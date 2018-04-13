Mách mẹ tuyệt chiêu cai sữa dễ dàng cho bé

Chăm sóc con 13/04/2018 14:08

Chỉ với những mẹo nhỏ dưới đây, mẹ sẽ dễ dàng thành công trong kế hoạch cai sữa cho bé.

Thời điểm cai sữa mẹ phù hợp cho bé

Trong 6 tháng đầu đời, sữa mẹ là nguồn cung cấp dinh dưỡng quan trọng nhất và giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ sơ sinh. Sau thời điểm này, bé bước vào giai đoạn ăn dặm để bổ sung nhiều năng lượng hơn. Đến giai đoạn phát triển nhất định, mẹ bắt buộc phải cai sữa cho bé

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Mẹ cần chuẩn bị tâm lý để cai sữa cho bé khi đến thời điểm thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen bú đêm của bé không chỉ khiến mẹ vất vả mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ của con. Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng đối với trẻ em giúp hệ thần kinh phát triển. Việc cai sữa mẹ sẽ giúp bé ngủ xuyên đêm tạo điều kiện cho hormone tăng trưởng tiết ra hiệu quả.

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết thời điểm thích hợp để cai sữa cho trẻ là khi bé được 2 tuổi. Giai đoạn này bé đã ăn dặm được đa dạng thực phẩm để hấp thu các chất dinh dưỡng nuôi cơ thể. Bên cạnh đó, không cần phụ thuộc vào nguồn sữa mẹ, sức đề kháng của bé đã được tăng cường.

Cách cai sữa dễ dàng cho bé

Muốn cai sữa thành công cho bé, mẹ cần hết sức kiên nhẫn. Nguyên tắc của quá trình cai sữa cho bé là giảm dần lượng sữa mẹ từ từ và bổ sung dinh dưỡng thông qua thức ăn dặm. Dưới đây là một vài gợi ý cho mẹ:

Giảm lượng sữa mẹ từ từ

Bắt tay vào kế hoạch cai sữa cho con, mẹ cần điều chỉnh thói quen cho con bú. Trong tuần đầu tiên, mẹ cho bú ít dần vào ban đêm. Khoảng cách giữa các lần bú cũng nên được kéo dài ra để bé ngủ lâu hơn.  

Tăng cường cho bé bú vào ban ngày

Bước sang tuần thứ hai, mẹ hãy cho bé bú nhiều hơn vào ban ngày, không cho bé bú về đêm để kéo dài giấc ngủ đến sáng.

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Để dễ dàng cai sữa, mẹ nên cho bé bú nhiều vào ban ngày, giảm lượng sữa ban đêm - Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này, mẹ cần đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng trong ngày để bé không thức giấc về đêm. Trong chế độ ăn dặm cần cân đối khẩu phần dinh dưỡng và trang trí các món ăn dặm bắt mắt, thu hút sự chú ý của trẻ, giúp trẻ ăn nhiều hơn.

Cách ly bé và mẹ vào ban đêm

Để tránh thói quen đòi bú lúc nửa đêm của bé, mẹ nên nhờ bố và người nhà ngủ cùng bé, tạm thời cách ly hai mẹ con. Hơi mẹ quen thuộc chỉ làm bé khóc và đòi bú thêm.

Trò chuyện, vỗ về trẻ

Vào ban ngày, mẹ hãy trò chuyện, vỗ về trẻ và cho trẻ nghe những bài hát yêu thích để bé cảm nhận được sự quan tâm của mẹ, ban đêm bé sẽ ngủ yên giấc hơn. Nếu bé thức giấc đòi bú, mẹ hãy nhẹ nhàng xoa lưng, cho bé uống nước, trò chuyện cùng bé để bé phân tâm. 

Thời điểm không nên cai sữa cho bé

Chọn thời điểm phù hợp đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch cai sữa cho bé. Mẹ nên cai sữa khi bé hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh tật, tránh ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của bé. Đặc biệt, mẹ không nên cai sữa cho con trong các trường hợp dưới đây:

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Mẹ nên cai sữa khi cơ thể bé hoàn toàn khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày trời quá nóng hoặc quá lạnh: Thời tiết nóng dễ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa non nớt của trẻ. Cai sữa vào ngày quá lạnh dễ ảnh hưởng đến hệ hô hấp của con.

Khi trẻ đang bị dị ứng: Dị ứng khiến cơ thể bé ngứa ngáy, khó chịu, thường xuyên thức giấc vào ban đêm.

Khi trẻ bắt đầu giai đoạn ăn các thực phẩm rắn: Bước vào giai đoạn ăn thực phẩm rắn bé có thể gặp một số vấn đề về hệ tiêu hóa, dễ gây thức giấc vào ban đêm.

Chúc chị em thành công trong công cuộc cai sữa mẹ cho bé! 

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