Những thủ phạm ngay trong nhà có thể đẩy trẻ đến những nguy hiểm khôn lường, cha mẹ nên lưu ý

1. Đặt phích nước, ấm chén, những thứ dễ vỡ ở nơi trẻ không với tới

Nuôi con là cuộc chiến khó khăn vì trẻ con thường rất hiếu động, đặc biệt từ 1-5 tuổi. Dù có ở bên cạnh con 24/24, cha mẹ chỉ cần lơ là một chút, con cũng dễ xảy ra nguy hiểm. Chính vì vậy, đây là những điều cha mẹ nên biết để bảo vệ con ngay trong ngôi nhà của mình.

Chỉ vì một chút sơ xuất của người lớn khiến con trẻ phải gặp nhiều nguy hiểm, nhiều trường hợp nặng còn ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của trẻ.

Đã có rất nhiều tai nạn thương tâm xảy ra khi trẻ vô tình nghịch phích nước nóng dẫn đến bỏng nặng, hoặc làm rơi vỡ ly chén khiến mảnh thủy tinh đâm vào người phải đi cấp cứu.

Chính vì vậy, để bảo vệ con ngay trong nhà, bố mẹ nên lưu ý cất hết những đồ vật thủy tinh, phích nước nóng lên trên cao hoặc để xa tầm với của trẻ.

2. Dán tất cả các ổ điện ở vị trí thấp

Để bảo vệ con trong nhà các bậc phụ huynh không được quên chuyện quan trọng này. Vì tâm lý trẻ nhỏ thường tò mò nhìn thấy cái gì cũng sờ mó hoặc bỏ vào miệng, điều này sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như trẻ nghịch tay vào các ổ điện.

Cha mẹ hãy dán các ổ điện bằng băng dính - Ảnh minh họa: Internet

Nếu nhà nào có ổ điện dưới thấp mà các bé có thể với tới, tốt nhất nên dán ngay lại bằng băng dính để tránh xảy ra hiểm họa khôn lường.

3. Dán các đầu nhọn ở thành giường, thành ghế

Việc quan trọng để bảo vệ con ngay trong nhà, đó là dán tất cả các đầu sắc nhọn ở thành giường, thành ghế bằng băng dính dày hoặc các miếng xốp.



Dán các đầu nhọn ở thành giường, thành ghế - Ảnh minh họa: Internet

Việc làm này để đảm bảo các con sẽ không bị thương khi đùa giỡn và bị va đập vào các thành giường, thành ghế. Cha mẹ nên biết những điều này để bảo vệ con khỏi những nguy hiểm đang rình rập xung quanh.