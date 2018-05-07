Nên hay không nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa?

Chăm sóc con 07/05/2018 15:47

Nhu cầu sử dụng điều hòa trong những ngày hè ngột ngạt, nóng bức ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, nhiều bậc cha mẹ vẫn băn khoăn nên hay không nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa.

Trẻ sơ sinh có nên nằm điều hòa?

Cơ chế điều hòa thân nhiệt của trẻ sơ sinh chưa hoàn chỉnh, do đó trẻ em rất dễ bị nóng hoặc đột ngột hạ thân nhiệt. Thời tiết nắng nóng trong những ngày hè dễ khiến bé bị cảm sốt hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp. Để con có giấc ngủ ngon và ổn định thân nhiệt, nhiều gia đình sử dụng đến giải pháp cho trẻ nằm điều hòa.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết để hạn chế các bệnh viêm hô hấp, trẻ sơ sinh cần được nằm ở nơi thông thoáng, tránh gió lùa. Lúc này, nằm điều hòa có nhiệt độ trung bình khoảng 27 độ C sẽ tốt hơn bật quạt.

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Trẻ sơ sinh có thể nằm phòng điều hòa ở nhiệt độ từ 25 - 28 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Việc điều hòa không khí sẽ mang lại sự thoải mái cho trẻ đồng thời ngăn ngừa hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, cha mẹ cần lưu ý không nên để trẻ ngủ dưới làn hơi điều hòa.

Những lưu ý khi dùng điều hòa cho trẻ sơ sinh

Để ý hướng gió điều hòa

Nên hay không nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa? - Ảnh 2
Mẹ chú ý không để hướng gió thổi trực tiếp vào người trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Để trẻ không bị cảm lạnh, cha mẹ cần chú ý không để trẻ trực tiếp nằm ở luồng gió thổi. Nên đặt điều hòa ở vị trí cao trong phòng. Mẹ cũng có thể sử dụng chế độ quạt đảo chiều để hướng gió không thổi vào người bé.

Giữ không khí phòng trong lành

Không nên bật điều hòa cả ngày. Theo các chuyên gia, thời gian trẻ sơ sinh nằm trong phòng điều hòa tối đa chỉ khoảng 3 giờ đồng hồ. Sau 3 giờ, nên tắt điều hòa trong khoảng 10 phút, mở cửa sổ ra để không khí tồn đọng thoát ra ngoài. Phòng ngủ của mẹ và bé sẽ thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, mẹ đừng quên dọn dẹp phòng thường xuyên, hạn chế nhiều đồ vật để giữ bầu không khí phòng ngủ được trong lành.

Duy trì độ ẩm trong phòng

Nên hay không nên cho trẻ sơ sinh nằm điều hòa? - Ảnh 3
Mẹ có thể đặt một chậu nước hoặc dùng máy tạo độ ẩm để trong phòng có máy điều hòa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu lo lắng việc bật điều hòa cả ngày có thể khiến làn da trẻ sơ sinh bị khô, mẹ hãy duy trì độ ẩm môi trường xung quanh. Dùng một chậu nước đặt trong phòng điều hòa sẽ tăng độ ẩm không khí trong phòng. Ngoài ra, mẹ có thể sử dụng máy tạo độ ẩm.

Định kỳ vệ sinh điều hòa

Điều hòa được khởi động lại lần đầu tiên sau mùa đông cần được vệ sinh sạch sẽ, làm sạch màng lọc để tránh vi khuẩn, nấm mốc gây bệnh ảnh hưởng đến hệ hô hấp của trẻ sơ sinh. Đồng thời, nên vệ sinh màng lọc điều hòa 2 tuần/lần và bảo dưỡng định kỳ để điều hòa hoạt động kết công suất.

Như vậy, trẻ sơ sinh vẫn có thể nằm điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Tuy nhiên, mẹ cũng đừng quên cho trẻ bú đủ hoặc cung cấp đủ lượng nước, đồng thời cho trẻ mặc nhiều lớp quần áo mỏng để giữ ấm cơ thể, tránh ảnh hưởng của hơi máy lạnh.

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