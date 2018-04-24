Bệnh sốt virus vào mùa, mẹ cần biết dấu hiệu, cách phòng tránh và chăm sóc trẻ

Chăm sóc con 24/04/2018 15:25

Sốt virus là căn bệnh phổ biến, thường gặp ở trẻ em. Mùa hè là thời điểm tỉ lệ trẻ em bị sốt virus cao nhất. Trẻ bị sốt virus thường có dấu hiệu sốt cao mà không kèm theo các triệu chứng khác như ho, sổ mũi, tiêu chảy.

Dấu hiệu trẻ bị sốt virus

Sốt virus (miền Nam gọi là sốt siêu vi) là căn bệnh thường gặp ở trẻ em khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết sốt virus là chẩn đoán thường gặp khi bé đi khám bệnh. Lúc này sẽ không thể biết ngay trẻ bị nhiễm virus gì.

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Số virus là căn bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ bị sốt virus có biểu hiện sốt cao từ 38 – 39 độ C, nhiều trường hợp 40 – 41 độ C. Trẻ thường sốt cao đột ngột, không đi kèm một số dấu hiệu như: Ho, sổ mũi, tiêu chảy… Nhiều trẻ sốt kèm theo hiện tượng phát ban. Triệu chứng phát ban thường xuất hiện 2 – 3 ngày sau khi trẻ lên cơn sốt. 

Chăm sóc trẻ bị sốt virus

Theo các bác sĩ, trẻ bị sốt virus chưa cần dùng kháng sinh, bệnh không thể hết trong thời gian ngắn. Trẻ bị sốt virus chỉ cần uống thuốc hạ sốt và theo dõi để đưa đi tái khám. 

Bác sĩ Trương Hữu Khanh thông tin trẻ bị sốt virus cần đặc biệt theo dõi nhằm phát hiện một số bệnh nghiêm trọng khác như bệnh sốt xuất huyết, các bệnh lý về não.

Bệnh sốt virus vào mùa, mẹ cần biết dấu hiệu, cách phòng tránh và chăm sóc trẻ - Ảnh 2
Trẻ bị sốt virus không cần uống thuốc kháng sinh, chỉ nên uống thuốc hạ sốt - Ảnh minh họa: Internet

Sốt xuất huyết có thể là nguyên nhân của sốt virus. Khi trẻ vừa có dấu hiệu sốt cao không kèm theo triệu chứng khác, bác sĩ sẽ chẩn đoán trẻ sốt virus. Sau 48 giờ sẽ tiến hành xét nghiệm máu để kết luận trẻ có sốt xuất huyết hay không.

Đối với các bệnh lý về não, ngoài sốt cao, trẻ sẽ có các dấu hiệu nôn ói nhiều, đau đầu, sốt li bì không linh hoạt.

Khi trẻ sốt virus, cha mẹ nên cho trẻ ăn các thức ăn loãng như: Cháo, súp, uống nhiều nước lọc và nước hoa quả.

Phòng ngừa sốt virus ở trẻ em

Để phòng ngừa bệnh sốt virus ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, cha mẹ cần lưu ý:

Đối với trẻ sơ sinh: Mẹ nên cho bé bú đủ lượng sữa mỗi ngày, bổ sung thêm nước theo độ tuổi. Cần cho trẻ chích ngừa đầy đủ, đúng lịch. Hàng ngày, dùng nước muối sinh lý rửa mũi để giữ vệ sinh đường hô hấp, tránh nhiễm khuẩn. Nếu cơ thể trẻ đổ mổ hôi nhiều cần lau sạch sẽ, khô ráo.

Bệnh sốt virus vào mùa, mẹ cần biết dấu hiệu, cách phòng tránh và chăm sóc trẻ - Ảnh 3
Cha mẹ cần bổ sung vitamin C nhằm tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa dịch sốt virus - Ảnh minh họa: Internet

Đối với trẻ nhỏ: Cho trẻ sinh hoạt đúng giờ giấc, uống đủ nước và tăng cường bổ sung vitamin C. Những trẻ có sức đề kháng yếu cần hạn chế đến những nơi đông người nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm virus.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện để kịp thời thăm khám và điều trị nếu thấy trẻ có dấu hiệu sốt liên tục từ 38 độ C trở lên quá 3 ngày.

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