6 dấu hiệu nhận biết trẻ có tố chất thông minh vượt trội, sớm trở thành người tài

Bài học làm mẹ 01/04/2018 10:25

Trao đổi với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết việc trẻ thích đặt câu hỏi, có sự tập trung cao, thích tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh là những dấu hiệu dễ dàng nhận biết có tố chất thông minh vượt trội.

Theo báo cáo của Tiến sĩ (TS) Linda Silverman – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thiên tài Denver (Canada) công bố tại Hội nghị Khoa học thường niên do Viện Nghiên cứu Phát triển đặc biệt (ISAD) tổ chức: Trẻ em dưới 6 tuổi có 6 dấu hiệu dưới đây sẽ thể hiện được tố chất lãnh đạo, sự khôn khéo và trí tuệ thông minh vượt trội.

Dấu hiệu nhận biết trẻ thông minh

Luôn hỏi lại câu trả lời

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Một trong những cách nhận biết trẻ thông minh là dấu hiệu thường xuyên đặt câu hỏi - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ dưới 6 tuổi đang trong quá trình nhận thức và khám phá thế giới. Nếu bé thích hỏi ngược lại những câu trả lời của cha mẹ thay vì ngoan ngoãn trả lời chứng tỏ tư duy bé rất phát triển. Lúc này, bé đã biết câu trả lời và đặt ngược lại câu hỏi cha cha mẹ.

Đang vui chơi vẫn chú ý câu hỏi của cha mẹ

Hành vi này cho thấy khả năng tập trung của trẻ rất cao. Bé có thể tiếp nhận chính xác nguồn thông tin và có thể phản ứng nguồn thông tin một cách dễ dàng.

Yêu sách, thích nghe mẹ đọc sách

Những nghiên cứu não bộ cho thấy trẻ có tư duy phản biện tốt thường rất thích đọc sách. Trẻ sẽ biểu hiện thái độ hứng thú với việc đọc sách của mẹ khi còn trong thai kì và yêu thích với những hình ảnh trong trang sách từ tháng thứ 7.

Trẻ thích làm nhiều hơn mong đợi

6 dấu hiệu nhận biết trẻ có tố chất thông minh vượt trội, sớm trở thành người tài - Ảnh 2
Khi tham gia bất kỳ hoạt động nào, những đứa trẻ thông minh sẽ cố gắng hoàn tất công việc một cách tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tố chất này cho thấy trẻ có xu hướng hoàn tất công việc sớm hơn và tốt hơn mong đợi. Ví dụ, khi tham gia hoạt động tô màu, trẻ sẽ chú ý tô màu từng chi tiết nhỏ mà người lớn đôi khi vẫn bỏ qua. Trẻ cũng thể hiện việc tự do lựa chọn màu tô theo ý thích.

Thích tìm tòi, khám phá

Những trẻ thông minh luôn tìm thấy những thứ thú vị xung quanh nhà để tự tạo hứng thú cho bản thân. Dưới ánh mắt của những “mầm non lãnh đạo”, tất cả mọi thứ xung quanh đều có ích. Trẻ thông minh, hiếu động sẽ không chịu ngồi yên mà liên tục tìm mọi đồ vật để khám phá và đổi mới.

Chủ động chia sẻ đồ chơi cùng mẹ và các bạn

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Trẻ thông minh biết nhường nhịn, chia sẻ đồ chơi cùng bạn bè  - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ thông minh sớm có thái độ tích cực, luôn biết chia sẻ và đợi đến lượt mình. Trẻ có thể chủ động trả đồ chơi hoặc chia sẻ đồ chơi cùng bạn bè nếu được mẹ nhắc nhở hoặc tự biết nên làm. Tố chất này thể hiện trẻ sẽ là một nhà lãnh đạo biết quản lý tốt nguồn nhân lực, biết sử dụng sức mạnh của tập thể thay vì năng lực cá nhân.

Nuôi dưỡng những tố chất vượt trội, thông minh của trẻ

Trẻ có có 4 trong 6 dấu hiệu nói trên trong tương lai đều có khả năng lãnh đạo, sự khôn khéo và trí tuệ vượt trội. Tuy nhiên, để trẻ thực sự phát huy những tố chất này cha mẹ cần có phương pháp nuôi dưỡng khoa học.

Nhà Giáo dục – Nhà Nghiên cứu Judy Galbraith – Người nhận giải thưởng Ruth A. Martinson của Canada về nghiên cứu tố chất vượt trội của con người cho biết: Đừng lúc nào cũng nói con là thiên tài. Thay vì dùng lời nói, cha mẹ hãy giúp trẻ phát triển những tố chất đó và khuyến khích khi con làm tốt. Trẻ có tố chất nào hãy tìm những bài tập làm phát triển nó. Ví dụ, đối với những trẻ có tố chất thường xuyên đặt câu hỏi cha mẹ hãy luôn đặt ra nhiều câu hỏi và trả lời câu hỏi của trẻ. Hãy trả lời trẻ thật ngắn gọn nhưng cung cấp đủ thông tin.

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Cha mẹ cần biết cách nuôi dạy để trẻ phát huy được tố chất thông minh sẵn có - Ảnh minh họa: Internet

Có nhận định cho rằng: Mọi đứa trẻ có tố chất đặc biệt sẽ học giỏi, luôn đạt điểm 10, luôn dẫn đầu trên lớp. Nhận định này hoàn toàn không chính xác. Những trẻ có tố chất đặc biệt sẽ phát huy được bản thân, thành công trong cuộc sống nếu được cha mẹ phát hiện và nuôi dạy đúng cách. Nếu cha mẹ luôn áp đặt và nghĩ rằng trẻ phải luôn đạt điểm 10 khi đi học thì vô tình đã tạo ra áp lực không tốt cho con. Trẻ sẽ không tự do phát triển tố chất đặc biệt của mình.

Những trẻ 6 tuổi không có 6 tố chất nêu trên không có nghĩa là không bao giờ có được. Trong báo cáo, TS Linda cũng nhấn mạnh: Tố chất vượt trội ở trẻ em vẫn có thể được nuôi dưỡng nếu người mẹ biết tương tác tích cực, tạo cơ hội để trẻ phát triển, giao tiếp và trò chuyện. Trong giai đoạn từ 6 - 18 tuổi, cha mẹ nên giúp con phát triển các tố chất. Sau 18 tuổi, trẻ sẽ gặp khó khăn hơn vì phải tự nỗ lực một mình.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

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