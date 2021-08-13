Top thực phẩm giúp trẻ bổ não, cho con ăn nhiều sẽ càng thông minh mẹ nên nhớ nhé

Dưới đây đều là những thực phẩm phổ biến nhưng lại ích ai biết rằng chúng mang đến giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là tốt cho trí não của con.

Quả bơ

Quả bơ được nhiều bà mẹ lựa chọn làm thực phẩm bổ sung hàng đầu cho bé. Bơ chứa nhiều loại vitamin (vitamin nhóm A, C, E và nhóm B,…), nhiều loại nguyên tố khoáng ( kali, canxi, sắt, magie, phốt pho, natri, kẽm, đồng, mangan, selen,…), chất xơ thực vật ăn được,… giàu dưỡng chất toàn diện, không chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể bé mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của em bé.

Bạn có thể cho trẻ ăn bơ kèm với salad hoặc làm nước uống hàng ngày, đây chính là cách bạn đang nuôi dưỡng trí não của con mình.

Chocolate đen

Cho trẻ ăn chocola đen giúp con phát triển trí não (Ảnh minh họa: Internet)

Các hợp chất có trong chocolate đen như Flavonoids… có thể giúp con tăng cường trí nhớ, kéo dài sự tập trung, tăng tốc độ phản ứng, và tăng các kỹ năng giải quyết vấn đề bằng cách tăng dòng máu lưu thông đến não. Chocolate cũng chứa caffeine, một chất kích thích trí não với liều lượng thấp sẽ giúp tăng cường trí nhớ, tăng cảm xúc và sự tập trung. Ngoài ra, chocolate đen còn giúp kích thích cơ thể sản xuất endorphin, một chất giúp giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên, trẻ chỉ nên dùng 2 – 3g chocolate đen/ngày.

Hạt óc chó

Trong hạt óc chó cũng có thể thúc đẩy sự phát triển trí thông minh của trẻ em và giúp chúng có bộ não thông minh. Những đứa trẻ thường xuyên giao tiếp với cha mẹ sẽ thể hiện bản thân bằng lời tốt hơn khi chúng lớn lên, và tất nhiên chúng cũng thông minh hơn.

Đây chính là những thực phẩm bổ ích cho con bạn có thể bổ sung thường xuyên cho trẻ để con cao lớn thông minh hơn mẹ nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-thuc-pham-giup-tre-bo-nao-cho-con-an-nhieu-se-cang-thong-minh-me-nen-nho-nhe-417764.html