Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này

Nuôi dạy con 10/04/2018 11:53

Cha mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích trong việc làm tăng khả năng tập trung, tốc độ ghi nhớ và tư duy logic nhằm tăng chỉ số thông minh cho bé 5 tuổi.

Sự phát triển não bộ của trẻ lên 5

Các nhà khoa học đã chỉ ra sự phát triển não bộ của trẻ trong những năm đầu đời cụ thể như sau: 

Trẻ từ 1 - 3 tuổi: Não bé hoàn thành 70 - 80% quá trình liên kết các tế bào sau não. Giai đoạn này là thời kỳ phát triển của não phải.

Trẻ từ 4 tuổi trở lên: Các đường kết nối tế bào diễn ra ở các vùng thuộc thùy não trước. Đây là thời kỳ phát triển mạnh của não trái.

Ở độ tuổi lên 5, mẹ đã có thể dạy bé học chữ, học toán nhằm nâng cao tư duy logic. Cũng trong độ tuổi này, trẻ luôn đặt ra những câu hỏi thắc mắc về thế giới xung quanh do tư duy logic đã dần phát triển.

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 1
Bộ não của trẻ phát triển rất nhanh trong những năm đầu đời - Ảnh minh họa: Internet

Nhà di truyền học Albert Jacquard từng phát biểu: "Mọi trẻ, lúc chào đời, trừ một thiểu số bị bệnh tật, đều có tiềm năng thông minh, môi trường có cho phép những tiềm năng ấy thành thông minh thật sự hay không là chuyện khác".

Trẻ thông minh hay không thông minh không chỉ nhờ vào yếu tố di truyền mà còn nhờ sự tác động và kích thích của môi trường xung quanh. Để trí tuệ con phát triển tối ưu, cha mẹ hãy dạy các bé 5 tuổi những trò chơi thú vị đầy tính trí tuệ này.

Trò chơi thông minh cho bé 5 tuổi

Trò chơi lắp ráp, ghép hình

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 2
Lego là món đồ chơi không thể thiếu dành cho trẻ 5 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những miếng ghép lego sẽ giúp trẻ có cảm giác về hình khối và màu sắc. Khi chơi lego, bé phải vận dụng tư duy để ghép theo những mô hình yêu thích: Hình ngôi nhà, khu vườn, trường học, công viên... Bộ não của bé sẽ được rèn luyện khả năng suy nghĩ logic, khả năng tập trung, ghi nhớ đồng thời tăng tính kiên nhẫn, kỹ năng xử lý khi tham gia bất kì một hoạt động nào.  

Phép cộng phép trừ

Mẹ có thể dạy bé những phép tính cộng, tính trừ khi cùng chơi đồ hàng với con. Ví dụ: Mẹ và con chơi trò bán hàng. Mẹ sẽ hỏi bé: "Mẹ mua 3 kí cam và mua 1 ký táo. Vậy mẹ đã mua tất cả bao nhiêu kí cam và táo?".

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 3
Chơi bán hàng sẽ giúp bé 5 tuổi làm quen với những con số, phát triển trí thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Quá trình làm quen với những con số tạo điều kiện cho khả năng tính toán số học của bé phát triể, giúp cho con học tốt môn toán và nâng cao chỉ số IQ.

Ghi nhớ nhanh

Khả năng ghi nhớ của trẻ trong giai đoạn 5 tuổi đang dần hoàn thiện. Mẹ có thể giúp bé nâng cao tốc độ ghi nhớ bằng trò chơi đọc tên đồ vật.

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 4
Mẹ hãy đố trẻ ghi nhớ được những đồ vật được để sẵn trên bàn - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đặt lên bàn 5 đồ vật bất kỳ (thú bông, ly nhựa, truyện tranh, bút màu, quả bóng…) cho trẻ quan sát từ 3 – 5 phút. Sau đó, mẹ cho tất cả các đồ vật vào túi hoặc cất đi nơi khác. Cuối cùng, kiểm tra khả năng ghi nhớ của trẻ bằng việc liệt kê và mô tả những đồ vật con đã nhớ được.

Phân loại đồ vật

Không chỉ có khả năng ghi nhớ, trẻ 5 tuổi còn biết phân loại đồ vật theo nhóm khi được mẹ gợi ý. Mẹ chỉ cần chuẩn bị tranh ảnh của các loài động, thực vật, đồ dùng trong nhà… Sau đó, yêu cầu bé sắp xếp chúng theo từng nhóm nhất định.

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 5
Trẻ 5 tuổi sẽ thích thú khi chơi cùng mẹ các trò chơi về thế giới động vật - Ảnh minh họa: Internet

Ví dụ: Đối với loạt tranh ảnh về động vật, mẹ có thể gợi ý sắp xếp theo nhóm động vật hoang dã, động vật nuôi nhà; Loài vật nào đẻ trứng, loài nào đẻ con…

Vỗ tay theo nhịp

Muốn bé 5 tuổi phát triển trí thông minh vượt trội, mẹ không thể bỏ qua những trò chơi đơn giản này - Ảnh 6
Hoạt động vỗ tay theo nhịp sẽ giúp bé 5 tuổi tập trung và ghi nhớ lâu - Ảnh minh họa: Internet

Để phát triển khả năng ghi nhớ tiết tấu, cảm âm mẹ hãy dạy trẻ tập vỗ tay theo tiết tấu. Thông qua hoạt động này, khả năng tập trung, ghi nhớ của trẻ sẽ được cải thiện đáng kể.

Có thể thấy, không quá khó để các bà mẹ giúp trẻ 5 tuổi nâng cao nhận thức, phát triển trí thông minh thông qua những trò chơi đơn giản nhưng cực kỳ bổ ích này.

Trò chơi cho bé 2 tuổi kích thích phát triển trí thông minh

Trò chơi cho bé 2 tuổi kích thích phát triển trí thông minh

Não bộ bé 2 tuổi phát triển rất nhanh về tốc độ và số lượng nơ ron thần kinh. Từ 2 tuổi, bé đã bắt đầu ghi nhớ và nhận thức các sự vật xung quanh. Cha mẹ hãy chơi cùng bé những trò chơi nhằm kích thích tối đa trí thông minh.

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