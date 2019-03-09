10 quy tắc chăm sóc da giúp phụ nữ Hàn Quốc luôn trẻ trung như tuổi 20

Dưới đây là 10 bí mật giúp phụ nữ Hàn Quốc sở hữu làn da căng mịn, hồng hào và đẩy lùi lão hóa da tối đa.

Phương pháp làm sạch kép này giúp làn da sạch thoáng, không còn cặn bã hay mỹ phẩm nào. Điều này ngăn ngừa mụn, viêm, mẩn ngứa xuất hiện.

Bước đầu tiên, hãy hòa tan mỹ phẩm kem chống nắng, bã nhờn từ lỗ chân lông bằng dầu tẩy trang hoặc tinh dầu tự nhiên. Bước thứ hai là sử dụng sữa rửa mặt yêu thích để loại bỏ tất cả các bụi bẩn, vi khuẩn, tế bào chết còn sót lại.

2. Mát xa da mặt

Mát xa thường xuyên sẽ kích thích các hạch bạch huyết giúp ngăn ngừa lão hóa bằng cách thúc đẩy lưu thông máu, loại bỏ chất độc. Bạn chỉ cần xoa bóp thường xuyên ở các khu vực phía trên, giữa mắt và xung quanh miệng để ngăn ngừa nếp nhăn. Sau đó, hãy rửa sạch da mặt và thoa kem dưỡng ẩm lên da.

Mát xa mỗi ngày là phương pháp ngăn ngừa lão hóa tuyệt vời mà bạn nên làm theo - Ảnh: Internet

3. Giữ ẩm ngay lập tức

Nếu muốn sở hữu làn da căng mịn, không xuất hiện lỗ chân lông, hãy dưỡng ẩm ngay sau khi rửa mặt hay tắm. Vì lúc này, lỗ chân lông sẽ mở ra nên kem dưỡng ẩm sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào sâu bên trong giúp làn da ngậm nước.

4. Vitamin C

Vitamin C nuôi dưỡng làn da khô và xỉn màu từ trong ra ngoài. Nhờ đặc tính chống oxy hóa, loại chất này thanh lọc độc tố, làm sáng làn da bằng cách cải thiện lưu thông máu. Hơn nữa, axit citric có tác dụng "kỳ diệu" trong việc se khít lỗ chân lông, làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và loại bỏ các tế bào chết.

Hãy sử dụng huyết thanh vitamin C hoặc chỉ cần vắt nửa quả chanh trộn loãng với nước để thoa lên da mặt. Chanh giúp làn da tươi sáng và trong trẻo.

Tuy nhiên, không sử dụng chanh hoặc bất kỳ phương pháp chứa vitamin C nào trước khi bạn ra ngoài. Vì vitamin C có thể để lại sắc tố trên da, tăng tác hại từ ánh nắng.

5. Nhân sâm

Nhân sâm là loại thuốc hàng đầu của Hàn Quốc trong việc chăm sóc sức khỏe và làn da. Loại "thần dược" này hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, duy trì độ đàn hồi của da và kéo dài tuổi thọ của các tế bào. Nhân sâm cũng rất hiệu quả trong việc tăng sản xuất collagen trong lớp hạ bì của da.

6. Hyaluronic axit

Khi chúng ta già đi, bã nhờn được sản xuất ít hơn, đồng thời đẩy mạnh quá trình lão hóa da. Axit hyaluronic là thành phần vừa có khả năng duy trì độ ẩm vừa tăng cường độ đàn hồi cho làn da.

Nhân sâm là một trong những thần dược được phụ nữ Hàn sử dụng để níu kéo tuổi xuân - Ảnh: Internet

7. Chất nhầy ốc sên

Chất nhầy của ốc sên chứa nhiều yếu tố tuyệt vời như collagen, axit hyaluronic, vitamin và muối khoáng. Đây là cách tự nhiên tuyệt vời để tái tạo tế bào, khôi phục lớp biểu bì của làn da hư tổn hữu hiệu.

Do cấu trúc đặc biệt, chất ngầy ốc sên có khả năng giảm thiểu tác hại của các gốc tự do và bình thường hóa quá trình sản xuất collagen và elastin. Đồng thời, loại chất này còn có tác dụng chống viêm, làm dịu và điều trị kích ứng. Bên cạnh đó, chất nhầy ốc sên còn giữ ẩm cho da vượt trội.

8. Chống tia cực tím

Tiếp xúc với tia cực tím là một trong những nguyên nhân chính gây ra lão hóa sớm do việc sản xuất collagen giảm thiểu.

Kem chống nắng là điều bắt buộc để bảo vệ làn da mỗi ngày. Thực hiện việc này sẽ ngăn ngừa lão hóa, hạn chế nếp nhăn, nám, chảy xệ và nhiều dấu hiệu lão hóa khác xuất hiện.

9. Collagen

Collagen là một loại protein cấu trúc da, nó giống như chiếc khung giữ cho làn da luôn căng mịn. Có nghĩa là chuỗi protein này giúp duy trì độ đàn hồi và làm da sáng hơn.

Làn da thiếu collagen sẽ trở nên chảy xệ và bắt đầu mất đi sự đầy đặn, săn chắc. Tuổi tác càng cao thì quá trình sản xuất collagen càng chậm. Đây là lý do tại sao huyết thanh collagen đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình làm đẹp chống lão hóa.

Muốn làn da luôn căng mịn, tươi trẻ, bạn phải tăng cường cung cấp collagen mỗi ngày - Ảnh: Internet

10. Peptide

Collagen rất quan trọng đới với làn da của chúng ta. Đây là một loại protein dạng chuỗi được làm từ nhiều phân đoạn nhỏ. Những phân đoạn này được gọi là peptide.

Khi cơ thể chúng ta phát hiện lượng peptide ngày càng tăng, chúng sẽ nhận được thông báo rằng da đang mất collagen và bắt đầu sản xuất. Nói cách khác, các sản phẩm có chứa peptide giúp tăng sản xuất collagen, mang đến làn da căng mịn.

Trên đây chính là 10 bí quyết ngăn ngừa lão hóa vô cùng đơn giản từ phụ nữ Hàn Quốc mà mọi phụ nữ đều có thể áp dụng.