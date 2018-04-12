Có những biểu hiện này chứng tỏ bé nhà bạn đang bị stress

Bé bỗng hưng mút ngón tay, rối loạn tiêu hóa, khóc nhiều hơn trước... là những dấu hiệu cho thấy bé đang gặp stress, các mẹ không nên bỏ qua.

Theo các chuyên gia, tình trạng căng thẳng (stress) không chỉ xảy ra ở người lớn mà còn thường xuyên diễn ra ở trẻ em. Strees là quá trình ức chế thần kinh khiến bé thường có biểu hiện khó chịu, hay cáu gắt, liên tục phản ứng để tìm sự trợ giúp hoặc tìm kiếm cảm giác an toàn. Tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển tâm lý một cách bình thường ở bé. Nếu cha mẹ thấy con có những biểu hiện sau đây chứng tỏ trẻ đang đối mặt với cơn stress.

Những biểu hiện khi trẻ bị stress Mút ngón tay Mút ngón tay là dấu hiệu phổ biến khi trẻ bị stress - Ảnh minh họa: Internet Mút ngón tay là thói quen của nhiều trẻ sơ sinh ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Tuy nhiên, nếu trẻ từ 1 tuổi trở lên có hành động liên tục cho tay vào miệng chứng tỏ bé đang gặp vấn đề về tâm lý. Mút ngón tay khiến bé có cảm giác an toàn hơn. Mẹ hãy nhẹ nhàng cầm tay bé, ôm chặt, xoa nhẹ lưng để giúp bé thư giãn, giải tỏa cơn căng thẳng đang bủa vây. Khó ngủ, hay quấy khóc Trẻ bị stress sẽ khó ngủ hơn bình thường. Bên cạnh đó, trẻ còn thường xuyên quấy khóc để phản ứng với các trạng thái căng thẳng thần kinh. Nếu trẻ quấy khóc vào ban đêm, mẹ hãy cho trẻ nghe nhạc với giai điệu nhẹ nhàng, du dương để tâm trí bé thư giãn. Mẹ cũng có thể trò chuyện, kể cho bé nghe những câu chuyện nhỏ nhằm giúp bé bình tĩnh hơn.

Hiếu động Khi căng thẳng, trẻ bỗng trở nên cực kỳ hiếu động - Ảnh minh họa: Internet Khi bị kích thích quá mức, trẻ sẽ có xu hướng liên tục hoạt động để giải tỏa năng lượng. Thông thường, trẻ trong giai đoạn từ 1 - 3 tuổi luôn thích chạy nhảy, khám phá thế giới xung quanh. Tuy nhiên, nếu thấy trẻ hoạt động quá mức mà không có chủ đích, liên tục chuyển động không ngừng... chứng tỏ con đang bị stress. Rối loạn tiêu hóa Hệ tiêu hóa của trẻ em rất nhạy cảm trước các tác động bên ngoài. Việc ăn uống và sinh hoạt điều độ sẽ giúp bé ăn ngon miệng, cơ thể hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nếu bé có các dấu hiệu rối loạn tiêu hóa như: Nôn trớ, đi ngoài phân sống, trẻ lười ăn... chứng tỏ bé đang gặp các áp lực về tâm lý. Tè dầm Nhịp sinh học của trẻ sẽ biến đổi dẫn đến hiện tượng tè dầm khi trẻ stress - Ảnh minh họa: Internet Căng thẳng tâm lý kéo dài sẽ khiến nhịp sinh học trong cơ thể bé mất cân bằng. Bé dễ trở nên lo lắng, mất kiểm soát. Ban đêm khi ngủ trẻ sẽ có dấu hiệu tè dầm. Để giúp con khắc phục tình trạng này, mẹ nên cho bé đi vệ sinh trước giờ đi ngủ. Ngoài ra, nên tránh các tác nhân kích thích tác động trực tiếp đến con trước giờ đi ngủ.

Phát triển hệ tiêu hóa khỏe mạnh để trẻ mau ăn chóng lớn theo lời khuyên của chuyên gia Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết hệ tiêu hóa được xem như bộ não thứ hai của trẻ. Hệ tiêu hóa hoạt động tốt trẻ mới khỏe mạnh lớn lên. Để trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cha mẹ cần hiểu và chăm sóc đúng cách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nhung-bieu-hien-nay-chung-to-be-nha-ban-dang-bi-stress-278623.html