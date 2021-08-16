Bé 8 tháng tuổi bị hoại tử ruột nghiêm trọng, nguyên nhân đến từ cách chăm sóc con thiếu khoa học của bà nội

Cũng vì mong con, cháu được khỏe mạnh nên nhiều người đã vô tình làm bé bị tổn thương, cũng như cách chăm sóc cháu của người bà dưới đây.

Bé 8 tháng tuổi bị hoại tử ruột Xiaoli là một bà mẹ 9x, sau sinh cơ thể cô luôn gầy gò ốm yếu, đáng nói là không đủ sữa để nuôi con. Mặc dù cô và gia đình đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không cải thiện được tình hình sức khỏe của Xiaoli. Cuối cùng cô gái này đã lựa chọn cho con dùng thêm sữa bột mỗi khi sữa mẹ không về kíp. Nhưng với cách này gia đình chồng của Xiaoli cảm thấy không tốt, mẹ chồng cô đã có suy nghĩ khác khi cháu bà bước sang tháng thứ 4.

Bà nội của bé đã bắt đầu bổ sung thêm thực phẩm dinh dưỡng cho con, ban đầu thấy con phát triển tốt, người trắng trẻo mập mạp ra nên gia đình cũng rất vui và nghĩ rằng bà đã chọn đúng phương pháp. Nhưng đến khoảng tháng thứ 8 thì con bắt đầu có biểu hiện biến ăn, không còn ăn ngon như trước và bắt đầu sụt cân. Lúc này Xiaoli đã đưa con đến bệnh viện để kiểm tra. Sau thời gian thăm khám bác sĩ cho biết con đã bị hoại tử ruột non và cần cắt bỏ ngay. Nghe đến đây Xiaoli suy sụp vô cùng, cô không nghĩ con mình còn bé như vậy đã bị mắc bệnh đường ruột nghiêm trọng. Hỏi đến nguyên nhân, Xiaoli còn choáng hơn, bác sĩ cho biết đó chính là do bé được bổ sung thực phẩm dinh dưỡng quá sớm và bổ sung sai cách! Trước khi trẻ được 1 tuổi, các cơ quan khác nhau đặc biệt mỏng manh, mức độ tiêu hóa của lá lách và dạ dày thấp, sự trao đổi chất của thận kém, nếu làm việc này có thể dẫn đến hoại tử ruột.

Bé bị hoại tử ruột là do bà cho con ăn dặm quá sớm và sai cách (Ảnh minh họa: Internet) Thì ra cách chăm sóc cháu của bà nội đã vô tình đẩy cháu mình đến cửa tử sớm hơn. Vì vậy, nếu bạn đang nuôi con trong giai đoạn này cần phải hết sức chú ý, kẻo lại đưa con về với tay ‘thần chết’ nhé. Những thực phẩm không tốt khi cho trẻ ăn dặm Trái cây họ cam, chanh Các loại trái cây họ cam chanh như quýt, cam, bưởi, chanh có rất nhiều vitamin C, dễ khiến cho trẻ bị dị ứng, tốt nhất là nên tránh trong những tuần lễ đầu tiên khi cho bé ăn dặm. Thay vì những loại quả không tốt cho trẻ ăn dặm này, mẹ nên thay bằng những quả chín mềm và có vị ngọt như táo, xoài, chuối để kích thích vị giác của trẻ. Gan động vật Gan là một trong những món ăn giúp bổ sung nhiều sắt và dưỡng chất nên các mẹ thường hay cho bé ăn. Tuy nhiên, gan là cơ quan giải độc của động vật, tất cả các độc tố của cơ thể đều qua gan xử lý. Vì vậy trong gan có khá nhiều độc tố, là thực phẩm không tốt cho bé ăn dặm.

Top thực phẩm giúp trẻ bổ não, cho con ăn nhiều sẽ càng thông minh mẹ nên nhớ nhé Dưới đây đều là những thực phẩm phổ biến nhưng lại ích ai biết rằng chúng mang đến giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt là tốt cho trí não của con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-8-thang-tuoi-bi-hoai-tu-ruot-nghiem-trong-nguyen-nhan-den-tu-cach-cham-soc-con-thieu-khoa-hoc-cua-ba-noi-418371.html