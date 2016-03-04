Cơ thể bé luôn có sự trao đổi nhiệt độ mật thiết đối với môi trường theo cơ chế sinh nhiệt và thải nhiệt. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp, cơ thể bé sẽ thải nhiệt càng nhiều. Đó là lí do cơ thể bé sờ có cảm giác mát, nóng hoặc lạnh thất thường. Trong thực tế, nhiệt độ chỉ ở 28 – 29 độ C cũng có thể đem đến nguy cơ bị nhiễm lạnh cho bé.

Khi con bị nhiễm lạnh, nếu không được phát hiện kịp thời bé sẽ có nguy cơ bị rối loạn nhịp thở, nhịp tim, rối loạn chức năng thần kinh, hôn mê và có thể mất mạng. Đáng nói nhất, hiện tượng rối loạn nhịp thở và tim lại thường xảy ra khi bé nhiễm lạnh. Do đó, bố mẹ cần lưu ý để nhận biết sớm nhất, từ đó có phương án xử trí kịp thời.

Nhiệt độ càng giảm, nguy cơ bị nhiễm lạnh của bé càng cao. Khi điều hòa nhiệt độ giảm xuống 25 độ C, bé bắt đầu phải đối diện với nguy cơ nhiễm lạnh. Nếu phải sống trong môi trường có mùa đông như ở miền Bắc nước ta, bố mẹ nên lưu ý kĩ điều này. Hoặc nhà có dùng điều hòa nhiệt độ, hãy để ý tới thân nhiệt của bé, vì bé không thể “chịu lạnh” bằng với cơ thể bố mẹ.

Nhận biết trẻ bị nhiễm lạnh

Triệu chứng dễ để nhận biết trẻ bị nhiễm lạnh đó là da bé chuyển lạnh (lưu ý lạnh chứ không phải mát). Bố mẹ cần so sánh nhiệt độ của bé với da bàn tay mình, nếu da của bé lạnh hơn nhiều thì đó là dấu hiệu nhiễm lạnh. Nếu mức độ lạnh tăng dần thì phải xử lí kịp thời, tránh nguy hiểm tính mạng trẻ.

Bước thứ 2 để nhận biết trẻ nhiễm lạnh chính là quan sát tay chân bé, nếu da tay chân bé xuất hiện những đốm trắng, đỏ, xám và vân hoa thì chắc chắn bé đã bị nhiễm lạnh.

Hoặc bố mẹ cũng để ý tới hành động của bé, khi bị nhiễm lạnh, bé sẽ run người nhẹ giống kiểu co giật. Khi bị nhiễm lạnh, bé sẽ không quấy khóc mà phản ứng chậm chạp, mệt mỏi và có dấu hiệu mê man. Đó là lúc bố mẹ cần chắc chắn rằng con mình đang bị nhiễm lạnh.

Cuối cùng, nếu bé thở nhanh, thở gấp, nhịp tim đập nhanh, hôn mê, thân nhiệt hạ dưới 32 độ C (có thể đo nhiệt độ dưới lưỡi hoặc hậu môn bé). Đây là những triệu chứng nguy hiểm, đe dọa tính mạng của trẻ, bố mẹ cần xử trí ngay để cứu mạng con mình.

Bố mẹ cần làm gì?

Theo Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm Bệnht? viện Nhi đồng 1 TP.HCM, khi bé mới có biểu hiện nhiễm lạnh như da bắt đầu lanh, nổi đốm đỏ, tay chân co giật nhẹ, bố mẹ cần thực hiện những bước sau:

- Lập tức vào nhà nếu như bé đang ở bên ngoài trời, tắt máy lạnh nếu như đang ở phòng có nhiệt độ dưới 25 độ.

- Dùng máy sấy hơ ấm chăn rồi quấn cho trẻ để giữ nhiệt. Nếu có dụng cụ sưởi, hãy nhanh chóng bật lên để tăng nhiệt độ phòng. Ngoài ra, bố mẹ lưu ý không nên quấn chăn chưa được làm ấm cho bé vì lúc đó cơ thể bé phải tỏa nhiệt để sưởi ấm chăn, càng nguy hiểm hơn.

- Đèn sưởi nên được chiếu trực tiếp vào vé, để cách xa chừng 100cm (tùy mức độ nhiệt mà đặt xa hoặc gần hơn).

- Khi bế bé, mẹ có thể dùng nhiệt độ thân mình để ủ ấm cho trẻ bằng cách “da tiếp da”.

- Ngâm sữa trong nước ấm đến khi sữa ở nhiệt độ chừng 40 độ C thì đút cho bé từng thìa nhỏ. Cứ 5 phút, lặp lại việc tiếp sữa một lần để bé ấm lại.

- Bố mẹ có thể hơ ấm tay chân rồi áp vào để giữ ấm cho trẻ, đảm bảo trẻ không tiếp xúc thêm với nhiệt độ lạnh.

- Thông thường, sau khi thực hiện các bước nói trên bé sẽ dần ổn định lại. Nếu sau khi can thiệp theo các bước trên mà da bé vẫn lạnh, chưa ổn định. Hãy quấn chăn kĩ, ôm bé và di chuyển đến bệnh viện để được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, giữ mạng sống cho trẻ.