Các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý tình trạng của con mình nếu lỡ vướng vào vấn nạn bạo lực học đường, không chỉ đánh đập, ngày nay còn có kiểu bạo lực còn đáng sợ hơn gọi là 'cô lập trong bóng tối’

Bắt nạt học đường trước đây chỉ sử dụng bạo lực, nhưng ngày nay xuất hiện kiểu bạo lực im lặng hơn và đáng sợ hơn có tên gọi là ‘cô lập trong bóng tối’ Ảnh minh họa: Internet Cụ thể, trên một trang mạng Hàn Quốc đã xuất hiện một bài viết có tiêu đề 'Cấp độ nhẹ nhàng hơn so với đánh đập nhưng cô lập sẽ khiến người bị bắt nạt ngày càng suy sụp hơn'.

Theo nội dung, ở thanh thiếu niên xu hướng bắt nạt tinh thần thay vì dùng tác động vật lý trực tiếp đang có xu hướng gia tăng. Không giống như trước đây, họ sẽ không tham gia vào các hành vi có thể vướng vào phòng pháp lý, chẳng hạn như đánh đập, tống tiền và chửi bới trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: Internet Thay vào đó, họ sử dụng 'áp lực tinh thần' bằng cách phớt lờ triệt để người bị bắt nạt như thể người đó thực sự 'không tồn tại'. Họ ngầm tạo ra một quy tắc rằng không ai trong lớp được nhìn thấy 'những nạn nhân đang bị bắt nạt'.

Ảnh minh họa: Internet Thoạt nhìn, bạn có thể nghĩ rằng hình thức bắt nạt này chỉ dừng tại đó thôi, nhưng bạn phải biết rằng nó còn kinh khủng hơn thế. Những người bắt nạt không thèm chào hỏi hay liên lạc, thậm chí là không gửi những thông báo trong trường cho người bị bắt nạt. Ảnh minh họa: Internet Vì vậy, nếu bạn là một học sinh bị bắt nạt, bạn sẽ phải tự mình phải biết và giải quyết tất cả các sự kiện như lễ hội trường hoặc các chuyến dã ngoại chung với lớp. Ngoài ra, nếu bạn bị ốm hoặc bị thương, bạn thậm chí không thể nhờ ai giúp đỡ, vì những lúc như vậy tinh thần của bạn sẽ ngày càng bất ổn và suy sụp. Rất nhiều người đã bình luận về vấn đề này: "Tôi thấy nó còn tàn bạo hơn so với tác động vật lý " "Nếu bạn bị bắt nạt, áp lực tinh thần mà bạn phải chịu thật sự sẽ rất kinh khủng" “Ở cái độ tuổi chưa hoàn hảo về mặt cảm xúc, việc bạo lực lập tâm lý có tác động tiêu cực lớn đến sự trưởng thành của con trẻ, thậm chí nó sẽ trở thành nỗi sợ hãi và tổn thương mãi mãi."

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