Nếu làn da thường xuyên mẩn đỏ, ngứa và khó chịu không rõ lý do, rất có thể bạn đang dị ứng với 1 trong 15 tác nhân trên.

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